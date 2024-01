God of War Ragnarök: Update 5.05 steht bereit – Changelog liefert die Details

Wie die Entwickler der Santa Monica Studios bekannt gaben, wurde in dieser Woche der neueste Patch zum Action-Titel „God of War: Ragnarök“ zur Verfügung gestellt.

Das Update kann auf der PS4 und der PS5 heruntergeladen werden. Im Zuge der Ankündigung weisen die Santa Monica Studios darauf hin, dass ihr vor dem nächsten Spielstart auf der PS5 sowohl das Hauptspiel von „God of War: Ragnarök“ als auch den „Valhalla“-DLC auf die neueste Version aktualisieren solltet.

Wie der offizielle Changelog verrät, behebt das Update 5.05 einen Fehler, der bei der Verwendung von Bürden-Glyphen zu Abstürzen führen konnte.

Zudem wurden zusätzliche Debug-Informationen hinzugefügt, um einen sehr seltenen Absturz beim Starten von „God of War Ragnarök: Valhalla“ über das Hauptmenü zu verfolgen.

Gerüchte sprechen von weiteren Remastern

Laut dem „Xbox Era“-Gründer und Industrie-Insider Nick Baker dürfen sich Fans der „God of War“-Reihe möglicherweise über ein Comeback der originalen Trilogie freuen. Demnach soll Sony Interactive Entertainment Remastered-Versionen von „God of War“ (2005), „God of War 2“ (2007) und „God of War 3“ (2010) planen. Nähere Details zu den Neuauflagen konnte oder wollte Baker jedoch nicht nennen.

Daher bleibt abzuwarten, welche Systeme die Santa Monica Studios versorgen möchten. Neben der PS5 dürfte hier auch der PC in Frage kommen. Sollten sich die Gerüchte um die Remaster bewahrheiten, dann könnten die Santa Monica Studios die ursprünglichen Abenteuer von Kratos einer neuen Generation an Spielerinnen und Spielern zugänglich zu machen.

Wie Baker im letzten Monat ausführte, konnte er bislang nicht in Erfahrung bringen, ob die offizielle Ankündigung der Remaster bereits in diesem Jahr oder erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt. Offen ließ er zudem, wie umfangreich die technischen Verbesserungen möglicher Remaster ausfallen könnten.

Auch wenn Baker bei seinen Prognosen beziehungsweise Aussagen in der Vergangenheit durchaus Treffer landete, solltet ihr die Gerüchte um die Neuauflagen der ersten drei Teile erst einmal mit der nötigen Vorsicht genießen.

Die Verantwortlichen der Santa Monica Studios beziehungsweise Sony Interactive Entertainment wollten sich zu den Gerüchten bislang nämlich nicht äußern. Die kontinuierlich wachsende Beliebtheit der Reihe dürfte aber sicherlich für weitere Titel oder Remaster sprechen.

So verkaufte sich alleine „God of War: Ragnarök“ bis Ende November 2023 mehr als 15 Millionen Mal.

