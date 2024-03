Dragon Ball: Weggefährten aus Anime-, Manga- und Videospiel-Industrie trauern um Akira Toriyama

In den frühen Morgenstunden erreichte uns die traurige Nachricht, dass „Dragon Ball“-Schöpfer Akira Toriyama im Alter von 68 Jahren verstorben ist. Mit seinen Werken prägte und inspirierte der Autor und Zeichner über Jahrzehnte hinweg Millionen Fans weltweit. Nicht nur Fans, sondern auch Freunde des Künstlers trauern und nun nehmen zahlreiche Weggefährten aus der Anime-, Manga- und Videospiel-Industrie Abschied von einem der einflussreichsten Mangaka aller Zeiten.

„One Piece“- und „Naruto“-Schöpfer nehmen Abschied von ihrem Idol

Der Shueisha-Verlag, der „Dr. Slump“, „Dragon Ball“ und weitere Arbeiten Toriyamas veröffentlichte, schreibt in einer Mitteilung auf der hauseigenen Webseite: „Die gesamte Shueisha-Redaktion ist zutiefst betrübt über die Nachricht von seinem plötzlichen Tod. Dr. Slump, Dragon Ball, Sand Land… Die von ihm gezeichneten Mangas haben die nationalen Grenzen überschritten und wurden auf der ganzen Welt gelesen und geliebt. Darüber hinaus haben seine charmanten Charaktere und sein überwältigender Sinn für Design einen großen Einfluss auf viele Manga-Künstler und -Schöpfer gehabt“, heißt es in der Nachricht.

Akira Toriyamas langjähriger Freund und Weggefährte Masakazu Katsura fühlt sich „schwach und ohne Energie“. Letzten Sommer habe Toriyama ihm noch eine E-Mail geschrieben, nachdem Katsura operiert werden musste. Dies sei womöglich das erste Mal in 40 Jahren gewesen, dass er eine so freundliche Nachricht von seinem Kollegen erhalten habe. Ansonsten hätten sie vor allem viel gemeinsam gescherzt. Eigentlich wollte Katsura mal wieder mit Toriyama telefonieren, doch jetzt bereut er, dass es dazu leider nie gekommen ist. „Es schmerzt mich aus tiefstem Herzen.“

Son-Goku in „Dragon Ball – Der Weg zur Macht", dem vierten Anime-Kinofilm der Franchise.

„Es ist zu früh. Das Loch ist zu groß“, beginnt „One Piece“-Schöpfer Eiichiro Oda seine Abschiedsbotschaft. „Der Gedanke, dich nie wiederzusehen, erfüllt mich mit Traurigkeit. Ich habe dich seit meiner Kindheit so sehr bewundert, und Ich erinnere mich sogar an den Tag, an dem du mich zum ersten Mal beim Namen gerufen hast. Ich vermisse auch den Tag, an dem ich mich mit Herrn Kishimoto auf dem dem Heimweg befand, als er das Wort „Freund“ für uns benutzte.“

Oda betonte im Laufe der Jahre immer wieder seine Bewunderung für Toriyama und den Einfluss, den insbesondere „Dragon Ball“ auf seine eigenen Manga gehabt habe. „Der Gedanke, dich nie wiederzusehen, erfüllt mich mit Traurigkeit. Er ist einer der Menschen, die den Staffelstab von einer Ära übernommen haben, in der das Lesen von Manga einen dumm machen würde, und eine Ära geschaffen haben, in der sowohl Erwachsene als auch Kinder Manga lesen und genießen. Er hat uns den Traum gezeigt, dass Manga solche Dinge tun können und dass wir in die Welt hinausgehen können.

Der Gedanke, dich nie wiederzusehen, erfüllt mich mit Traurigkeit. Ich möchte der Welt der Kreativität, die Toriyama-sensei hinterlassen hat, meinen Respekt und meine Dankbarkeit aussprechen und bete dafür, dass er in Frieden ruhen möge. Ich hoffe, dass der Himmel eine angenehme Welt sein wird, so wie Sie es sich vorgestellt haben.“

Akira Toriyamas und Eiichiro Odas Gemeinschaftsprojekt: „Cross Epoch" (© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation, © Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation)

Auch Masashi Kishimoto, der Schöpfer von „Naruto“, teilt seine Gedanken zum Tod Akira Toriyamas: „Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was ich schreiben soll oder wie ich über etwas so plötzlich Auftretendes schreiben soll. Aber im Moment möchte ich Toriyama-sensei meine Gedanken und Gefühle mitteilen, die ich mir wünschte, er hätte mich eines Tages danach gefragt. […] Auch wenn ich eine schlechte Erfahrung gemacht habe, habe ich sie jede Woche vergessen, wenn ich Dragon Ball gesehen habe. Das war eine Erleichterung für mich, einen Jungen vom Land, der nichts hatte.“

„Damals war ich noch Student. Plötzlich endete Dragon Ball, das so viele Jahre lang ein Teil meines Lebens gewesen war. Ich empfand ein unglaubliches Gefühl des Verlustes und wusste nicht, worauf ich mich freuen sollte. Aber gleichzeitig war es auch eine Gelegenheit für mich, die Größe des Meisters, der Dragon Ball geschaffen hat, wirklich zu verstehen. Ich möchte auch solche Werke wie ihr schaffen! Ich möchte wie mein Lehrmeister sein!“, führt Kishimoto fort.

„Ich entschuldige mich für die Unannehmlichkeiten, aber ich möchte meinem Lehrer meine Dankbarkeit ausdrücken. Für mich war er der Gott der Erlösung und der Gott der Manga. Als wir uns zum ersten Mal trafen, war ich so nervös, dass ich kein Wort sagen konnte“, erinnert sich der „Naruto“-Schöpfer. „Jetzt kann ich nicht einmal mehr mein liebstes Dragon Ball lesen.

Die Zusammenarbeit von Akira Toriyama und Masashi Kishimoto (© Bird Studio/Shueisha, Toei Animation, © 2002 Masashi Kishimoto)

Ich habe das Gefühl, dass ich diesen Satz, den ich meinem Lehrer übermitteln möchte, nicht richtig schreiben konnte. Jeder auf der Welt hat sich immer noch auf deine Arbeit gefreut. Wenn ein Dragon-Ball-Wunsch wirklich in Erfüllung geht… tut es mir leid… Vielleicht ist das egoistisch, aber es ist traurig, Sensei.“

Auch Manga-Künstler Toyotaro, der von Akira Toriyama persönlich als Zeichner des „Dragon Ball Super“-Manga ausgewählt wurde und eng mit ihm an der Reihe zusammenarbeitete, erinnert sich in einer kurzen Mitteilung an sein Idol: „Ich habe Manga gezeichnet, weil ich von Toriyama-sensei gelobt werden wollte. Das war mein Ein und Alles.“

„Monster“-Mangaka Naoki Urasawa zeigt sich auf X/Twitter bestürzt, dass er sich nie persönlich in aller Ruhe mit Akira Toriyama unterhalten konnte. „Als ich die Shonen Jump las, in der die neue Ausgabe von Dr. Slump erschien, dachte ich, dass er Manga auf ein neues Niveau heben würde. Inzwischen hat Akira Toriyama sogar noch größere Dinge erreicht als das. Ich wollte ihn einmal treffen und mich in Ruhe mit ihm unterhalten. Es tut mir sehr leid.“, führt Urasawa aus.

„Dragon Ball"-Held Son-Goku und „Dr. Slump"-Protagonistin Arale kennen sich schon ewig.

Eine längere Nachricht widmete darüber hinaus Mangaka Kentaro Yabuki („To Love Ru Darkness“) dem verstorbenen „Dragon Ball“-Schöpfer: „Als Junge habe ich oft die Schule gewechselt und war oft allein. Das änderte sich, als ich überall Freunde finden konnte, indem ich über Dragon Ball sprach. […] Ich hatte nie die Gelegenheit, ihn persönlich zu treffen, aber selbst wenn, hätte ich vielleicht zu viel Angst gehabt, ihn anzusprechen… so sehr habe ich ihn bewundert.

Ich möchte Ihnen für die Illustrationen, die Sie zum 10-jährigen Jubiläum von To Love Ru gezeichnet haben, und für Ihre freundlichen Kommentare danken. Ich werde sie für den Rest meines Lebens in Ehren halten. […] Ich bete, dass ich Sie eines Tages mit einem Ring auf deinem Kopf sehen kann… Mögen Sie in Frieden ruhen.“

„Slam Dunk“- und „Vagabond“-Mangaka Takehiko Inoue schreibt bei X/Twitter: „Ich kann es einfach nicht akzeptieren. Danke, Toriyama-sensei.“ Sein Kollege Yusuke Murata („One Punch Man“) schließt sich an und schreibt: „Es gab viele Dinge, die ich von Toriyama-sensei erhalten habe, die nur er geben konnte. Ich bete, dass er in Frieden ruhen möge. Seltsamerweise habe ich gar nicht das Gefühl, dass er von uns gegangen ist. Vielleicht, weil er für mich schon vor seinem Tod fast wie ein Stern am Himmel war.“

Dragon Ball-Sprecher und Anime-Macher verabschieden sich

Darüber hinaus nehmen ebenfalls verschiedene Synchronsprecher und Verantwortliche unterschiedlicher „Dragon Ball“-Anime-Projekte Abschied von Akira Toriyama. Chikashi Kubota, der als Animation Director und Character Designer am Anime-Kinofilm „Dragon Ball Super: Super Hero“ mitwirkte, schreibt zum Beispiel: „Es kommt zu plötzlich und ich bin sehr traurig, dies zu hören. Er war die einflussreichste Person in meinem Leben. Ohne Toriyama-sensei wäre ich kein Animator geworden.“

Akira Toriyama arbeitete unter anderem an der Story und den Charakterdesigns des Anime-Kinofilms „Dragon Ball Super: Super Hero" mit.

Auch sein Kollege Naotoshi Shida („Dragon Ball Super: Broly“ schließt sich an: „Es ist zu traurig… es ist zu früh und ich bin sprachlos. Ich habe viel von Toriyama-senseis Manga und seiner Mitarbeit im Animationsteam gelernt. Die Illustrationen in Dragon Ball Band 13 sind meine Lieblingsillustrationen und enthalten alles, wonach ich strebe, dafür kann ich ihm nur danken. Ich bete dafür, dass seine Seele in Frieden ruhen möge.“

„Ich bin stolz darauf, an der Animation von Dragon Ball von Akira Toriyama-sensei beteiligt gewesen zu sein“, erklärt Masaki Sato. Anime-Regisseurin Megumi Ishitani, die die finale 131. Episode von „Dragon Ball Super“ inszenierte, schreibt bei X/Twitter: „Ich bete, dass deine Seele in Frieden ruht.“

Hironobu Kageyama, der Sänger des ersten „Dragon Ball Z“-Openings „Cha-La Head-Cha-La“, bekundete auf Instagram sein Bedauern und schrieb, diesen Song singen zu dürfen, sei „die größte Auszeichnung in meinem Leben! Der Verlust der Sonne ist zu schwer zu ertragen. Aber die Kraft der Werke von Toriyama-sensei wird weiterhin ein starkes Licht sein und möge es die Menschen auf der ganzen Welt erleuchten. Mögest du in Frieden ruhen.“

Besonders betroffen zeigen sich verschiedene Sprecher, die Toriyamas Charaktere in unterschiedlichen „Dragon Ball“-Anime mit ihren Stimmen zum Leben erweckten. Masako Nozawa, die seit 1986 Son-Goku ihre unverkennbare Stimme leiht, hatte zunächst nicht die Kraft, um etwas zum Ableben des Manga-Künstlers zu sagen: „Ich bin im Moment nicht in der Lage, mich dazu zu äußern…“

Masako Nozawa leiht Son-Goku seit fast 40 Jahren in „Dragon Ball" ihre Stimme.

Später folgte ein offizielles Statement der Anime-Legende, in dem sie ausführt: „Ich will es nicht glauben. Mein Kopf ist leer, weil ich nicht darüber nachdenken will. Trotzdem erinnere ich mich jedes Mal, wenn ich Son-Goku sehe, daran, was Toriyama-sensei zu mir sagte: ‚Du wirst dich um Son-Goku kümmern, nicht wahr?‘ Ich schätze diesen Moment sehr. Er lässt mich denken: ‚Ich werde an Son-Gokus Seite bleiben, bis meine Kraft vollständig verbraucht ist. Sensei, bitte wache vom Himmel über uns. Wir hoffen, du gehst in Frieden.“

Ihr Kollege Toshio Furukawa, der seit Jahrzehnten Son-Gokus einstigen Rivalen und späteren Freund Piccolo vertont, kann sich nicht vorstellen, wie sich Nozawa fühlen muss: „Das erste, was mir in den Sinn kam, war: „Wie muss sich Mr. Mako gefühlt haben?“ Dragon Ball ist ihr Lebenswerk, und Goku ist ihr Alter Ego. Goku bedeutet ihr viel mehr als Piccolo für mich! Wir haben uns zuletzt bei der Vorführung von Dragon Ball Super: Super Hero kurz vor der Veröffentlichung getroffen…“

Aus den Reihen der langjährigen Synchronsprecher äußert sich des Weiteren Vegeta-Sprecher Ryo Horikawa. Dieser schreibt, die Nachricht von Akira Toriyamas Ableben habe ihn “ wie ein Blitz aus heiterem Himmel“ getroffen. „Die Serie hatte gerade eine neue Reise begonnen. Die Geschichte sollte immer spannender und aufregender werden. Es ist zu plötzlich. Es ist schade. Vielen Dank, dass Sie dieses wunderbare Werk in die Welt gesetzt haben.“

Dragon Quest- und Final Fantasy-Macher gedenken Akira Toriyama

Neben seiner Arbeit an verschiedenen Manga- und Anime-Werken hat Akira Toriyama auch in der Welt der Videospiele gewaltige Fußspuren hinterlassen. Im Laufe seiner 45 Jahre währenden Karriere wirkte der Manga-Künstler an Kultspielen wie „Chrono Trigger“ und der „Dragon Quest“-Reihe mit. Außerdem steuerte er Charakterdesigns für unterschiedliche „Dragon Ball“-Games bei, etwa das von C21 in „Dragon Ball FighterZ“ oder Shallot in „Dragon Ball Legends“.

Das Design von Shallot (rechts), dem Protagonisten von „Dragon Ball Legends", stammt von Akira Toriyama.

„Dragon Quest“-Schöpfer Yuji Horii erinnert sich in einer ausführlichen Nachricht an seinen langjährigen Freund und Weggefährten: „Ich bin immer noch fassungslos über die plötzliche Nachricht von Herrn Toriyamas Tod. Ich kenne Herrn Toriyama seit meiner Zeit als Autor bei Shonen Jump, und auf Empfehlung meines Redakteurs, Herrn Torishima, beschloss ich, ihn zu bitten, Illustrationen für das Spiel zu zeichnen, als wir Dragon Quest herausbrachten.

In den mehr als 37 Jahren, die seitdem vergangen sind, hat er die Charaktere und Monster entworfen und so viele faszinierende Figuren gezeichnet, dass ich sie gar nicht aufzählen kann. Die Geschichte von Dragon Quest begann mit den Charakterdesigns von Herrn Toriyama.

Herr Toriyama und der verstorbene [Komponist] Herr Sugiyama waren langjährige Freunde von mir, die an Dragon Quest gearbeitet haben. Ich kann nicht glauben, dass er tot ist…. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen soll. Es tut mir so, so, so leid.

Akira Toriyama ist untrennbar mit der „Dragon Quest"-Reihe verknüpft.

Auch „Final Fantasy“-Schöpfer Hironobu Sakaguchi erinnert sich an seinen Freund, mit dem er gemeinsam an „Chrono Trigger“ und „Blue Dragon“ arbeitete: „Mr. Toriyama hat mir beigebracht, was es bedeutet, ein Profi zu sein und was Arbeit ist. Ich habe ihn aus tiefstem Herzen respektiert. Ich bete aufrichtig, dass seine Seele in Frieden ruhen möge.“

Entwicklerstudio CyberConnect2, das seit mehreren Jahren am Action-RPG „Dragon Ball Z: Kakarot“ arbeitet, schloss heute frühzeitig seine Tore, damit die Mitarbeiter um Akira Toriyama trauern können. Hiroshi Matsuyama, der CEO des Unternehmens, gewährte auch Einblicke in seine eigene Gefühlswelt:

„Obwohl mich die Nachricht von Akira Toriyamas Tod schockiert hat, lebe ich mein Leben normalerweise nach dem Grundsatz „nicht verzweifeln“, also werde ich diese Traurigkeit in Kraft umwandeln und noch härter daran arbeiten, Dinge zu schaffen!

In „Dragon Ball Z: Kakarot" von CyberConnect2 tragen Son-Goku und Vegeta ein erbittertes Rematch aus.

Aber ich konnte es nicht. Gerade jetzt, während einer Online-Sitzung mit einem anderen Team, habe ich geweint, und wir konnten keine Sitzung mehr abhalten. […] Die Büros von CyberConnect2 sind heute in Trauer vorübergehend geschlossen. Wir beten aufrichtig für die Ruhe der Seele von Akira Toriyama-sensei.“

Weitere Stimmen zum Tode Akira Toriyamas

Mit Hollywood-Star und Martial Arts-Legende Jackie Chan meldet sich des Weiteren ein langjähriger Freund Akira Toriyamas zu Wort. Als kleine Verbeugung vor seinem Freund nahm Son-Gokus Lehrmeister Muten-Roshi in „Dragon Ball“ unter dem Decknamen „Jackie Chun“ an zwei Großen Turnieren teil. Jackie Chan schreibt: „Akira Toriyama-sensei, danke, dass du so viele Klassiker geschaffen hast, sie werden der Welt immer erhalten bleiben, leb wohl.“

Auch das chinesische Außenministerium drückt sein Beileid zum Tode des „Dragon Ball“-Schöpfers aus. Eine Sprecherin erklärt in einer Videobotschaft, Toriyama sei ein „berühmter Manga-Künstler und seine Werke sind sehr beliebt in China. Ich habe mitbekommen, dass viele chinesische Landsleute online ihre Anteilnahme an seinem Tod ausgedrückt haben.“

Mit dem brasilianischen Vizepräsidenten Geraldo Alckmin und dem französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron äußerten sich ebenfalls zwei hochrangige Politiker zum Tode des „Dragon Ball“-Zeichners. Alckmin schrieb in seiner Nachricht: „Ein Vermächtnis, das Generationen mit Werten wie Kameradschaft und Loyalität geprägt hat. Herzlichen Dank, Akira Toriyama!“

Thank You, Akira Toriyama 🖤 pic.twitter.com/UfAinyq0H9 — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) March 8, 2024

Die Strahlkraft von „Dragon Ball“ geht weit über die Grenzen Japans und die der Unterhaltungsindustrie hinaus. Verschiedene Sportler haben in der Vergangenheit beispielsweise ihre Erfolge mit Posen aus dem Anime- und Manga-Hit gefeiert. Zudem inspirierten die Abenteuer von Son-Goku und seinen Freunden eindrucksvolle Fan-Choreographien. An solche erinnert beispielsweise der englische X-/Twitter-Account der französischen 1. Fußballliga.

Aus der Welt des Fußballs veröffentlichten auch die südamerikanische Copa Libertadores, der brasilianische Erstligist Flamengo Rio de Janeiro sowie die europäischen Spitzenclubs Athletic Bilbao und der AC Milan Nachrichten in Andenken an Akira Toriyama. Letztgenannter Verein schreibt: „Wir werden versuchen, das Leben mit so viel Energie wie Son-Goku anzugehen! Wir haben jede Minute geliebt. Ruhe in Frieden, Toriyama.“

Ein kleines Café in Akira Toriyamas Heimatstadt Nagoya stellt aus gegebenem Anlass derzeit zahlreiche Illustrationen aus, die der „Dragon Ball“-Schöpfer dem Team im Laufe der Jahre geschenkt hat. Unter den Werken befinden sich unter anderem Zeichnungen von „Dr. Slump“-Protagonistin Arale und von Son-Goku.

Weltweit drücken derzeit Millionen Fans in den sozialen Netzwerken ihre Anteilnahme aus und verabschieden sich von Akira Toriyama, dessen Werke ihre Leben berührt haben.

Ruhe in Frieden, Toriyama-sensei.

