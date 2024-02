Silent Hill The Short Message: Downloads haben ersten Meilenstein erreicht

Silent Hill The Short Message:

Konamis Free-2-Play-Horror hat den ersten großen Meilenstein durchbrochen. Darauf haben die Verantwortlichen am heutigen Dienstag aufmerksam gemacht.

Auf der letzten State of Play kündigte Konami einen kostenlos spielbaren Horror-Titel an: „Silent Hill: The Short Message“, der wenige Stunden danach schon erschienen ist. Ausschließlich für PlayStation 5 ist dieses schaurige Abenteuer verfügbar.

Wie viele Spieler sich das Game heruntergeladen haben, verriet Konami jetzt über Twitter/X. Mittlerweile wurden über eine Million Downloads verzeichnet. Demnach hat das Horrorspiel weniger als eine Woche gebraucht, um die Millionen-Marke zu knacken.

Worum es in „The Short Message“ geht? Die Handlung findet im heutigen Deutschland statt. Ihr spielt eine Person namens Anita, die eine gruselige Villa erkundet. Das Ganze verfolgt ihr aus der First-Person-Perspektive. Konami sprach hierbei von einem „experimentellen Vorgeschmack“ auf das „Silent Hill“-Franchise.

Manche sind zufrieden, andere wiederum nicht

In den Kommentaren haben mehrere Spieler positives Feedback hinterlassen. „Ich persönlich denke, das Spiel war exzellent“, meint einer. Ein anderer findet, es war „der nachvollziehbarste Weg, um Silent Hill einem modernen Publikum nahezubringen.“ Gelobt werden unter anderem die Musik, das Design der Umgebungen und die Grafik.

In Zukunft könnte übrigens der ein oder andere Klassiker seinen Weg auf die PS5 finden:

Werfen wir einen Blick auf MetaCritic, dann kommt der Free-2-Play-Titel nicht ganz so gut weg. Hier beträgt der User-Score 6,4 von 10 Punkten. Die knapp 200 positiven Bewertungen stehen 54 neutralen und 113 negativen Stimmen gegenüber. Somit ist bei Weitem nicht jeder zufrieden.

Wie fällt euer Fazit zu „Silent Hill: The Short Message“ aus?

Weitere Meldungen zu Silent Hill: The Short Message.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren