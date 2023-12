Sunset Overdrive: Insomniacs Xbox & PC-Titel spielte lediglich einen dreistelligen Profit ein

In der Vergangenheit zeichnete sich bereits ab, dass das zunächst Xbox One-exklusiv und ein paar Jahre später für den PC veröffentlichte "Sunset Overdrive" die internen Erwartungen nicht erfüllte. Für Klarheit sorgen diesbezüglich geleakte interne Dokumente von Insomniac Games.

In dieser Woche zog der Ransomware-Angriff auf Insomniac Games einen umfangreichen Leak nach sich. Dieser umfasste zahlreiche interne Dokumente, die uns unter anderem einen Blick auf kommende Projekte des Studios oder die Verkaufszahlen und Umsätze der „Spider-Man“-Titel ermöglichten.

Des Weiteren ging aus den Dokumenten hervor, dass es mit dem Action-Plattformer „Ratchet & Clank: Rift Apart“ offenbar noch nicht gelang, Gewinne zu erwirtschaften. Wie ein weiteres Dokument zeigt, handelt es sich bei „Rift Apart“ nicht um den einzigen Titel von Insomniac Games, der sich in der Vergangenheit unter den Erwartungen verkaufte.

Selbiges gilt demnach für den Open-World-Action-Titel „Sunset Overdrive“, den das Studio seinerzeit in Zusammenarbeit mit den Xbox Game Studios veröffentlichte. Laut einem geleakten Dokument verkaufte sich „Sunset Overdrive“ etwas weniger als 1,9 Millionen Mal.

Dabei generierte der Action-Titel Umsätze in Höhe von überschaubaren 49,737 Millionen US-Dollar, was dafür spricht, dass ein großer Teil der Verkäufe auf Sales und Sonderangebote zurückzuführen ist.

Auch Song of the Deep erfüllte die Erwartungen nicht

Im Gegensatz zu „Ratchet & Clank: Rift Apart“ schrieb Insomniac Games mit „Sunset Overdrive“ zwar schwarze Zahlen, die Gewinne dürften aber nicht einmal für ein gemeinsames Mittagessen des Entwicklerteams ausgereicht haben. Laut internen Dokumenten erwirtschaftete Insomniac Games mit „Sunset Overdrive“ nämlich Profite in Höhe von gerade einmal 567 US-Dollar.

Und nein, hier habt ihr es nicht mit einem Tippfehler zu tun. „Sunset Overdrive“ erschien im Oktober 2014 zunächst exklusiv für die Xbox One. Im November 2018 folgte die Umsetzung für den PC. Noch niedrigere Gewinne verbuchte Insomniac Games übrigens bei „Song of the Deep“, das zusammen mit GameStops damaligem Publishing-Label GameTrust veröffentlicht wurde.

Hier blieben für Insomniac Games unter dem Strich Profite von lediglich 106 US-Dollar übrig. Allerdings muss angemerkt werden, dass es sich bei „Song of the Deep“ um einen kleineren Titel handelte, der zum Preis von 15 US-Dollar beziehungsweise Euro angeboten wurde.

Weitere Meldungen zum Thema:

Wie aus einem weiteren aktuellen Leak hervorgeht, arbeitet Insomniac Games aktuell an mehreren neuen Projekten. Darunter „Marvel’s Wolverine“, einem Titel rund um Venom sowie einem weiteren „Ratchet & Clank“-Abenteuer.

Quelle: Resetera

Weitere Meldungen zu Sunset Overdrive.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren