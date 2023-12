Sony: Microsofts Xbox-Strategie bereitet PS5-Hersteller Sorgen

Eine Gruppe von Ransomware-Hackern, die sich kürzlich an den Servern von Insomniac Games zu schaffen machte, begann heute mit der Veröffentlichung der entwendeten Dateien. Dazu gehören Informationen und Assets zu zukünftigen Spielen sowie Pre-Alpha-Gameplay und interne Präsentationsfolien.

Eine der Folien enthält die einstigen Einschätzungen von Sony bezüglich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft sowie Aussagen darüber, wie ein solcher Zusammenschluss die Industrie beeinträchtigen und das Geschäft von PlayStation gefährden könnte.

Laut Sony habe die Akquisition von Activision Blizzard „einen unglaublichen strategischen Wert für Live-Service-Spiele, die Skalierung im mobilen Bereich und PC-Storefronts“.

Gleichermaßen wurde die “Call of Duty”-Reihe als Bedrohung angesehen, sobald Microsoft in der Lage wäre, sie exklusiv zu vermarkten. In der Präsentation, die mittlerweile überholt ist, ging Sony von einem Wegfall im Jahr 2027 aus.

Inzwischen ist die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft abgeschlossen, was mit einem zehnjährigen Vertrag einherging. Dieser sieht vor, dass die “Call of Duty”-Reihe mindestens ein Jahrzehnt auf den PlayStation-Konsolen erhalten bleibt.

Xbox Game Pass vs PlayStation Plus

Die geleakte Präsentation umschreibt ebenfalls ein Szenario, in dem Spieler möglicherweise von PlayStation zur Xbox wechseln könnten, wenn Microsoft beginnt, exklusive Inhalte anzubieten.

Und auch der Xbox Game Pass wurde hinsichtlich der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft kritisch betrachtet. Das gilt vor allem für die Bereitstellung von Spielen am Tag ihrer Veröffentlichung.

So hat Sony Bedenken, dass der eigene Abonnementdienst PlayStation Plus mit einem Jahresumsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar durch die sofortige Aufnahme von Activision Blizzard-Spielen in den Game Pass stark beeinträchtigt werden könnte.

Doch auch hier trat Microsoft bereits auf die Bremse. Erst 2024 ist mit der Aufnahme der ersten Spiele zu rechnen, was der Xbox-Chef Phil Spencer kürzlich begründete.

Gleichzeitig geht Sony davon aus, dass ein solches Abonnementmodell nicht nachhaltig ist, da die monatlichen Einnahmen und zusätzlichen Gebühren die enormen Investitionskosten nicht decken können. Das „perfekte Spieleabonnement“ sei schwer fassbar.

Sony sieht Notwendigleit einer Expansion

Interessanterweise wird in der Präsentation darauf hingewiesen, dass die Säulen von Sony bereits veraltet seien und hinter den Wettbewerbern zurückliegen. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müsse der PS5-Hersteller weiter expandieren.

„Microsofts umfassendes Ökosystem in Verbindung mit der Exklusivität schafft eine größere Dominanz“, so Sonys weitere Einschätzung. Gleichzeitig beabsichtigt das Unternehmen hinter der PlayStation, sich weiterhin auf das Premium-Softwaremodell als „zentralen Ansatz“ zu konzentrieren.

Xbox Game Pass: Service profitabel – Jährliche Kosten für Third-Party-Titel enthüllt

Zumindest auf dem Hardware-Markt haben die Japaner eine ganz eigene Dominanz, die der PS5-Hersteller immer weiter ausbauen kann. Die Current-Gen-Konsole verzeichnet im Jahresvergleich kontinuierlich Rekordzuwächse, die zwar auch den Lieferengpässen im vergangenen Jahr zugeschrieben werden können. Doch gleichzeitig sinken die Verkäufe der Konkurrenz regelmäßig.

Übergreifend betrachtet könnte Microsoft mit der Übernahme von Activision Blizzard jedoch an Sony vorbeiziehen. Rückblickend auf die bisherigen Umsätze der zusammengeschlossenen Unternehmen hätte Microsoft aktuell die Nase vorne.

