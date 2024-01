Metal Gear Solid Δ Snake Eater: PlayStation grenzt den Releasezeitraum des Remakes ein

Im letzten Jahr bestätigte Konami, dass nicht nur die Horrorserie „Silent Hill“ auf die Bühne der Videospiele zurückkehrt. Auch „Metal Gear Solid 3: Snake Eater“ aus dem Jahr 2004 wird ein Comeback feiern.

Nachdem die Community in den letzten Monaten bereits spekulierte, dass die Neuauflage im Jahr 2024 erscheinen könnte, wurde das Ganze nun durch die Verantwortlichen von PlayStation bestätigt. Im Detail geht es um einen neuen Trailer, in dem PlayStation auf die Highlights eingeht, auf die wir uns in diesem Jahr freuen dürfen.

Unter den präsentierten Titeln befindet sich unter anderem „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“, das für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

Da sich Konami zu dem Ganzen bislang nicht äußern wollte, lässt ein konkreter Termin leider weiterhin auf sich warten.

Das Remake soll den Wurzeln des Klassikers treu bleiben

In der offiziellen Ankündigung des Remakes versprach Konami, dass „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ seinen Wurzeln treu bleiben und den 2004 veröffentlichten Stealth-Klassiker in einer authentischen Form zurückbringen wird. Darüber hinaus dürfen sich Fans des Originals auf ein Wiedersehen mit den damaligen Synchronsprechern einstellen.

„Wir werden Metal Gear Solid 3: Snake Eater, einen der beliebtesten Teile der Metal Gear-Serie, neu auflegen und dabei die Ursprungsgeschichte von Snake als Metal Gear Solid Δ: Snake Eater erkunden.“

„Wir arbeiten hart daran, mit Metal Gear Solid Δ: Snake Eater eine originalgetreue Nachbildung der Story und des Spieldesigns zu schaffen, während wir das Gameplay mit atemberaubender Grafik und einem nahtlosen Benutzererlebnis weiterentwickeln“, so Konami weiter.

Mit dem Remake „Metal Gear Solid Δ: Snake Eater“ verfolgt Konami das Ziel, die Entstehungsgeschichte des legendären Charakters Big Boss einem ganz neuen Publikum näherzubringen.

Dabei wird den Spielerinnen und Spielern verdeutlicht, „wie seine Legende im Schmelztiegel der Operation Snake Eater geschmiedet wurde“.

