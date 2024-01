Suicide Squad Kill The Justice: Early-Access-Spieler erhalten 20 Euro via LuthorCoins

Suicide Squad Kill The Justice:

Der Early-Access-Start von "Suicide Squad Kill The Justice" musste kurzzeitig abgebrochen werden, da ein schwerwiegender Fehler auftrat. Besitzer der Deluxe Edition sollen nun entschädigt werden.

Der Start der Early-Access-Phase von “Suicide Squad Kill The Justice” verlief denkbar schlecht. Kurz nach dem Launch in der ersten Region mussten die Server vom Netz genommen werden. Eingeschlichen hatte sich ein schwerwiegender Fehler, der bei einigen Spielern unmittelbar nach dem Login in den Rocksteady-Titel zum Spielabschluss führte.

Das Entwicklerteam meldete sich wenig später zu Wort und entschuldigte sich für die Unannehmlichkeiten. Rund sechs Stunden später waren die Probleme behoben und Besitzer der Deluxe Edition von “Suicide Squad Kill The Justice”, an die der Early Access gebunden war, konnten wieder in das Spiel einsteigen.

Es folgten weitere Wartungsarbeiten, die etwa eine Stunde dauerten, im Vorfeld aber angekündigt wurden.

Betroffene Spieler werden entschädigt

Während viele der Spieler, die 110 Euro für die Deluxe Edition und damit auch für den frühen Zugang zum Online-Spiel ausgegeben haben, verärgert sein dürften, bemüht sich Rocksteady, die Stimmung wieder zu bessern. Eine Wiedergutmachung steht auf dem Plan.

So erhalten Besitzer der Deluxe Edition Berichten zufolge eine Mitteilung, in der ihnen 2.000 LuthorCoins versprochen werden.

„Vielen Dank, dass du einer unserer ersten Konsolenspieler während des Early Access von Suicide Squad: Kill the Justice League warst“, so Rocksteady in der besagten Mitteilung. „Wir wissen, dass ihr während der anfänglichen Server-Updates geduldig mit uns wart und möchten euch unsere Wertschätzung für eure Geduld mit einem besonderen Geschenk von 2.000 LuthorCoins zeigen.“

Der Early Access startete in verschiedenen Teilen der Welt zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sodass nicht zweifelsfrei klar ist, ob sämtliche Besitzer der Deluxe Edition von der Entschädigung profitieren.

Gegenwert etwa 20 Euro

LuthorCoins kommen in “Suicide Squad Kill The Justice” beim Kauf von Skins zum Einsatz. Die von Rocksteady versprochene Entschädigung hat einen Wert von 19,99 Euro. Dieser Betrag kann im PlayStation Store in den Kauf eines solchen Packs investiert werden. Für 49,99 Euro gibt es 6.300 LuthorCoins.

Gegenwärtig kosten Standard-In-Game-Skins 1.000 Coins. Die „Deluxe“- und „Legendary“-Ausführungen der meisten Skins sind für einen höheren Betrag von über 2.000 LuthorCoins erhältlich.

Weitere Meldungen zu Suicide Squad Kill The Justice:

Nach Verzögerungen wurde der reguläre Erscheinungstermin von “Suicide Squad: Kill the Justice League” auf den 2. Februar 2024 festgelegt. Der Launch erfolgt auf den Konsolen PS5 und Xbox Series X/S sowie auf dem PC.

Was sagen die Tester?

Auf Metacritic ist bisher nur ein Test hinterlegt, was darin liegen dürfte, dass keine rechtzeitigen Testmuster herausgegeben wurden. Mit einem Score von 40 liest sich die Rezension sehr kritisch.

“Sind das dieselben Rocksteady Studios, die einst die kultigen Batman: Arkham-Spiele entwickelt haben? Ehrlich gesagt bin ich mir da nicht mehr so sicher, denn das Spiel lässt in fast allen denkbaren Aspekten zu wünschen übrig“, betonen die Spanier von Areajugones in ihrem Review.

Weitere Meldungen zu .

Diese News im PlayStation Forum diskutieren