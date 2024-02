Shallah: Final Fantasy XV-Director Hajime Tabata kündigt „RPG für Erwachsene“ an

Mit "Shallah" kündigte JP Games, das Studio des "Final Fantasy XV"-Directors Hajime Tabata bekannt gab, ein neues Rollenspiel an. Wie es in der offiziellen Ankündigung heißt, richtet sich das Projekt bewusst an ein erwachsendes Publikum.

Bereits vor einer ganzen Weile gaben Hajime Tabata und sein Entwicklerstudio JP Games bekannt, dass intern an mehreren neuen und bisher nicht offiziell angekündigten Projekten gearbeitet wird.

Mit „Shallah“ kündigten der „Final Fantasy XV“-Director und sein Team heute einen der kommenden Titel an. In der offiziellen Ankündigung weist JP Games darauf hin, dass wir uns bei „Shallah“ auf ein modernes Rollenspiel freuen dürfen, bei dem sich die Autoren und Entwickler bewusst an ein erwachsenes Publikum richten.

„Shallah“ dreht sich laut offiziellen Angaben um den Kampf von Magie und Zauberei sowie eine Liebesgeschichte zwischen einem Menschen und einer Göttin vor dem Hintergrund einer „epischen Welt“.

Bei der Gestaltung der Spielwelt und der Geschichte ließ sich JP Games laut eigenen Angaben von diversen Sagen beziehungsweise Geschichten aus Tausendundeiner Nacht inspirieren.

Entwickler greifen auf eine eigene Engine zurück

Mit weiteren Details hielt sich JP Games im Zuge der offiziellen Ankündigung leider zurück. So ist bisher nur von einer weltweiten Veröffentlichung des Rollenspiels die Rede. Zudem wurde darauf hingewiesen, dass JP Games bei der Realisierung von „Shallah“ auf die hauseigene „Pegasus World Kit“-Engine zurückgreift.

Unterstützt wird die Entwicklung vom Publisher Quantum Solutions, dem auch die Rechte an der „Shallah“-Marke gehören. Hajime Tabata kommentierte die Ankündigung des Rollenspiels wie folgt: „Quantum Solutions hat uns kürzlich angeboten, mit uns an einem gemeinsamen Spieleprojekt zu arbeiten. Wir haben mit der Entwicklung des Rollenspiels Shallah begonnen, das wir schon seit einiger Zeit planen.“

„Als Produzent werde ich sowohl an der Entwicklung als auch an den geschäftlichen Aspekten des Projekts beteiligt sein. Das Spiel wird offiziell angekündigt, wenn es weiter entwickelt ist. Es wird der erste vollwertige Haupttitel von JP Games sein. Also bleiben Sie bitte dran“, so Tabata weiter.

Wann mit der offiziellen Enthüllung oder gar dem Release von „Shallah“ zu rechnen ist, ließ JP Games offen. Ebenfalls noch unklar ist, welche Plattformen mit dem neuen Rollenspiel des „Final Fantasy XV“-Directors versorgt werden.

In der Vergangenheit machten Gerüchte die Runde, die von einem PlayStation-Exklusiv-Titel von JP Games sprachen. Ob es sich dabei in der Tat um „Shallah“ handelt, ist allerdings noch unbestätigt.

Weitere Meldungen zu Shallah.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren