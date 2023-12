Alan Wake 2: Analysten nennen Verkaufszahlen der PS5- und Xbox Series X/S-Versionen

Mit „Alan Wake 2“ lieferte das finnischen Studio Remedy Ende Oktober nicht weniger als einen der besten Horror-Titel des Jahres 2023 ab.

Während die internationalen Testwertungen rundum überzeugen konnten, ließen handfeste Verkaufszahlen bislang auf sich warten. Hier sprangen in dieser Woche die Marktforscher von Ampere Analysis in die Bresche und lieferten uns unbestätigte Zahlen zu den Konsolen-Versionen von „Alan Wake 2“.

Laut den Erhebungen von Ampere Analysis verkauften sich die Umsetzungen für die PS5 und die Xbox Series bis Ende November weniger als eine Million Mal. Stattdessen ist von rund 850.000 abgesetzten Kopien die Rede.

Die PC-Version fand bei der Erhebung der Zahlen keine Berücksichtigung.

Weiter führte der Analyst Piers Harding-Rolls aus, dass das sprichwörtliche Ende der Fahnenstange mit diesen Zahlen natürlich noch nicht erreicht ist. Zum einen könnten Preissenkungen in den nächsten Monaten für steigende Zahlen sorgen. Eine weitere Einnahmequelle für Remedy könnte sich aus einer zukünftigen Aufnahme von „Alan Wake 2“ in Abo-Dienste wie PlayStation Plus oder den Xbox Game Pass ergeben.

Abschließend berichtet Harding-Rolls, dass die Verkäufe der Remastered-Version des originalen „Alan Wake“ im Oktober und November 2023 einen spürbaren Schub erhielten. Eine Entwicklung, die vor allem auf den Release von „Alan Wake 2“ zurückzuführen sein dürfte.

Remedy kommentierte oder bestätigte die von Ampere Analysis in Umlauf gebrachten Zahlen nicht.

„Alan Wake 2“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich. Die Geschichte des Nachfolgers versetzt uns in die US-amerikanische Kleinstadt Bright Falls. Hier versetzt eine Reihe von Ritualmorden die Menschen in Angst und Schrecken.

In der Rolle des für seine Thriller bekannten Autoren Alan Wake und der auf ungewöhnliche Phänomene spezialisierten FBI-Agentin Saga Anderson gehen wir den Geschehnissen im pazifischen Nordwesten auf den Grund.

Our global Alan Wake 2 sales estimate across console end of Nov is ~850k

Think there will be a fair amount of interest at a reduced price, and then there is sub service inclusion down the line (I assume)

Worth noting that AW Remastered got a decent boost in Oct/Nov as well pic.twitter.com/GtI1DFcomQ

— Piers Harding-Rolls (@PiersHR) December 13, 2023