WWE 2K24: Roster mit mehr als 200 Superstars und -Legenden enthüllt

Der Entwickler Visual Concepts und der Publisher 2K haben die Kämpferauswahl für das bevorstehende Wrestling-Spiel “WWE 2K24” enthüllt. Die Besetzung umfasst über 200 WWE-Superstars, die in verschiedenen Kategorien wie Legenden, NXT, Raw und Smackdown eingeteilt sind.

Mit dabei sind bekannte Namen wie Cody Rhodes, Rhea Ripley, Roman Reigns, Bianca Belair, Seth Rollins, Bayley und Asuka. Gleiches gilt für Veteranen wie Dusty Rhodes, Dude Love, Billy Graham, Rick Rude und George Steele.

Auch einige der neueren Mitglieder des WWE-Kaders tauchen in “WWE 2K24” auf. So umfasst die NXT-Seite aufstrebende Stars wie Channing Lorenzo, Cora Jade, Gigi Dolin und Dijak.

Nachfolgend die komplette Liste

Legends/Alumni:

„Macho Man“ Randy Savage

„Ravishing“ Rick Rude

“Rowdy” Roddy Piper

“Stone Cold” Steve Austin

„Superstar“ Billy Graham*

Andre The Giant

Bad Bunny

Batista

Beth Phoenix

Big Boss Man

Boogeyman

Booker T

Bray Wyatt

Bret “Hitman” Hart

British Bulldog

Bruno Sammartino

Cactus Jack

Chyna

Diesel

Doink The Clown

Dude Love

Dusty Rhodes*

Eddie Guerrero

Eric Bischoff

Eve Torres

Faarooq

George „The Animal“ Steele

Harley Race

Hollywood Hogan

Hulk Hogan

Jake „The Snake“ Roberts

JBL

Jerry „The King“ Lawler

Jim „The Anvil“ Neidhart

John Cena

Kane

Ken Shamrock

Kevin Nash

Kurt Angle

Lita

Mankind

Maryse

Mighty Molly

Molly Holly

Muhammad Ali

Razor Ramon

Rick Steiner

Ricky „The Dragon“ Steamboat

Rikishi

Rob Van Dam

Ronda Rousey

Scott Hall

Scott Steiner

Shane McMahon

Shawn Michaels

Stacy Keibler

Stephanie McMahon

Stardust*

Syxx

Ted DiBiase

The Fiend

The Hurricane

The Rock

The Undertaker

Triple H

Trish Stratus

Tyler Breeze

Ultimate Warrior

Umaga

Uncle Howdy

Vader

Wade Barrett

William Regal

X-Pac

Yokozuna

RAW:

Akira Tozawa

Alexa Bliss

Becky Lynch

Bianca Belair

Big E

Braun Strowman

Bronson Reed

Candice LeRae

Carmella

Cedric Alexander

Chad Gable

Chelsea Green

Cody Rhodes

Damian Priest

Dexter Lumis

Dominik Mysterio

Drew McIntyre

Erik

Finn Balor

Giovanni Vinci

Gunther

Indi Hartwell

Ivar

JD McDonagh

Jey Uso

Johnny Gargano

Kofi Kingston

Liv Morgan

Ludwig Kaiser

Maxxine Dupri

Natalya

Nikki Cross

Otis

Piper Niven

Raquel Rodriguez

Rhea Ripley

Ricochet

R-Truth

Sami Zayn

Seth „Freakin“ Rollins

Shayna Baszler

Shinsuke Nakamura

Sonya Deville

Tegan Nox

The Miz

Tommaso Ciampa

Valhalla

Xavier Woods

Zoey Stark

Smackdown:

AJ Styles

Alba Fyre

Angelo Dawkins

Ashante „Thee“ Adonis

Asuka

Austin Theory

Bayley

Bobby Lashley

Butch

Cameron Grimes

Charlotte Flair

Cruz Del Toro

Dakota Kai

Elton Prince

Grayson Waller

Isla Dawn

IYO SKY

Jimmy Uso

Joaquin Wilde

Karl Anderson

Karrion Kross

Katana Chance

Kayden Carter

Kevin Owens

Kit Wilson

LA Knight

Logan Paul

Luke Gallows

Michin Mia Yim

Montez Ford

MVP

Omos

Randy Orton

Rey Mysterio

Ridge Holland

Robert Roode

Roman Reigns

Santos Escobar

Scarlett

Sheamus

Shotzi

Solo Sikoa

Tamina

Xia Li

Zelina Vega

NXT:

Andre Chase

Angel Garza

Apollo Crews

Axiom

Baron Corbin

Blair Davenport

Bron Breakker

Brooks Jensen

Brutus Creed

Carmelo Hayes

Channing “Stacks” Lorenzo

Cora Jade

Damon Kemp

Dijak

Drew Gulak

Duke Hudson

Fallon Henley

Gigi Dolin

Humberto

Ilja Dragunov

Ivy Nile

Jacy Jayne

Jinder Mahal

Joe Coffey

Joe Gacy

Josh Briggs

Julius Creed

Mark Coffey

Nathan Frazer

Nikkita Lyons

Noam Dar

Roxanne Perez

Sanga

SCRYPTS

Thea Hail

Tiffany Stratton

Tony D’Angelo

Trick Williams

Tyler Bate

Veer Mahaan

Wendy Choo

Wes Lee

Wolfgang

Manager:

Adam Pearce

B-Fab

Bobby „The Brain“ Heenan

Cathy Kelley

Mick Foley

Miss Elizabeth

Paul Bearer

Paul Heyman

Theodore Long

*) Teil des Nightmare-Family-Packs (Vorbestellerbonus).

Vorwürfe gegen Brock Lesnar und Vince McMahon

Der ehemalige CEO und Vorsitzende von WWE, Vince McMahon, sowie der siebenmalige WWE-Champion und dreimalige WWE-Universal-Champion Brock Lesnar sind nicht in der Liste der spielbaren Wrestler enthalten.

Lesnar wurde ebenfalls vom Cover der “Vierzig Jahre WrestleMania Edition” entfernt, nachdem Missbrauchsvorwürfe gegen McMahon aufkamen, die mit ihm in Verbindung stehen sollen.

McMahon verließ die Organisation, nachdem Janel Grant, eine frühere Mitarbeiterin der WWE, Klage eingereicht hatte. Sie sei “Opfer von körperlichem und emotionalem Missbrauch, sexuellen Übergriffen und Menschenhandel bei WWE” geworden.

Mit seinem ursprünglichen Auftritt auf dem Cover schien festzustehen, dass mindestens einer der “größten Kämpfe der WrestleMania-Geschichte” Lesnar betreffen würde – höchstwahrscheinlich sein Ende der Siegesserie des Undertakers bei WrestleMania 30. Ob es dazu noch kommen wird, ist ungewiss.

Wir konnten bereits einen Blick auf WWE 2K24 werfen:

Anfang des Monats wurde ein Gameplay-Trailer zu “WWE 2K24” veröffentlicht, der den Fokus des Spiels auf die Feierlichkeiten zum 40-jährigen Jubiläum von WrestleMania zeigt. Im Zentrum steht der Showcase-Modus „Showcase of the Immortals“.

“WWE 2K24” wird am 8. März für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X/S auf den Markt gebracht. Details zur Deluxe Edition und zur “Vierzig Jahre WrestleMania Edition” des Spiels sind in dieser Meldung zusammengefasst.

