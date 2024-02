Bandai Namco: Publisher stellte mehrere Projekte ein und strebt höheren Qualitätsstandard an

Auch die Spielesparte von Bandai Namco legte in dieser Woche ihre aktuellen Geschäftszahlen vor. Verglichen mit dem Vorjahreszeitraum gingen die Umsätze der Spielesparte um 8,9 Prozent zurück.

Die Gewinne brachen gegenüber dem Vorjahresquartal sogar um 96,5 Prozent ein. Eine Entwicklung, die Bandai Namco auf den beeindruckenden Erfolg von „Elden Ring“ im letzten Geschäftsjahr zurückführt. Da im abgelaufenen Quartal kein Titel zur Verfügung stand, der sich auch nur annähernd auf einem ähnlichen Niveau verkaufte, kam es zu den Gewinneinbrüchen.

Weiter führen die Verantwortlichen aus, dass „Dragon Ball“ und „One Piece“ sowohl in Japan als auch im Westen weiterhin zu den wichtigsten Marken des Unternehmens gehören. Zudem entwickelte sich laut Bandai Namco „Armored Core 6: Fires of Rubicon zu einem populären Titel“.

Abschließend kündigte Bandai Namco an, dass das Unternehmen zukünftig einen noch höheren Qualitätsstandard anstreben und entsprechende Umstrukturierungen vornehmen wird. Im Zuge des Ganzen wurden zuletzt gleich fünf Titel eingestellt.

Publisher stellt seine Entwicklungsstruktur um

„Zusätzlich haben wir seit der zweiten Hälfte des vorherigen Geschäftsjahres unsere Entwicklungsstruktur geändert, indem wir strengere Standards für die Fortführung der Entwicklung festgelegt, die Anzahl der Titel reduziert und die Methode zur Verbuchung der Entwicklungskosten geändert haben. Die damit verbundenen technischen Forschungsausgaben waren höher als zu Beginn des Jahres erwartet“, führte Bandai Namco anlässlich der aktuellen Geschäftszahlen aus.

„Aufgrund der längeren Entwicklungszeit für Spiele verlängert sich auch die Zeit von der Investition bis zur Amortisation. Neben der Reduzierung der Titelanzahl überlegen wir, wie wir unsere Titel am besten nach Kategorien optimieren können, wie zum Beispiel strategische weltweite Titel und Casual-Titel für Gelegenheitsspieler.“

Zu den nächsten großen Projekte des Publishers gehört zum einen die „Shadow of the Erdtree“-Erweiterung zu „Elden Ring“. Zudem wird an einem weiteren Titel im „Dragon Ball“-Universum gearbeitet.

Abschließend verlor Bandai Namco ein paar Worte über den Ende Januar veröffentlichten Fighting-Titel „Tekken 8“. Hier geht das japanische Unternehmen davon aus, dass dieser über einen langen Zeitraum Abnehmer finden und somit Umsätze generieren wird.

Mit zwei Millionen abgesetzten Einheiten in drei Wochen verkaufte sich „Tekken 8“ laut Bandai Namco über den internen Erwartungen.

