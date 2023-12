South Park Snow Day: Der Releasetermin steht – 220 Euro teure Collector’s Edition vorgestellt

Mit "South Park: Snow Day!" kehrt die Kult-Serie in die Welt der Videospiele zurück. In einer aktuellen Mitteilung bestätigte THQ Nordic nicht nur den Releasetermin des Titels. Zudem wurden die Inhalte der Digital Deluxe Edition und der Collector's Edition vorgestellt.

Mit „South Park: Snow Day!“ kündigte THQ Nordic im Sommer ein neues Videospiel rund um die beliebte Chaostruppe an. Für die Entwicklung ist das kleine Studio Question verantwortlich, das in der Vergangenheit unter anderem den Coop-Horror „The Blackout Club“ veröffentlichte.

In einer aktuellen Mitteilung enthüllten die Verantwortlichen von THQ Nordic in dieser Woche den Releasetermin von „South Park: Snow Day!“. Wie der Publisher bekannt gab, erscheint das neue Abenteuer von Cartman und Co am 26. März 2024. Passend zur Bekanntgabe des Releasetermins wurde ein Trailer zur Verfügung gestellt, der uns weitere Eindrücke aus „South Park: Snow Day!“ liefert.

Nachdem sich die letzten großen „South Park“-Titel als rundenbasierte Rollenspiele verstanden, haben wir es bei „Snow Day!“ mit einem Third-Person-Action-Titel zu tun.

Zu den gebotenen Features gehört laut dem neuen Trailer die Möglichkeit, drei Karten auswählen, die als Gameplay-Modifikatoren fungieren.

Diese Inhalte bieten die Editionen

Die Standard-Version von „South Park: Snow Day!“ wird zum Preis von 29,99 Euro erhältlich sein. Hinzukommt die digitale Deluxe Edition, die für 49,99 Euro angeboten wird. Neben dem Hauptspiel sind hier das kosmetische „Underwear Gnome Pack“ und der Season-Pass enthalten. Welche Inhalte nach dem Release in Form von DLC folgen, wurde bislang leider nicht verraten.

Den Schlusspunkt unter die Sammlerausgaben setzt die Collector’s Edition. Diese wird zum stattlichen Preis von 219,99 Euro angeboten und bietet euch die folgenden Inhalte.

Das Spiel „South Park: Snow Day!“

Großer Zauberer Cartman: Schneekugel

Großer Zauberer Cartman: Sprechender Toilettenpapierhalter

Großer Zauberer Cartman: Strickmütze

Sechs unterschiedliche Tarotkarten

Original Soundtrack

„South Park: Snow Day!“ befindet sich für den PC, die PS5, die Xbox Series X/S und die Switch in Entwicklung. „Begleite Cartman, Stan, Kyle und Kenny in dreidimensionaler Pracht, um den magischsten Tag im Leben eines jeden Kindes zu erleben: einen Schneetag! Ein heftiger Schneesturm hat die Stadt ins Chaos gestürzt, aber vor allem hat er dafür gesorgt, dass die Schule geschlossen bleibt“, so die offizielle Beschreibung.

Spielerisch wartet ein kooperativer Action-Titel, in dem wir gegen unterschiedliche Fraktionen antreten. Um siegreich aus den Schlachten hervorzugehen, rüsten wir uns mit unterschiedlichen Waffen und Fähigkeiten aus, die mit zunehmender Spieldauer verbessert werden können.

