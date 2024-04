Microsoft: Wichtige Xbox-Führungskraft hat das Unternehmen verlassen

Die Xbox-Sparte steht vor einem Wandel. Bisher exklusive Spiele der First-Party-Studios erscheinen für ehemals konkurrierende Plattformen. Selbst hinter der Hardware-Strategie bleibt ein Fragezeichen, auch wenn Microsoft im Februar auf weitere Hardware verwies.

Während die Fanbasis in diesem Jahr in Aufruhr geriet und selbst die PlayStation-Community negative Auswirkungen befürchtet, sollte sich Xbox früher oder später in einen reinen Third-Party-Publisher verwandeln, kommt es im Hintergrund zu personellen Änderungen.

Microsoft verliert wichtige Xbox-Führungskraft

Geleitet wird die Xbox-Sparte von Phil Spencer. Allerdings ist der CEO of Microsoft-Gaming nur ein Teil des Puzzles. Im Hintergrund agieren viele weitere wichtige Führungskräfte.

Auf einen Xbox-Veteranen muss Microsoft allerdings künftig verzichten. Laut Jez Corden von Windows Central hat Xbox-CVP Kareem Choudhry seinen Arbeitgeber nach 26 Jahren verlassen. Corden zufolge war gestern sein letzter Tag bei Microsoft.

Der Weggang erfolgt inmitten einer großen Umstrukturierung einiger Teams innerhalb von Xbox. Sie begann vor etwa einem halben Jahr und ist Teil der laufenden Änderungen an Microsofts Gaming-Strategie.

“Choudhrys Abgang geht einer umfassenderen Neuorganisation der Xbox-Führung voraus, bei der einige Teammitglieder befördert und neue Mitarbeiter eingestellt werden”, schreibt Corden.

Ob der Weggang von Choudhry tatsächlich ein Teil der Umstrukturierung ist, konnte Corden nicht herausfinden. Während er die genauen Hintergründe nicht kenne, gehe er jedoch davon aus, dass es eher ein Zufall und nicht Teil der umfassenden Maßnahmen von Microsoft sei.

Unabhängig davon soll der Weggang bei einigen Xbox-Teams für Aufruhr gesorgt haben.

KI-Chatbot, Abwärtskompatibilität, Xbox-Cloud-Gaming

Choudhry hatte sich in den vergangenen Monaten intensiv mit den Xbox-KI-Plänen von Microsoft beschäftigt. Dazu gehört ein Xbox-KI-Chatbot, zu dem im Laufe der Woche Informationen durchdrangen.

Außerdem spielte Choudhry eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Xbox-Abwärtskompatibilität und war maßgeblich an der Etablierung von Xbox-Cloud-Gaming als xCloud beteiligt.

“Der Verlust von Kareem Choudhry ist eine unglaubliche Schande, wenn man bedenkt, welche bemerkenswerten Beiträge Choudhry zur Xbox und zu Innovationen im Spielebereich geleistet hat“, schreibt Corden in seinem Artikel.

Xbox wird anders und wir sehen offenbar nur einen Testballon

Microsoft ist weiterhin bestrebt, die Xbox-Sparte zu modernisieren und effizienter zu gestalten. Zu diesen Maßnahmen gehören neue Entwicklungen im Bereich der Hardware, die Erforschung neuer Absatzmärkte für die Xbox sowie eine verstärkte Vermarktung des Xbox Game Pass.

Neue Absatzmärkte sind nicht zuletzt die Konsolen von Sony und Nintendo. Nachdem im Februar die ersten vier Spiele angekündigt wurden, die ihre Xbox-Exklusivität verlieren und auf “konkurrierenden” Plattformen erscheinen, scheint sich eine recht schwammige Aussage von Phil Spencer zu bewahrheiten. Es ist lediglich ein Testballon, wie wir am Vormittag berichten.

Ebenfalls begründete er kürzlich die Neuausrichtung:

Auch mit Werbemaßnahmen möchte Microsoft die Xbox-Sparte stärken. Dazu gehören etwa eine Promotion des Xbox Game Pass im Windows-System und häufiger auftauchende Fullscreen-Anzeigen nach dem Start der Xbox-Konsolen. In den vergangenen Monaten beklagten sich viele Spieler darüber.

