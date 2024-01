Behaviour Interactive: Dead by Daylight Firma nimmt an Entlassungswelle teil

Offenbar hat sich auch „Dead by Daylight“-Entwickler Behaviour Interactive dazu entschieden, mehreren Angestellten zu kündigen. Das steht in einem Bericht von Kotaku.

45 Mitarbeiter müssen sich nach einem neuen Job umschauen. Von diesen Entlassungen soll lediglich das Studio im kanadischen Montreal betroffen sein. In verschiedenen Abteilungen dieses Studios haben die Verantwortlichen Kürzungen vorgenommen.

Zwischen dem 9. und 11. Januar haben sich die betroffenen Mitarbeiter angeblich vom Studio verabschiedet. Die Entlassungen sollen aber schon im Dezember begonnen haben.

Noch keine Stellungnahme

Von Behaviour hat sich bislang niemand zu Wort gemeldet. Game Informer hat zumindest schon einmal eine Anfrage gestellt, die bislang unbeantwortet ist. Zusätzlich fragten sie, ob die Entlassenen eine Abfindung kriegen. Sollte sich jemand vom kanadischen Videospielunternehmen offiziell dazu äußern, werden wir umgehend darauf aufmerksam machen.

Jedenfalls ist Behaviour Interactive die nächste Gaming-Firma, die sich an der großen Entlassungswelle beteiligt. Schon letztes Jahr berichteten wir immer wieder über Kündigungen bei Entwicklerstudios und Publishern. Ein paar davon: Bungie, Codemasters, Sony-Studio Media Molecule und mehrere Studios der Embracer Group wie Fishlabs.

Dieses Jahr berichteten wir bislang über Entlassungen bei Discord, Twitch und CI Games. Es ist wohl nur eine Frage der Zeit, bis euch die nächste Meldung bezüglich gestrichenen Stellen erreicht.

Unabhängig von den Entlassungen könnt ihr in Zukunft ein Singleplayer-Game von Behaviour erwarten. Es nennt sich „The Casting of Frank Stone“ und ist im „Dead by Daylight“-Universum angesiedelt. Herzzerreißende Entscheidungen werdet ihr hier treffen müssen.

