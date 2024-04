Prince of Persia: Arbeiten die Dead Cells-Macher an einem Roguelite? – Gerücht

Ubisoft soll weiterhin daran interessiert sein, seine legendäre "Prince of Persia"-Reihe im großen Stil zurückzubringen. Noch in diesem Jahr soll ein weiteres Spiel erscheinen, das sich angeblich bei den "Dead Cells"-Machern in Arbeit befindet.

Anfang des Jahres feierte die altehrwürdige „Prince of Persia“-Reihe endlich ihr Comeback und das mit großem Erfolg! Das 2D-Metroidvania „Prince of Persia: The Lost Crown“ erhielt sowohl von Kritikern als auch Spielern sehr gute Wertungen und gilt somit als einer der ersten Hits des noch recht jungen Spielejahres 2024. Wenn wir einem aktuellen Gerücht glauben dürfen, soll dies in diesem Jahr jedoch nicht die einzige Auskopplung der beliebten Franchise bleiben.

Die Kollegen von Insider Gaming wollen erfahren haben, dass derzeit noch fleißig an einem weiteren Spiel gearbeitet wird, das im Laufe des Jahres an den Start gehen soll. Besagter Titel werde als „The Rogue Prince of Persia“ bezeichnet und befindet sich angeblich bei den „Dead Cells“-Machern von Evil Empire in Entwicklung. Hierbei soll es sich um ein Roguelite handeln, das im späteren Verlauf dieses Jahres bei Steam in den Early Access gehen werde.

POP-Roguelite soll mithilfe des Community-Feedbacks wachsen

Darüber hinaus soll sich das kommende „Prince of Persia“-Game im Laufe der Zeit auf Basis des Community-Feedbacks weiterentwickeln und so Stück für Stück verbessert werden. Die Rede ist zudem von „kontinuierlichen kostenlosen Updates“. Genauere Details zum Gameplay des Spiels haben die Kollegen in ihrem Exklusivbericht hingegen noch nicht enthüllt.

Dafür soll „The Rogue Prince of Persia“, ähnlich wie schon „The Lost Crown“, hinsichtlich seiner Grafik auf einen stilisierten Artstyle setzen. Die Art Direction des Titels soll dabei stark von frankobelgischen Comics inspiriert sein, also bekannten Werken wie „Asterix“ von René Goscinny und Albert Uderzo, „Tim und Struppi“ von Hergé sowie „Yoko Tsuno“ von Job und Derib.

Ein weiteres Prince of Persia-Spiel befindet sich definitiv in Entwicklung. Die Arbeiten am The Sands of Time-Remake sollen gut voranschreiten:

Laut Insider Gaming sollen Ubisoft und Evil Empire schon während der GDC 2019 erste Gespräche bezüglich einer potentiellen Zusammenarbeit geführt haben. Seit vier Jahren soll sich „The Rogue Prince of Persia“ bereits beim Entwicklerteam in Arbeit befinden. Da es sich hierbei bisher jedoch um ein Gerücht handelt, solltet ihr diesen Bericht vorerst noch mit etwas Skepsis betrachten.

Evil Empire ist noch ein relativ junges Entwicklerstudio, das im Jahr 2019 gegründet wurde und seinen Hauptsitz in Bordeaux hat. Das Team setzt sich unter anderem aus ehemaligen Motion Twin-Leuten zusammen, dem Hauptentwickler von „Dead Cells“. In der jüngeren Vergangenheit arbeitete Evil Empire vor allem an verschiedenen „Dead Cells“-DLCs.

Sicher ist dafür, dass „Prince of Persia: The Lost Crown“ im Laufe diesen Jahres um neue Inhalte erweitert werden soll. Die Macher von Ubisoft Montpellier veröffentlichten vor wenigen Wochen beispielsweise mit dem Warrior’s Path-Update vier frische Outfits für Protagonist Sargon sowie einen Permadeath-Modus und einen Speedrun-Modus.

Für den Frühling wurde mit Boss Attack ein weiteres Update bestätigt, das mit Boss-Marathon einen neuen Spielmodus sowie weitere Outfits für unsere Spielfigur beinhaltet. In Form von Divine Trails folgt im Sommer 2024 die dritte kostenlose Erweiterung zum Metroidvania, die mit neuen Kampf-, Puzzle- und Plattforming-Herausforderungen sowie mehr Outfits, Amuletten und anderen Ausrüstungsgegenständen aufwartet.

Im späteren Verlauf des Jahres soll des Weiteren noch ein Story-DLC veröffentlicht werden. Informationen zu diesem hat Ubisoft bis jetzt allerdings noch nicht verraten.

„Prince of Persia: The Lost Crown“ ist für die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X|S, die Nintendo Switch, den PC und Amazon Luna erhältlich.

Was ist eure Meinung zu einem möglichen „Prince of Persia“-Roguelite?

