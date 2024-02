Helldivers 2: Neuer Spielerrekord und In-Game-Event

Mit “Helldivers 2” konnten Sony und Arrowhead Game Studios einen Volltreffer landen. Der Shooter befindet sich weiterhin auf dem Spitzenplatz der Verkaufscharts von Steam. Und es wäre keine große Überraschung, wenn die nächsten PSN-Charts ein ähnliches Ergebnis zeigen.

Doch auch gespielt wird “Helldivers 2” reichlich. Ein Rückgang der Spielerzahlen ist nicht in Sicht. Ganz im Gegenteil: Der neuste Peak auf Steam wurde in den vergangenen Stunden erreicht.

Wo wohnt eigentlich Johan Pilestedt?

Der neuste Steam-Rekord liegt bei 255.189 gleichzeitigen Spielern, die während der Messung in “Helldivers 2” unterwegs waren. Damit steigt die Spielerzahl auch eine Woche nach dem Launch weiter an.

Hinzu kommt die PS5-Community, die “Helldivers 2” über das PlayStation Network spielt. Hierzu gibt es keine Angabe, aber eine grobe Aussage von Johan Pilestedt, CEO des zuständigen Entwicklers Arrowhead Game Studios.

Auf X schrieb der Schwede als Reaktion auf den neusten Steam-Peak: “Yep, plus die PS5-Zahlen, die auf… wirklich verdammt erstaunliche Zahlen… wie 10x mehr, als in meiner Heimatstadt leben, spielen das Spiel gerade.“

Vor einigen Tagen hatte “Helldivers 2” mehr als 360.000 gleichzeitige Spieler auf PS5 und PC. Dabei handelte es sich um den Spitzenwert, den die Systeme verarbeiten konnten. In der Zwischenzeit dürfte die Limitierung höher liegen.

Wie oft “Helldivers 2” verkauft wurde, ist ebenso unklar. Zwar verwies Johan Pilestedt vor einigen Tagen darauf, dass die Millionen-Marke überschritten wurde. Aktuell ist diese Angabe aufgrund der anhaltenden Verkäufe aber nicht mehr.

Die Automatons greifen an

An anderer Stelle macht Arrowhead Game Studios auf ein In-Game-Event aufmerksam. So müssen sich Spieler in “Helldivers 2” den Automatons stellen, was mit dem neusten Peak zusammenhängen dürfte.

Der Ankündigung auf X zufolge haben die Automatons einen Überraschungsangriff auf mehrere Welten im Xzar-Sektor gestartet, was zu zwei neuen spielbaren Planeten in diesem Gebiet sowie zu einem neuen Auftrag führt. Die Spieler müssen mindestens acht Verteidigungskampagnen gegen die Automatons absolvieren.

Breaking: Automatons Launch Brazen Assault on Multiple Well-Populated Planets

In Zukunft werden wir mehr solcher Ankündigungen sehen, die den Spielern neue Ziele auf verschiedenen Welten bieten. Denn “Helldivers 2” gehört zur Live-Service-Strategie von Sony, die zumindest im Fall des Shooters aufzugehen scheint.

