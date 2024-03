Xbox-Partner-Stream: Mehr als 12 Spiele heute im Showcase

Microsoft möchte im Verlauf des heutigen Abends das neueste Xbox-Partner-Preview-Event übertragen. Doch nicht nur für Xbox-Fans ist etwas dabei. Ebenfalls werden Spiele vorgestellt, die plattformübergreifend erscheinen.

Entsprechend werden auch PlayStation-Spieler erfahren, was bald auf der PS5 laufen wird. In den Fokus des Streams rücken unter anderem Spiele von Capcom, Nexon und EA.

Partner-Showcase ab 19 Uhr

Im Verlauf des 30-minütigen Videos sollen mehr als zwölf neue Trailer präsentiert werden. Wer sich die geballte Ladung direkt nach der Freischaltung anschauen möchte, kann den nachfolgend eingebetteten Player um 19 Uhr unserer Zeit starten.

Microsoft stellt eine Mischung aus neuen und kommenden Spielen von Publishern wie Capcom, Nexon und EA in Aussicht.

Auch erste Spiele wurden beim Namen genannt. Dazu gehören:

Im Fall von „Tales of Kenzera: Zau“ werden die Kämpfe und die Fortbewegung in den Fokus rücken. “Kunitsu-Gami: Path of the Goddess” ist mit neuem Gameplay dabei. Ebenfalls verspricht Microsoft weitere “großartige Titel”, die für Konsolen und PC auf den Markt kommen werden.

“Bei unserem Xbox Partner Preview-Format geht es darum, aufregende Spiele-Neuigkeiten von den talentierten Studios aus der ganzen Welt ohne Schnickschnack zu teilen – nur neue Spiele-Enthüllungen, Ankündigungen von Veröffentlichungsdaten und frisches Gameplay von kommenden Spielen”, so Microsoft.

Womöglich ist auch die “S.T.A.L.K.E.R.: Legends of the Zone Trilogie” dabei, nachdem sie in Japan überraschend für die PS4 gelistet wurde.

Xbox-Spiele erscheinen für PlayStation

Die Grenzen verschwimmen immer mehr: Kürzlich strahlte Microsoft ein Xbox Business Update aus, in dem unter anderem die Veröffentlichung von zuvor konsolenexklusiven Spielen der Xbox-Studios für PlayStation und Nintendo bestätigt wurde. Wenig später folgte die Ankündigung der Namen:

Der Xbox-Chef Phil Spencer deutete zwischenzeitlich an, dass es sich um eine Art Testballon handelt, sodass weitere Veröffentlichungen folgen könnten. Microsoft bestätigte zudem, dass die Xbox-Konsolen der X/S-Series nicht die letzte Spielehardware des Unternehmens sein werden. Gerüchten zufolge könnte eine Digital-Edition der Xbox Series X bald den Anfang machen.

Weitere Meldungen zu Xbox.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren