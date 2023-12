Ratchet & Clank Rift Apart: Laut Leak möglicherweise (noch) ein Verlustgeschäft

Ratchet & Clank Rift Apart:

Im Rahmen eines großen Leaks fanden zahlreiche interne Dokumente von Insomniac Games den Weg an die Öffentlichkeit. Wie eine Grafik des Studios vermuten lässt, handelt es sich beim Action-Plattformer "Ratchet & Clank: Rift Apart" möglicherweise immer noch um ein Verlustgeschäft.

Da die Verantwortlichen von Insomniac Games dem Erpressungsversuch der Hacker nicht nachgaben, machte die Ransomware-Gruppe Rhysida ihre Drohung wahr und leakte rund 1,67 Terabyte an internen Daten und Dokumenten des Studios.

Darunter eine Grafik, in der Verkaufszahlen veröffentlichter Spiele beziehungsweise die zu erwarteten Absatzzahlen noch erscheinender Titel aufgelistet wurden. Zu den Titeln, die auf der Grafik zu finden sind, gehört unter anderem der Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“.

Wie sich dem geleakten Dokument entnehmen lässt, gelang es Insomniac Games mit „Ratchet & Clank: Rift Apart“ möglicherweise noch nicht, schwarze Zahlen zu schreiben. Stattdessen heißt es, dass sich der Action-Plattformer 2,2 Millionen Mal verkaufte und Umsätze in Höhe von 73 Millionen US-Dollar einspielte.

Da das Budget bei 81 Millionen US-Dollar lag, wartet unter dem Strich ein Verlust von acht Millionen US-Dollar beziehungsweise ein negatives Return on Investment von knapp zehn Prozent.

Die Zahlen sind möglicherweise nicht mehr aktuell

Laut der Grafik ging Insomniac Games davon aus, dass „Ratchet & Clank: Rift Apart“ seine Kosten mit etwas mehr als zwei Millionen verkauften Einheiten wieder einspielen wird. Da nach 2,2 Millionen verkauften Spielen immer noch ein Verlust von acht Millionen US-Dollar zu Buche stand, liegt der Gedankengang nah, dass ein nicht zu unterschätzender Anteil der Käuferinnen und Käufer im Rahmen von Sales oder Sonderangeboten zugegriffen hat.

In wie weit die hier zitierten Angaben noch aktuell sind, bleibt abzuwarten, da unklar ist, von wann die besagte Grafik stammt. Sony Interactive Entertainment veröffentlichte in der Vergangenheit lediglich ein Mal konkrete Verkaufszahlen. So hieß es, dass sich „Ratchet & Clank: Rift Apart“ bis Juli 2021 1,1 Millionen Mal verkaufte.

Seitdem nannte das Unternehmen keine weiteren Updates zu den Verkaufszahlen des Titels.

„Ratchet & Clank: Rift Apart“ erschien am 21. Juni 2021 für die PS5. Im Juli 2023 folgte zudem eine technisch überarbeitete Umsetzung für den PC. Der nächste Ableger der Reihe soll laut einer geleakten Roadmap 2029 erscheinen.

