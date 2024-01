State of Play: Nächste Ausgabe inkl. Termin angekündigt – Das wird gezeigt

Zum Abschluss der heutigen "State of Play" kündigte Sony Interactive Entertainment gleich die nächste Episode an. Diese wird allerdings etwas kleiner ausfallen und sich mit einem kommenden Rollenspiel-Highlight beschäftigen.

Am Mittwoch Abend lieferte uns Sony Interactive Entertainment eine umfangreiche Ausgabe des „State of Play“-Formats. Die aktuelle Ausgabe brachte es auf eine Länge von 40 Minuten und lieferte uns frische Details und Eindrücke zu kommenden PS5-Titeln.

Beispielsweise ermöglichte uns Team Ninja einen umfangreichen Blick auf das Gameplay von „Rise of the Ronin“, während Konami und Bloober Team das überarbeitete Kampfsystem von „Silent Hill 2“ vorstellten. Hinzukam handfeste Spielszenen aus „Stellar Blade“ und Hideo Kojimas „Death Stranding 2“, das mit „On the Beach“ zudem einen offiziellen Untertitel spendiert bekam.

Zum Abschluss des Digital-Events wies Sony Interactive Entertainment darauf hin, dass die nächste „State of Play“-Episode bereits in den Startlöchern steht. Diese findet am kommenden Dienstag, den 6. Februar 2024 statt. Präsentiert wird uns das in wenigen Wochen erscheinende Rollenspiel „Final Fantasy VII: Rebirth“.

Neben ausführlichen Gameplay-Szenen wird uns Square Enix zudem diverse Neuigkeiten liefern, die wir uns laut offiziellen Angaben „nicht entgehen lassen sollten“.

Ist damit möglicherweise die Ankündigung einer Demo gemeint? Warten wir es ab.

Die Reise von Cloud und seinen Freunden geht weiter

Die Handlung von „Final Fantasy VII: Rebirth“ schließt nahtlos an die Geschehnisse von „Final Fantasy VII: Remake“ an. Nachdem Cloud und seine Gruppe erfolgreich aus Midgar entkamen, treten sie in „Rebirth“ eine Reise über den Planeten an. Dabei sehen sie sich stets mit den durchtriebenen Plänen des Bösewichts Sephiroth konfrontiert.

In einem kürzlich veröffentlichten Special sprach Produzent Yoshinori Kitase über die Neuinterpretation von Sephiroth und Aerith. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wies Kitase darauf hin, dass uns vor allem das Schicksal von Aerith bewegen wird. „Aeriths Schicksal ist eines der wichtigsten Themen in der Geschichte von Final Fantasy VII Rebirth. Ich wollte wirklich, dass Menschen dieses Spiel spielen und das direkt mitfühlen“, so Kitase.

„Ich will nicht zu viel dazu sagen, aber wenn wir die Szene damit vergleichen, wie sie im Original aussieht. Dann bin ich mir sicher, dass wir alle einen tiefen und emotionsgeladenen Atemzug tun werden, wenn die zusätzlichen Details der Charaktere wirken“, führte der Produzent aus.

„Final Fantasy VII: Rebirth“ erscheint am 29. Februar 2024 für die PS5. Wie Kitase auf der Taipei Game Show vor wenigen Tagen verriet, entschied sich sein Team schon zu Beginn der Entwicklung gegen einen Wechsel auf die Unreal Engine 5.

Warum der Fokus auf die Unreal Engine 4 nicht nur der Qualität von „Final Fantasy VII: Rebirth“ zugute kam, sondern gleichzeitig für eine kürzere Entwicklungszeit sorgte, verraten wir euch hier.

