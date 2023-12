Bleach Rebirth of Souls: Befindet sich ein neues Spiel zum Anime-Hit in Arbeit?

Während zu großen Anime-Hits wie „Dragon Ball“, „Naruto“ oder auch „One Piece“ nahezu regelmäßig neue Games erscheinen, wird das Fantasy-Abenteuer „Bleach“ eher sporadisch mit solchen bedacht. Dies könnte sich jedoch womöglich bald ändern. Kürzlich ist in den Weiten des Internets ein neuer Trademark-Eintrag aufgetaucht, der auf ein neues Spiel rund um Aushilfs-Shinigami Ichigo Kurosaki und seine Freunde hindeuten könnte.

Genauer handelt es sich hierbei um einen Eintrag zu „Bleach Rebirth of Souls“ (via X). Der Eintrag geht auf das Unternehmen Shueisha Inc. zurück, also jenen Verlag, der die Manga-Vorlage veröffentlicht hat. Der Abschnitt „Nice Classification“ scheint hierbei auf ein neues Konsolenspiel zur Marke hinzudeuten. Dieselben Einträge wurden ebenfalls bei Titeln wie „One Piece Odyssey“ oder dem sich noch in Entwicklung befindlichen „Dragon Ball: Sparking! Zero“ genutzt.

Es wäre das erste „Bleach“-Spiel für die großen Konsolen seit mehr als zehn Jahren. Mit dem Actionspiel „Bleach: Brave Souls“ erschien zwar vor wenigen Jahren ein Game zur Franchise für PlayStation 4, allerdings handelt es sich hierbei um die Umsetzung eines Mobile-Games.

Bereits Mitte 2022 kamen Gerüchte um ein neues „Bleach“-Game auf, die auf den Schöpfer der Manga-Vorlage Tite Kubo zurückgehen. Dieser beantwortete zu jener Zeit regelmäßig Fan-Fragen auf der japanischen Website Klub Outside. Von einem Fan wurde er gefragt, ob passend zur neuen Anime-Serie „Bleach: Thousand-Year Blood War“ eventuell bald auch ein neues Konsolenvideospiel zum beliebten Fantasy-Abenteuer erscheinen könnte.

Kubo entgegnete hieraufhin: „Ich habe das Gefühl, eine solche Geschichte von einer verantwortlichen Person gehört zu haben…“ Auf ResetEra teilte ein Nutzer zudem einen Screenshot der genannten Frage und der Antwort, die mithilfe eines Übersetzungsprogramms ins Englische übertragen wurden. Da Tite Kubo der Autor und Zeichner der Reihe ist, könnte an seinen Äußerungen natürlich etwas dran sein. Es wäre immerhin nicht ungewöhnlich, wenn er als Erfinder der Reihe in die Entwicklung eines neuen Spiels einbezogen werden würde. Offiziell befindet sich gegenwärtig allerdings kein neues „Bleach“-Game in Arbeit.

Doch obwohl ein neues „Bleach“-Spiel noch nicht offiziell ist, haben Fans des Manga- und Anime-Hits dennoch Grund zur Freude. Im Rahmen des diesjährigen Jump Festa ’24-Events, gewissermaßen der Hausmesse des Shueisha-Verlags, feierte der erste Trailer zum dritten Teil der aktuellen Anime-Serie seine Premiere. „Bleach: Thousand-Year Blood War Part 3 – The Conflict“ startet 2024 im japanischen TV und hierzulande wohl exklusiv bei Disney+ im Stream.

Weitere Meldungen rund um Anime:

Mit mehr als 120 Millionen verkauften Bänden zählt „Bleach“ zu den erfolgreichsten Manga-Reihen aller Zeiten. Von 2004 bis 2012 erschienen zudem eine gleichnamige Anime-Serie sowie insgesamt vier Anime-Kinofilme zur Franchise. Mit „Bleach: Thousand-Year Blood War“ startete im Oktober 2022 eine Adaption des finalen Handlungsstrangs der Manga-Vorlage.

Der Manga erscheint in Deutschland im Tokyopop-Verlag. 205 der 366 Episoden der Anime-Serie sowie die vier Anime-Filme hat KAZÉ Anime (heute Crunchyroll) hierzulande auf Disc veröffentlicht. Alle bisherigen Episoden beider „Bleach“-Anime-Serien sind exklusiv beim VOD-Service Disney+ als Stream verfügbar.

Shueisha Inc. in Europe filed for a trademark

BLEACH Rebirth of Souls

This is likely a PC/console game as the same 'Nice classes' were used in applications for DB: Sparking Zero, One Piece Odyssey, and many others. pic.twitter.com/531glKCejE

— Kurakasis (@Kurakasis) December 27, 2023