The Last of Us: Kommt eine Prequel-Serie mit Frank und Bill?

Bei den Emmy Awards durfte Nick Offerman eine Auszeichnung für seine hervorragende Darstellung von Bill in der „The Last of Us“-Serie entgegennehmen. Im Anschluss beantwortete er noch die Frage, ob seine Figur sowie Frank in Staffel zwei zurückkehren könnten – wenn auch nur in Form einer Rückblende.

„Oh, tolle Frage, aber da müsste ich jemanden fragen, der eine höhere Gehaltsstufe hat als ich“, antwortete Offerman darauf.

Eine „The Last of Us“-Miniserie vorgeschlagen

Eins kann er jedoch versichern: Ideen dieser Art wurden HBO schon vorgeschlagen. Er glaubt, sie haben sogar „eine ganze Miniserie mit einer Vorgeschichte ihres Lebens“ gepitcht. Hier würdet ihr also erfahren, wie die beiden sich kennengelernt haben.

Aus dieser Idee könnte allerdings auch ein Musical werden. Ob tatsächlich eine Prequel-Serie kommt, ist also vorerst offen. Offerman sagt dazu noch: „Wir werden einfach abwarten, was Craig und Neil sich einfallen lassen.“

Interesse seinerseits wäre auf jeden Fall vorhanden. „Oh, sicher“, meint er kurz und knapp.

Auf den Erfolg der HBO-Serie weiter aufzubauen würde sicherlich Sinn machen. Schließlich räumte „The Last of Us“ auf dem besagten Event ganze acht Awards ab. Es handelt sich hierbei um die meistgeschaute HBO-Serie in Europa. Mit jeder Folge erreichten die Macher Millionen von Zuschauern, weshalb eine zweite Staffel schon früh beschlossene Sache war.

Wie inzwischen bestätigt erscheint Staffel zwei im Laufe des Jahres 2025. Im Gaming-Bereich kriegen die Fans wiederum am 19. Januar (mehr oder weniger) neues Futter. An diesem Datum kommt nämlich das Remaster von „The Last of Us Part II“ auf den Markt. Enthalten sind mehrere neue Inhalte, wozu der verdammt stressige „No Return“-Modus, die Lost Levels, ein Gitarren-Minispiel und neue Outfits gehören.

