Paper Mario Remake: Launch von „Die Legende vom Äonentor“ schon in Kürze?

„Paper Mario: The Thousand-Year Door“ nähert sich der Veröffentlichung. Während von Nintendo lediglich das Jahr 2024 als Release-Zeitraum genannt wird, lässt eine weitere Alterseinstufung darauf schließen, dass der Launch eher früher als später erfolgt.

Nintendos „Paper Mario: The Thousand-Year Door“-Remake – hierzulande „Die Legende vom Äonentor“ – erscheint möglicherweise früher als vermutet. Denn das Switch-Spiel wurde vom ESRB bewertet. Es ist das amerikanische Gegenstück zur deutschen USK.

Das Remake, das für eine Veröffentlichung in diesem Jahr vorgesehen ist, bekam von der Softwarebehörde das „E“-Rating. Das bedeutet, dass es hinsichtlich des Alters zu keinen Beschränkungen kommt.

Die überarbeitete Neuauflage von „Paper Mario: The Thousand-Year Door“ wurde Ende des vergangenen Jahres in Brasilien und Korea bewertet, was auf einen bevorstehenden Launch hindeutete. Die Einstufung des ESRB unterstützt diese Annahme noch einmal.

Original schon 2004 veröffentlicht

Der überarbeitete Klassiker wurde im vergangenen Jahr für die Nintendo Switch angekündigt und ist eine Neuauflage eines beliebten GameCube-Spiels. „Paper Mario: The Thousand-Year Door“ erschien 2004 und erhielt von den Kritikern viel Lob. Auf der Bewertungsplattform Metacritic erreichte der Titel eine Wertung von 87 Punkten.

Im Remake stehen Spieler vor der Aufgabe, zusammen mit Mario und seinen Gefährten den sagenumwobenen Schatz jenseits des Äonentors aufzuspüren. In Nintendos Online-Store ist das Remake bereits gelistet, kann im eShop allerdings noch nicht gekauft werden.

Ein Klassiker im neuen Gewand: „Die Legende vom Äonentor“ kehrt zurück.

Es klingt recht wahrscheinlich, dass „Paper Mario: The Thousand-Year Door“ eines der letzten großen Spiele sein wird, die für die Switch geplant sind. In diesem Jahr werden voraussichtlich die Pläne für die nächste Konsolengeneration angekündigt.

Gerüchte zur Switch 2, oder wie die neue Hardware auch heißen mag, gab es in den vergangenen Monaten regelmäßig. Unter anderem wurde gemunkelt, dass das DLSS-Upscaling nicht so leistungsstark wie erhofft ausfällt.

An anderer Stelle versicherte Nintendo, dass die Accounts der Switch-Spieler unkompliziert auf die nächste Hardware transferiert werden können.

Veröffentlicht wurde die Switch im März 2017. Die Verkaufszahlen der vergangenen Monate machten deutlich, dass der Markt einer Sättigung nahekommt. Vergleichen mit den Vorjahren gingen sie vielerorts zurück.

