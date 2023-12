Glen Schofield: Im neuen Jahr gibt’s Infos zu seinem nächsten Spiel

Nach längerer Zeit meldete sich Glen Schofield zu Wort. Zuletzt berichteten wir über den „Dead Space“-Schöpfer im September, als er laut Bloomberg die selbst gegründeten Striking Distance Studios verließ.

Neu und aufregend

Seitdem war unklar, wie es mit dem bekannten Entwickler weitergeht. Nun schrieb er auf Twitter: Zwar hatte er sich eine Auszeit genommen, doch er war trotzdem „sehr beschäftigt.“ Im Bezug auf Videospiele sei etwas zu erwarten, das „neu und aufregend“ ist.

Demnach hat Schofield schon ein neues Projekt vor Augen. Worum es sich hierbei handelt, will er zum aktuellen Zeitpunkt natürlich nicht verraten. Nur eines verriet er: Im neuen Jahr gibt es dazu erste Infos!

Ein Nachfolger zu „The Callisto Protocol“ wird es definitiv nicht sein – obwohl er einst an einen zweiten Teil dachte. Schließlich hat er das verantwortliche Entwicklerstudio wie anfangs erwähnt verlassen. Der Grund dafür ist das schlechte Abschneiden des Horror-Slashers. Kraftons Ziel, fünf Millionen Exemplare zu verkaufen, scheiterte kläglich.

Ein Nutzer in den Kommentaren wünscht sich, dass Schofield an einem Remake zu „Dead Space 2“ arbeiten wird. Jedoch arbeitet der Amerikaner nicht bei Electronic Arts. Für eine Neuauflage des zweiten Teils wäre EA Motive verantwortlich.

Im Übrigen bedankte sich Schofield bei dem EA-Studio für das gelungene „Dead Space“-Remake:

Ob sich der langjährige Entwickler erneut an einem Horror-Titel versucht oder etwas komplett Anderes in Angriff nimmt, bleibt abzuwarten. Vor „The Callisto Protocol“ arbeitete er jedenfalls jahrelang an der „Call of Duty“-Reihe und kennt sich demnach auch mit Shootern aus.

Was erhofft ihr euch vom nächsten Projekt von Glen Schofield?

