PLAY3.DE: Das Team wünscht euch frohe Weihnachten!

Weihnachten beginnt! Zu diesem Anlass möchte euch das gesamte Team von PLAY3.DE besinnliche Feiertage wünschen. Genießt die Weihnachtszeit, um euch im Kreis der Familie auszuruhen und Energie fürs neue Jahr zu tanken.

Denn nicht nur Geschenke gibt es zum Abschluss des Jahres. Ebenfalls ist die Zeit gekommen, den Stress und die Hektik der vergangenen Monate abzulegen und die Tage bis zum Jahreswechsel zu genießen.

Ruht euch aus für große Spiele-Releases

Schließlich stehen für das Jahr 2024 mehrere große Spiele-Veröffentlichungen an. Dazu gehört beispielsweise „Final Fantasy 7 Rebirth“, das am 29. Februar 2024 zeitexklusiv für PS5 erscheint. Nicht einmal einen Monat später folgt „Rise of the Ronin“ – ein weiteres PS5-Exclusive.

Im Laufe des Jahres soll „Star Wars: Outlaws“ den Weg in den Handel finden. Beschrieben wird der Titel als „erstes Star Wars Spiel mit offener Welt“. Die Reaktionen auf die Gameplay-Enthüllung waren jedenfalls durchweg positiv.

Ebenfalls zu erwarten ist das Remake von „Silent Hill 2“. Jedoch stehen eine Vorstellung des Gameplays sowie ein konkreter Termin bisher aus. Im Übrigen kommen auch Soulslike-Fans nicht zu kurz. Denn am 20. August 2024 dürft ihr in „Black Myth: Wukong“ die chinesische Mythologie erkunden und erneut bockschwere Kämpfe meistern.

Ihr seht also: Das bevorstehende Spiele-Jahr hat nach aktuellem Stand schon einiges zu bieten. Viele weitere Ankündigungen und Termin-Enthüllungen folgen im Laufe der kommenden Monate. Wie gewohnt wird euch PLAY3.DE bezüglich des Gamings auf dem neuesten Stand halten und über alles Wichtige zeitnah informieren.

Interessiert es euch, welche Gaming-Geschenke bei den Deutschen zu Weihnachten besonders gefragt sind? Dann schaut in den verlinkten Artikel. Immerhin sind die Feiertage laut einer Studie für Millionen Deutsche Gaming-Zeit.

Das gesamte Team wünscht allen Lesern ein schönes Weihnachtsfest, erholsame Feiertage und das eine oder andere Videospiel oder eine Konsole unter dem Weihnachtsbaum.

Auch wir, die Redakteure von PLAY3.DE, werden in den kommenden Tagen etwas kürzertreten und weniger Meldungen als gewohnt veröffentlichen. Ein paar interessante Neuigkeiten könnt ihr aber auch an den Feiertagen bei uns lesen.

