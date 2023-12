Spider-Man 2/3 & Miles Morales: Verkaufszahlen, Umsätze und Kosten – Leak-Details

Insomniac Games wurde kürzlich Opfer eines Ransomware-Angriffs, durch den interne Informationen ans Tageslicht drangen. Dazu gehören die Budgets und Verkaufszahlen einiger bereits veröffentlichter Titel. Gleiches gilt für Einschätzungen, die kommende Veröffentlichungen betreffen.

Den größten Teil der geleakten Budget- und Verkaufsstatistiken nehmen die letzten “Spider-Man”-Spiele und das nun mehr oder weniger bestätigte “Marvel’s Spider-Man 3” ein. Alle Games der Reihe waren demnach gewinnbringend oder Sony und Insomniac Games gehen davon aus, dass die Gewinnschwelle deutlich überschritten wird.

Zu beachten ist bei sämtlichen Angaben aus dem Leak: Sie sind nicht von Sony oder Insomniac Games bestätigt, können überholt sein oder auch Falschangaben beinhalten.

Return on Investment bis zu 122 Prozent

Die geleakte Tabelle beginnt mit “Marvel’s Spider-Man – Miles Morales”. Das Spin-off kam im November 2020 auf den Markt und kommt laut Übersicht auf 10,2 Millionen kalkulierte Verkäufe.

Der geplante Absatz führt zu Einnahmen in Höhe von 260 Millionen Dollar. Dem gegenüber stehen Kosten in Höhe von 156 Millionen Dollar, was letztendlich einen Profit von 104 Millionen Dollar ergibt. Entsprechend hoch ist mit 122 Prozent der „Return on Investment“ – oder kurz ROI. Es ist eine Kennzahl, die den finanziellen Erfolg eines Geschäfts am eingesetzten Kapital bemisst.

Interessant ist auch die Angabe zum Break-even, also dem Punkt, an dem eine Produktion die Gewinnschwelle erreicht. Im Fall von “Marvel’s Spider-Man: Miles Morales” lag er bei drei Millionen verkauften Exemplaren. Hier kann vermutet werden, dass sich die Angabe am anfänglichen Verkaufspreis des Spiels orientiert.

Das zweite Spiel in der Tabelle ist die Remaster-Version von “Marvel’s Spider-Man” aus dem Jahr 2022. Hier sind 4 Millionen Verkäufe vermerkt, die letztendlich zu einem Profit von 11 Millionen Dollar führen. Dank der vergleichsweise niedrigen Kosten war die Gewinnschwelle schon nach einer Million Exemplaren erreicht.

“Marvel’s Spider-Man 2” ist das neuste Werk der Serie aus dem Hause Insomniac Games und kam im Oktober 2023 für die PS5 auf den Markt. Hier erwartet Sony 10,5 Millionen Verkäufe, die zu einem Umsatz von 390 Millionen Dollar führen sollen. Das wären im Schnitt 37 Dollar pro Spiel. Berücksichtigt werden müssen offenbar spätere Preissenkungen, Anteile der Handelspartner und weitere Kosten, die den Umsatz einschränken.

Die Kosten von “Marvel’s Spider-Man 2” lagen laut Tabelle bei 315 Millionen Dollar, sodass laut der Kalkulation am Ende ein Gewinn von 75 Millionen Dollar entsteht. Der Return on Investment pendelt sich bei geschätzten 35 Prozent ein.

Prognose für Marvel’s Spider-Man 3

Noch nicht auf dem Markt verweilt “Marvel’s Spider-Man 3”. Bei diesem Spiel erwarten Sony und Insomniac Games 14,5 Millionen Verkäufe, was darauf hindeutet, dass das kommende Spidey-Abenteuer in der laufenden Konsolengeneration samt einer höheren Installationsrate erscheinen soll.

Die erwarteten Einnahmen liegen bei 555 Millionen Dollar, die Ausgaben bei 385 Millionen Dollar und am Ende soll ein Gewinn von 170 Millionen Dollar herauskommen.

Nachfolgend die Angaben/Prognosen in der Übersicht:

Titel Miles Morales SM1 Remaster Spider-Man 2 Spider-Man 3 Verkäufe 10,2M 4M 10,5M 14,5M Umsatz $260M $50M $390M $555M Kosten $156M $39M $315M $385M Gewinn $104M $11M $75M $170M ROI 122% 48% 35% 75% Break-even 3M 1M 5,5M 5,5M

Die geleakte Tabelle enthält ebenfalls Werte zu den Spielen “Ratchet & Clank“, die in dieser Meldung thematisiert werden, und “Wolverine“, dessen Release-Zeitraum dank des Leaks weiter eingegrenzt wurde.

Beim zuletzt genannten Spiel hoffen beide Unternehmen auf 10 Millionen Verkäufe. Die geschätzen Einnahmen liegen bei 390 Millionen Dollar, die 305 Millionen Dollar an Ausgagen gegenüberstehen. Mit kalkulierten 85 Millionen Dollar Gewinn liegt der erwartete Return on Investment bei 40 Prozent.

