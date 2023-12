Baldur’s Gate 3: Durch Idle Champions bestätigt – So alt sind Astarion und Co

Nachdem bisher nur spekuliert werden konnte, wie alt die unterschiedlichen Charaktere beziehungsweise Begleiter in "Baldur's Gate 3" sind, sorgten Biographien in "Idle Champions" zumindest teilweise für Klarheit.

Zu den größten Stärken von „Baldur’s Gate 3“ gehören nicht nur die abwechslungsreiche Spielwelt, die spannende Geschichte oder die strategisch anspruchsvollen Kämpfe.

Darüber hinaus punktet das neue Rollenspiel der Larian Studios mit seinen exzellent geschriebenen Charakteren und Begleitern. Wer sich schon immer die Frage gestellt haben sollte, wie alt unsere Begleiter in „Baldur’s Gate 3“ sind, findet in „Idle Champions“ zumindest zum Teil eine Antwort.

Bei „Idle Champions“ handelt es sich um ein offiziell lizenziertes Strategiespiel im Universum von „Dungeons & Dragons“, das eine Kollaboration mit „Baldur’s Gate 3“ spendiert bekam.

Dank dieses Specials fanden diverse Statistiken zu ausgewählten Begleitern von „Baldur’s Gate 3“ den Weg ins Netz – darunter das Alter von Astarion und weiteren Helden.

Lae’zel: Das Küken der Gruppe

Den Anfang macht die kühle und dickköpfige Githyanki Lae’zel, die mit einem Alter von gerade einmal 22 Jahren den Jungspund eurer Gruppe darstellt. Nur wenig älter ist laut seiner Biographie in „Idle Champions“ Wyllyam Ravengard alias Wyll mit 24 Jahren. Weiter geht es mit Shars treuer Anhängerin Shadowheart, deren Alter mit 48 Jahren angegeben wird.

Der letzte Charakter, zu dem“Idle Champions“ ein Alter nannte, ist Astarion, der demnach 350 Jahre auf dem Buckel hat. Eine Angabe, mit der die Community aufgrund der bewegten Vergangenheit von Astarion und anderen Überlieferungen aus dem Kanon nicht ganz einverstanden ist. Hier muss allerdings angemerkt werden, dass das genaue Alter von Astarion nur schwer zu bestimmen ist. Daher dürfte es sich bei den 350 Jahren um eine Art Kompromiss handeln.

Zu den anderen Charakteren machte „Idle Champions“ keine Angaben. Allerdings stießen die User in „Baldur’s Gate 3“ auf mögliche Hinweise. Beispielsweise spricht Halsin selbst davon, dass er 350 Jahre alt ist. Bei Gale hingegen wird davon ausgegangen, dass er sich in seinen Vierzigern befindet. Untermauert wird das Ganze von der Tatsache, dass seine Mutter noch am Leben ist. Und bekanntermaßen altern Menschen deutlich schneller als Elfen oder Halbelfen.

Je nachdem, wie viel Zeit Karlach in Avernus verbracht hat, schätzt die Community, dass sie zwischen 20 und 30 Jahre alt ist. Hinzukommt Jaheira, die bereits im ersten „Baldur’s Gate“ einen Auftritt hatte und damals zwischen 20 und 30 Jahren alt war. Da die Handlung von „Baldur’s Gate 3“ 124 Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils spielt, dürfte Jaheira etwa 150 Jahre alt sein.

„Baldur’s Gate 3“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

