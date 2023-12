Dragon’s Dogma 2: Director Itsuno entschuldigt sich für die lange Wartezeit

Nachdem sich das originale „Dragon’s Dogma“ für Capcom zu einem Überraschungshit entwickelte, dürften nur die wenigsten damit gerechnet haben, dass der Release des Nachfolger mehr als zehn Jahre auf sich warten lassen wird.

In einem Interview mit dem Play-Magazin ging Game Director Hideaki Itsuno auf die lange Wartezeit ein und wies darauf hin, dass er ursprünglich umgehend an einem Sequel arbeiten wollte. Wie so oft kam es allerdings anders und die Fans mussten sich mehrere Jahre in Geduld üben.

„Ich wollte unbedingt sofort nach dem Release [des Originalspiels] in der Lage sein, eine Fortsetzung zu machen. Es tut mir also leid, dass ich alle so lange warten ließ“, so Itsuno. „Ich bin so dankbar, dass so viele Fans die Qualität des Spiels schätzen und es seit so vielen Jahren unterstützen.“

„Die Unterstützung des Spiels durch Fans – sowohl innerhalb als auch außerhalb von Capcom – hat definitiv dazu beigetragen, das Projekt verwirklichen zu können.“

Auch schräge Ideen der Entwickler wurden umgesetzt

Im weiteren Verlauf des Interviews ermöglichte uns der Game Director einen Blick hinter die Kulissen. Wie Itsuno hier ergänzte, fand das Brainstorming bezüglich der Inhalte und Konzepte teilweise bis spät in die Nacht statt. Dies führte mitunter zu recht schrägen Ideen, von denen ein Teil laut Itsuna den Weg in das fertige Spiel fand beziehungsweise findet.

„Wir haben mehrere Tage dauernde Sitzungen abgehalten, in denen das Team Ideen für Dinge entwickelte, die im Spiel passieren könnten, und die lustigsten Ideen entstanden immer dann, wenn unsere Arbeit uns bis spät in die Nacht beschäftigte“, heißt es weiter.

„Als wir tatsächlich darangingen, diese Ideen umzusetzen, legten wir die Frage beiseite, ob wir wirklich etwas so Albernes in das Spiel einbauen können, und integrierten so viele davon wie möglich.“

„Dragon’s Dogma 2“ erscheint am 22. März 2024 für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S.

Quelle: Gamesradar