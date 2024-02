19-Prozent-Aktion bei Media Markt: PS5 Slim, PS VR2, DualSense und mehr im Sale

Media Markt hat an der Preisschraube gedreht und erstattet wenige Tage lang die Mehrwertsteuer. Das ergibt einen Rabatt von nahezu 16 Prozent, der Preise von PS5, PS VR2 und zahlreichen weiteren Produkten deutlich schrumpfen lässt.

Die wenigsten Menschen zahlen gerne Steuern, was Media Markt zum Kern einer neuen Rabattaktion macht. Das Unternehmen wirbt in einer Verkaufsaktion mit dem Wegfall der 19-prozentigen Mehrwertsteuer, was effektiv für einen Rabatt von 15,966 Prozent sorgt.

Konsolen, Zubehör und mehr

Das Angebot erstreckt sich über verschiedene Produktkategorien. Die PS5 erhielt einen deutlichen Preisnachlass und auch PlayStation VR2 wandert vergleichsweise günstig in den Besitz interessierter Spieler.

Gleiches gilt für die Konsolen von Nintendo und Microsoft, für andere VR-Headsets und Zubehör. Nachfolgend einige wenige Beispiele aus der neusten Aktion von Media Markt:

PS5-Konsolen*:

PS5-Zubehör*:

Xbox und Switch*:

VR-Systeme & Handhelds*:

Hinzu kommen die zahlreichen anderen Produktkategorien. Dazu gehören Computer, TVs, Beamer, Haushaltsgeräte, Audioprodukte, Kameras, Smartphones und mehr.

Die gesamte Übersicht über die Aktion bei Media Markt ist nachfolgend verlinkt:

Die identische Aktion läuft auch bei Saturn:

Falls ihr das eine oder andere Angebot verlockend findet, solltet ihr euch nicht allzu viel Zeit lassen. Denn schon am 12. Februar 2024 endet die Aktion. Ab 9 Uhr werden die Preise an diesem Tag zurückgesetzt.

Weitere Angebote: Auch im PlayStation Store wartet eine neue Aktion auf preisbewusste Spieler. Hunderte Games wurden am vergangenen Mittwoch im Preis gesenkt. Ebenso steht nur wenige Tage lang das Angebot der Woche bereit.

