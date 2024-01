Eidos Montreal: Deus Ex-Projekt eingestellt und Mitarbeiter entlassen – Gerücht

Da ein rund zwei Milliarden US-Dollar schwerer Deal im vergangenen Jahr kurz vor dem Abschluss platzte, sah sich die Embracer Group zu umfangreichen Sparmaßnahmen gezwungen.

Um das Unternehmen finanziell wieder auf Kurs zu bringen, entließ die Embracer Group 2023 zahlreiche Mitarbeiter, stellte diverse Projekte ein und schloss Studios. Darunter die „Saints Row“-Macher von Volition. Einem Bericht von Bloomberg zufolge setzt die Embracer Group ihre Umstrukturierung im neuen Jahr nahtlos fort.

Wie mit der Sachlage vertraute Quellen laut Bloomberg bestätigten, stellte die Embracer Group ein „Deus Ex“-Projekt ein, das von Eidos Montreal entwickelt wurde. Da die Embracer Group den Angestellten offenbar verbot, mit der Presse zu sprechen, bezieht sich der Bericht von Bloomberg auf eine anonym bleibende Quelle.

Diese merkte gegenüber Bloomberg an, dass sich das neue „Deus Ex“-Abenteuer über einen Zeitraum von zwei Jahren in Arbeit befand und eigentlich in diesem Jahr in die Vollproduktion starten sollte.

Auch Eidos Montreal offenbar von Entlassungen betroffen

Weiter heißt es, dass Eidos Montreal mittlerweile an einer anderen und nicht näher genannten Franchise arbeitet. Zudem soll es auch bei Eidos Montreal zu Entlassungen gekommen sein. Wie viele Stellen unter dem Strich dem Rotstift zum Opfer fielen, konnten oder wollten Bloomberg beziehungsweise die anonyme Quelle nicht bestätigen.

Überraschend kommen diese Schritte leider nicht, da die Embracer Group bereits im November andeutete, dass sich weitere Entlassungen und Studioschließungen wohl nicht vermeiden lassen.

Zuletzt trafen die Entlassungen Studios wie den deutschen Entwickler Fishlabs oder 3D Realms.

Die Entwicklung der Embracer Group kommentierte Chief Financial Officer Müge Bouillion im November wie folgt: „Seit dem Ende des zweiten Quartals werden wir uns im Hinblick auf ordnungsgemäße Verfahren und geschäftliche Sensibilität nicht zu den Einzelheiten äußern. Aber weitere Umstrukturierungen, Schließungen und Buy-Outs sind im Gange. Und das wird zu einem weiteren Personalabbau führen.“

Des Weiteren wies der CFO darauf hin, dass die Embracer Group alleine bis Ende September 2023 über 900 Angestellte entließ und 15 noch nicht angekündigte Projekte einstellte.

Sollten sich Eidos Montreal beziehungsweise die Embracer Group zum Aus des „Deus Ex“-Projekts oder den Stellenabbau äußern, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort.

