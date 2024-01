The Last of Us Serie: Neue Rolle geplant? Fans spekulieren

The Last of Us Serie:

Angeblich tritt in der zweiten Staffel eine neu eingeführte Person in Erscheinung. Von wem sie gespielt werden soll, ist schon bekannt. Offen ist hingegen, um wen es sich bei dem Charakter handelt.

Kürzlich haben wir erfahren, von wem Abby, Jessie und Dina in der zweiten Staffel der „The Last of Us“-Serie verkörpert werden. Nun steht eine weitere Schauspielerin fest, die jedoch keinen bekannten Charakter darstellt. Stattdessen ist von einer neuen Figur die Rede.

Jedenfalls könntet ihr Catherine O’Hara in Staffel zwei zu sehen. Die meisten von euch kennen sie wohl aus den kultigen Weihnachtsfilmen „Kevin allein zu Haus“ und „Kevin allein in New York“. Dort spielte sie die Mutter des durchtriebenen Protagonisten.

Angeblich spielt Hara jemanden mit dem Namen Gail. Eine Beschreibung dieser Person liegt nicht vor. Es soll sich um eine Rolle handeln, die in drei Folgen auftritt.

Fans haben zwei Vermutungen

Ein Nutzer auf Twitter meint hierzu, sie wäre ideal geeignet für die Prophetin der Seraphiten. In der Spiel-Vorlage ist diese vor der Handlung bereits verstorben. Ein anderer User schreibt kurz und knapp „May she guide us“, der also ebenfalls an die Prophetin denkt.

Ebenfalls eine Vermutung: Die 69-Jährige könnte Abbys Mutter spielen – eine andere Rolle, die es im Spiel nicht gibt. Schließlich ist der volle Name der Hauptfigur Abigail, worin das Wort „Gail“ steckt.

Schon in der ersten Staffel der „The Last of Us“-Serie war mit Kathleen ein neuer Charakter zu sehen. Dadurch konnten die Macher die Geschichte noch tiefgründiger gestalten und Lücken des Spiels füllen. Die Macher Craig Mazin und Neil Druckmann wollen das offenbar wiederholen.

Noch ist Catherine O’Hara als Darstellerin nicht bestätigt. Folgt eine offizielle Meldung, werden wir euch natürlich schnellstens darüber informieren.

Catherine O'Hara reportedly has an offer to play a new character called "Gail" in #TheLastofUs Season 2.



The role doesn't have a description except that it's a recurring role for 3 episodes.



According to @DanielRPK pic.twitter.com/yMZu0VTV1G — The Last of Us News (@TheLastofUsNews) January 29, 2024

Die Dreharbeiten für die zweite Season starten im kommenden Monat. Bis der Serienstart erfolgt, vergeht noch mindestens ein Jahr. Wie längst bekannt werden hier die Geschehnisse aus „The Last of Us Part 2“ aufgegriffen, das kürzlich als Remaster erneut herauskam.

