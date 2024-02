Payday 3: Enttäuschende Verkaufszahlen führen zur Umsetzung eines gewünschten Features

Mit „Payday 3“ ging der beliebte Coop-Shooter im September 2023 in seine nächste Runde. Lange sollte die Freude der Community allerdings nicht währen.

Stattdessen trübten diverse technische Fehler den Spaß und auch im spielerischen Bereich konnte „Payday 3“ nicht ganz überzeugen. Zwar reichte Starbreeze umgehen diverse Updates nach, bezüglich der Nutzerzahlen schien das sprichwörtliche Kind allerdings schon in den Brunnen gefallen zu sein. Beispielsweise verrät ein Blick auf Steam, dass in den letzten 30 Tagen durchschnittlich weniger als 400 Spielerinnen und Spieler gleichzeitig aktiv waren.

Trotz der enttäuschenden Zahlen möchte Starbreeze „Payday 3“ nicht aufgeben und rief mit der „Operation Medic Bag“ eine Initiative zur Rettung des Coop-Shooters ins Leben. Im Zuge des Ganzen möchten die Entwickler schon in Kürze ein Feature umsetzen, das von der Community bereits vor dem Release von „Payday 3“ vehement eingefordert wurde.

Die Rede ist von einem Offline-Modus, der in den Planungen des Studios zunächst keine Rolle spielte und jetzt offenbar dafür sorgen soll, dass „Payday 3“ eine breitere Zielgruppe erreicht.

Launch des Offline-Modus erfolgt in zwei Phasen

Einen konkreten Termin spendierten die Entwickler dem Offline-Modus bislang zwar nicht, wiesen allerdings darauf hin, dass die Umsetzung des von der Community gewünschten Features in zwei Phasen erfolgt. Der erste Schritt besteht in einem lokalen Stand-Alone-Modus, in dem ihr euch ohne die Spielersuche in das Getümmel stürzen könnt.

Allerdings setzen die Sicherung des Spielfortschritts und das Freischalten von Belohnungen hier weiterhin eine aktive Internetverbindung voraus. Mit dem zweiten Schritt entfällt die Notwendigkeit dieser Internetverbindung. Allerdings werdet ihr euch hier vereinzelt trotz allem mit den Server verbinden müssen, um eure Fortschritte hochzuladen beziehungsweise zu synchronisieren.

Weitere Details zum Offline-Modus von „Payday 3“ möchten die Entwickler zu gegebener Zeit nennen.

Bei der Umsetzung des Offline-Modus wird es laut Starbreeze in den nächsten Monaten nicht bleiben. Stattdessen plant das Studio weitere Inhalte und Verbesserungen, mit denen „Payday 3“ überarbeitet wird. Zu den verfolgten Zielen gehört zum einen ein generalüberholtes Matchmaking-System.

Darüber hinaus sollen neue soziale Features und Coop-Funktionen die allgemeine Spielerfahrung verbessern. Ein weitere Änderung betrifft das auf Herausforderungen basierende Fortschrittssystem, das grundlegend überarbeitet wird. Die Herausforderungen bleiben zwar erhalten, kommen zukünftig aber nur noch bei der Freischaltung kosmetischer Belohnungen zum Einsatz.

„Payday 3“ ist für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erhältlich.

Quelle: PlayStation Lifestyle

