PS5 & PS4: Wochenend-Sale für PS Plus-Mitglieder mit Bestpreisen

Im PlayStation Store wurde ein neuer Wochenend-Sale gestartet. Er richtet sich an PS Plus-Mitglieder, umfasst mehr als 100 Angebote und endet schon am 5. März 2024.

Sony hat am vergangenen Mittwoch einen umfangreichen Sale mit hunderten Angeboten gestartet. Doch schon heute folgte die nächste Aktion dieser Art. Sie richtet sich exklusiv an PlayStation Plus-Mitglieder, die beim Kauf bestimmter PS5/PS4-Spiele im PlayStation Store ordentlich sparen können.

Und tatsächlich wurden ein paar Bestpreise erreicht. Als Beispiel kann “Lords of the Fallen” genannt werden, dessen Betrag um 45 Prozent auf 38,49 Euro sank. Günstiger war der Metascore-75-Titel im PSN bisher nicht im Angebot.

Gleiches gilt für “Crusader Kings 3″, das sich PS Plus-User für 22,49 Euro schnappen. Der Sonderpreis entspricht einem Preisnachlass von 55 Prozent. Im Fall von “Dead Space” wurde der aktuell gültige Preis erst zum zweiten Mal erreicht. Er sank um 60 Prozent auf 31,99 Euro.

Battlefield, Star Wars und mehr

“Cities: Skylines – Remastered” wechselt für 5,99 Euro den Besitzer, was einem Rabatt von 85 Prozent entspricht. Es scheint der bisher niedrigste Preis im PlayStation Store zu sein. “Jurassic World Evolution 2” schnappt ihr euch für 14,99 statt 59,99 Euro, sofern ihr den Titel nicht schon in eurer Bibliothek habt. Er war ein Bestandteil von PS Plus Essential im vergangenen Juni.

“A Plague Tale: Innocence” ist ebenfalls dabei. Hier werden 11,99 statt 39,99 Euro fällig. Von diesem Rabatt profitierten im vergangenen Februar aber auch Spieler ohne PS Plus-Mitgliedschaft. “Battlefield 2042” wandert für 11,99 Euro in den Besitz der Spieler, was einem 85-Prozent-Rabatt gleichkommt. Der Shooter war ein Teil der Essential-Spiele im März 2023.

Auch “Star Wars Jedi: Fallen Order” kann deutlich günstiger gekauft werden. Nur 5,99 Euro werden aktuell fällig, sofern der Kauf mit einer aktiven PS Plus-Mitgliedschaft erfolgt. Dieser Preis wurde zuletzt vor einem Jahr erreicht.

“The Quarry” kostet 18,74 statt 74,99 Euro. “Avatar: Frontiers of Pandora” nehmt ihr für 47,99 statt 79,99 Euro mit, was den bisherigen PSN-Bestpreis darstellt. Die „BioShock: The Collection“ bekommt ihr für 9,99 statt 49,99 Euro.

Das war längst nicht alles: Der Wochenend-Sale für PlayStation-Plus-Mitglieder umfasst mehr als 100 Spiele und Editions, die in einer gesonderten Übersicht aufgelistet sind.

Falls diesmal nichts für euch dabei ist, könnte ein Blick auf den am Mittwoch gestarteten Sale lohnenswerter sein:

In der kommenden Woche gibt es dann wieder “Gratis-Nachschub”: Die PS Plus-Spiele für Essential werden am Dienstag freigeschaltet. Was diesmal dabei ist, erfahrt ihr in unserer Meldung zu den Neuzugängen im März.

