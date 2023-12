PlayStation-Adventskalender 2023: Tag 14 mit Gaming-Headset und Resident Evil 4

Update vom 14. Dezember: Weiter geht es mit dem kostspieligen Headset Inzone H9, das momentan auf einen Straßenpreis von um die 240 Euro kommt – bei einer UVP von knapp unter 300 Euro. Und passend zum neuen VR-Modus werden drei Game-Codes für „Resident Evil 4“ verlost.

Hauptpreis: Gaming-Headset Inzone H9

Gaming-Headset Inzone H9 Nebenpreis: 3 x Resident Evil 4

Beim Avatar des Tages handelt es sich um „Stellar Horn“.

Update vom 13. Dezember: Weiter geht es mit dem nächsten Hardware-Gewinn. Heute ist es der DualSense Edge-Controller, der im Handel um die 220 Euro kostet. Zusätzlich werden drei Exemplare von „Star Wars Jedi: Survivor“ verlost.

Hauptpreis: 1 x DualSense Edge

1 x DualSense Edge Nebenpreis: 3 x Star Wars Jedi: Survivor

Mit ihrer Teilnahme können sich PlayStation-Spieler den Avatar „Nova Strike“ sichern.

Update vom 12. Dezember: Die Halbzeit des Adventsgewinnspiels kann eurer PS5 zu mehr Speicherplatz verhelfen. Denn verlost wird das SSD-Modul WD_Black SN850X mit 4TB. Außerdem mit dabei sind drei Codes für „Diablo 4“.

Hauptpreis: WD_Black SN850X mit 4TB

WD_Black SN850X mit 4TB Nebenpreis: 3 x Diablo 4

Als Avatar des Tages geht an Teilnehmer „Blitzknight“, der im weihnachtlochen Stil daherkommt.

Update vom 11. Januar 2023: Zum Wochenstart legt auch Sony ordentlich los. Der Tagespreis sind die Noise-Cancelling-Ohrhörer WF-1000XM5, die einen Wert von rund 300 Euro haben. Ebenfalls können drei Teilnehmer jeweils ein Exemplar von „Immortals of Aveum“ gewinnen.

Hauptpreis: Sony WF-1000XM5

Sony WF-1000XM5 Nebenpreis: 3 x Immortals of Aveum

Als exklusiven PSN-Avatar erhalten Spieler, die sich am Gewinnspiel beteiligen, heute „Aurora Everwild“.

Update vom 10. Dezember 2023: Am Adventssonntag verlost Sony die nächste Hardware. Erneut ist das Virtual Reality-Headset PlayStation VR2 dabei. Das offizielle Game of the Year „Baldur’s Gate 3“ ist damit zwar nicht kompatibel, kann aber ebenfalls gewonnen werden.

Hauptpreis: 1 x PlayStation VR2

1 x PlayStation VR2 Nebenpreis: 3 x Baldur’s Gate 3

Beim PSN-Avatar des Tages handelt es sich um „Nebula Frost“-

Update vom 9. Dezember 2023: Wie die Zeit vergeht. Der PlayStation-Adventskalender 2023 nähert sich bereits der Halbzeit. Mit dabei ist heute ein Megapaket bestehend aus einer „Tekken 7“-Figur, einem „Gotham Knights“-Paket, der „Midnight Suns Enhanced Edition“ und der „Tiny Tinas Wonderland Next Level Edition“.

Als „Nebenpreise“ gibt es 3 Mal PlayStation Plus Premium im Jahrespack, jeweils mit einem Wert von 151,99 Euro.

Hauptpreis: Megapaket mit mehreren Spielinhalten

Megapaket mit mehreren Spielinhalten Nebenpreis: 3 x PS Plus Premium als Jahresmitgliedschaft

Hinzu kommt der übliche Avatar-Zusatz. Heute ist es „Blitzen Commander“.

Update vom 8. Dezember 2023: Der heutige Tag steht voll und ganz im Zeichen von „Spider-Man“. Der neuste Teil wird als gut bestückte Collector’s Edition verlost. Ebenfalls können Teilnehmer am Advents-Gewinnspiel von Sony drei Exemplare der Standardfassung gewinnen.

Hauptpreis: Marvel’s Spider-Man 2 als Collector’s Edition

Marvel’s Spider-Man 2 als Collector’s Edition Nebenpreis: 3 x Marvel’s Spider-Man 2

Beim täglichen PSN-Avatar handelt es sich um „Techno Frostwalker“. Die Bedingungen dafür sind im ursprünglichen Artikel weiter unten beschrieben.

Update vom 7. Dezember 2023: Verglichen mit den vorherigen Jahren können sich die Gewinne in diesem Jahr durchaus sehen lassen. Erneut ist eine Hardware der Hauptpreis, diesmal die PS5 Slim mit Disk-Laufwerk. Hinzukommen drei Codes für „NBA 2K24“.

Hauptpreis: PS5 Slim mit Disk-Laufwerk

PS5 Slim mit Disk-Laufwerk Nebenpreis: 3 x Gamecode für NBA 2K24

Teilnehmer an der Sony-Weihnachtsaktion schnappen sich zudem den PSN-Avatar „Quantum Frost“.

Update vom 6. Dezember 2023: Auch am Nikolaustag gehört Hardware-Zubehör zu den Gewinnen. Der Tagespreis setzt sich aus einem DualSense-Controller im Tarnlook, einem Pulse 3D-Headset und 12 Monaten PlayStation Plus Premium zusammen.

Ergänzend haben drei Teilnehmer die Chance auf jeweils einen Code von „Mortal Kombat 1“

Hauptpreis: DualSense, PS5-Headset und PS Plus Premium

DualSense, PS5-Headset und PS Plus Premium Nebenpreis: 3 x Mortal Kombat 1

Aktive Teilnehmer am PlayStation-Adventskalender 2023 erhalten heute den PSN-Avatar „Krampus Kaiser“.

Update vom 5. Dezember 2023: Am Tag der großen Trailer-Enthüllung zu „GTA 6“ gibt es in Sonys Advents-Aktion auch einen großen Gewinn. Ein Exemplar des Virtual Reality-Headsets PlayStation VR2 wird verlost. Es kostet regulär rund 600 Euro.

Bei den Nebenpreisen handelt es sich um drei Exemplare des Kratos-Abenteuers „God of War Ragnarök“.

Hauptpreis: 1 x PlayStation VR2

1 x PlayStation VR2 Nebenpreis: 3 x God of War Ragnarök

Für den PSN-Avatar des Tages wurde Shadowstrike ausgewählt.

Update vom 4. Dezember 2023: Die neue Woche startet mit weiteren Gewinnen. Dazu gehören vier Collector’s Editions zu verschiedenen Spielen, darunter:

The Last of Us Part 2

Uncharted 4

Death Stranding

Journey

Und auch einen weiteren Avatar können sich Teilnehmer schnappen. Diesmal ist es Chroma Knight.

Update vom 3. Dezember 2023: Am ersten Advent gibt es eine weitere Hardware. Während PlayStation Portal im Handel weitgehend ausverkauft ist, können Teilnehmer am Advents-Gewinnspiel von Sony den Streaming-Handheld gewinnen. Auch „EA Sports FC24“ ist dabei.

Hauptpreis: 1 x PlayStation Portal

1 x PlayStation Portal Nebenpreis: 3 x EA Sports FC24

Obendrauf gibt es für Teilnehmer den PSN-Avatar Nebula Nova.

Update vom 2. Dezember 2023: Der PlayStation-Adventskalender 2023 ging heute in die zweite Runde. Zu gewinnen gibt es unter anderem eine Collector’s Edition von „God of War Ragnarök“ samt Zubehör. Zudem werden Codes für das neuste „Spider-Man“-Abenteuer verlost.

Hauptpreis: „God of War Ragnarök“ als Collector’s Edition plus Notizbuch, Schlüsselanhänger und T-Shirt

„God of War Ragnarök“ als Collector’s Edition plus Notizbuch, Schlüsselanhänger und T-Shirt Nebenpreise: 3 x Code für „Marvel’s Spider-Man 2“

Zudem können sich Teilnehmer den PSN-Avatar „Pixel Pine Paul“ schnappen.

Meldung vom 1. Dezember 2023: Sony hat heute den PlayStation-Adventskalender 2023 gestartet. Auch in diesem Jahr gilt es, Credits zu sammeln und in Tickets zu verwandeln, mit denen am täglichen Gewinnspiel teilgenommen werden kann.

Verbunden ist die diesjährige Adventsaktion mit einem Livestream, der rund um die Uhr läuft und dazu genutzt wird, die Gewinner anzukündigen sowie die neuen Tagespreise vorzustellen. Entsprechende Informationen sollen täglich ab 9:30 Uhr herausgegeben werden.

So sammelt ihr Credits

Credits, mit denen Tickets gekauft werden, erhalten Teilnehmer über Minispiele, Umfragen, Quizzes oder das Erspielen von PlayStation-Trophäen. Für das Einloggen in den PlayStation-Advents-Kalender 2023 gibt es jedes Mal 250 Credits, die abhängig vom erreichten Streak noch steigen können.

Die Credits-Vergabe erfolgt für die folgenden Aktivitäten, wobei zu beachten ist, dass die persönliche Höhe vom Streak beeinflusst wird.

250 Credits gibt es täglich für das Einloggen in den Adventskalender.

1.000 Credits für die Beantwortung der täglichen Quizfrage.

Umfragen des Tages bringen 500 Credits.

3.000 Credits gibt es für das Einladen eines Freundes.

Aufgaben und Minispiele: Videos anschauen: 150 Credits alle 30 Sekunden. Links besuchen: Bis zu 3.000 Credits. Nutzung der Minispiele beschert jeweils 1.000 Credits.

Für die Aktivierung der Push-Nachrichten gibt es 1.500 Credits.

PlayStation Plus-Mitglieder erhalten als Dankeschön einmalig 1.500 Credits.

Auch auf dem PlayStation-Kanälen (Facebook, Instagram, Twitter) werden zudem Codes für Credits veröffentlicht.

Auch Trophäen dienen zur Freischaltung von Credits, wobei die Höhe davon abhängt, ob die Trophäen vor oder nach der Start der Aktion verdient wurden.

Vor der Anmeldung und dem ersten Login:

Bronze 15 Credits Silber 30 Credits Gold 90 Credits Platin 300 Credits

Nach der Anmeldung und dem ersten Login:

Bronze 150 Credits Silber 300 Credits Gold 900 Credits Platin 3000 Credits

Damit nicht genug: Bekommt der Blogpost, auf dem PlayStation den Adventskalender 2023 beschreibt, 1.000 Likes und 500 Kommentare, werden jeweils weitere Credit-Codes angezeigt.

So funktionieren die Streaks: Als Beispiel können die Quizzfragen genommen werden, die am ersten Tag 1.000 Credits bescheren. An jedem Folgetag erhöht sich die Ausschüttung um jeweils 100 Credits, sodass es am Ende bei einer fortlaufenden Teilnahme bis zu 3.300 Credits sein können.

Ausgenommen vom Streak-System sind die Credit-Codes, die Teilnehmer beim Magischen Auge, für den Besuch von Seiten, auf den Social-Media-Kanälen oder im Livestream erhalten.

Tickets einlösen und Ziehung der Gewinner

Die verdienten Credits werden in Tickets investiert, die jeweils 750 Credits kosten und für die täglichen Gewinnspiele eingesetzt werden. Teilnehmer können mehrere Tickets verwenden und ihre Gewinnchance erhöhen.

Als Bonus vergibt Sony täglich einen Code für den Einsatz von Tickets, der im PlayStation Store gegen Avatare eigetauscht werden kann.

Die Bekanntgabe der Gewinner erfolgt täglich ab 9:30 Uhr im Livestream, bevor im Anschluss die neuen Tagespreise enthüllt werden. Die gezogenen Teilnehmer haben sieben Tage Zeit, ihren Gewinn anzunehmen. Andernfalls freut sich ein neuer Gewinner.

Verfolgt werden muss der Livestream zum PlayStation-Adventskalender 2023 aber nicht zwangsläufig. Die Gewinner werden auch per E-Mail informiert. Mit dabei sind Konsolen, Zubehör und Videospiele.

Am 1. Dezember 2023 können Teilnehmer eine PS5 gewinnen. Ebenfalls werden drei Exemplare von “God of War Ragnarök” verlost. Mehr zur Gewinnspielaktion ist auf dem PlayStation Blog zusammengefasst.

