Elden Ring: Weiterer Hinweis auf Shadow of the Erdtree-Release?

“Elden Ring“ erhält mit „Shaow of the Erdtree“ eine große Erweiterung. Wann der Launch erfolgen soll, ist weiterhin offen. Viele Spieler hoffen auf einen Februar-Launch. Gibt es dafür einen neuen Hinweis?

FromSoftware arbeitet an der „Elden Ring”-Erweiterung „Shadow of the Erdtree“. Offen ist, wann Besitzer des Rollenspiel-Hits den PlayStation Store aufrufen und den Download-Button betätigen können.

Im vergangenen Dezember kam die Spekulation auf, dass der DLC für den bevorstehenden Februar vorgesehen ist. Grund zur Annahme lieferten Marketingmaterialen, die zuvor im Internet geleakt wurden.

Sammlerstück für Februar geplant

Bis Februar vergehen nur noch zweieinhalb Wochen. Und aufgrund der ausstehenden Bestätigung sieht es danach aus, dass „Shadow of the Erdtree“ länger als gehofft auf sich warten lässt. Allerdings sehen Fans in einem Tweet von Purearts einen Hinweis darauf, dass der Februar für „Elden Ring“ ein wichtiger und für den DLC relevanter Monat wird.

Im Tweet heißt es: „Unser erstes Sammlerstück für Elden Ring erscheint im Februar 2024. Bleibt dran für weitere Details.“

Auch der anfangs erwähnte Leak bezog sich auf Zubehör rund um „Elden Ring“. Zu sehen waren auf den Marketingmaterialen optisch angepasste Game-Controller, die im Februar erscheinen sollen – angeblich passend zum Launch von „Shadow of the Erdtree“.

Das würde in Einklang mit dem Sammlerstück von Puarts stehen. Die Veröffentlichung im Februar könnte allerdings einen anderen Hintergrund haben. Sie fällt mit dem zweijährigen Jubiläum von „Elden Ring“ zusammen. Der Titel kam im Februar 2022 auf den Markt und punktete damals mit einem Metascore von 96.

Auch auf Reddit wird der vermeintliche Hinweis diskutiert. Allerdings gibt es auch dort Zweifel daran, dass „Shadow of the Erdtree“ tatsächlich im Februar die Download-Stores erobert.

Ein User verweist auf eine aktuelle Theorie, die besagt, dass sich der DLC verzögert und neben dem Zubehör im kommenden Monat lediglich ein Trailer und der Veröffentlichungstermin enthüllt werden.

Shadow-Drop geplant?

Andere Teilnehmer hoffen auf eine plötzliche Veröffentlichung: „Ich hoffe, sie setzen beim DLC auf einen Shadow-Drop. Ich möchte völlig blind einsteigen, wenn das, was sie zusammenbrauen, tatsächlich eine 20-stündige Erfahrung ist“, so ein User.

„Elden Ring – Shadow of the Erdtree“ wurde nicht im Zuge von The Game Awards 2023 gezeigt. Die Show wäre eine gute Gelegenheit gewesen, den DLC so kurz vor dem spekulierten Release prominent zu bewerben. Somit bleibt abzuwarten, welche Pläne der Publisher Bandai Namco und der Entwickler FromSoftware tatsächlich verfolgen.

