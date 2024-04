Xbox Showcase: Termin für Präsentation aufgetaucht – Auch Call of Duty dabei?

Obwohl die E3 offiziell nicht mehr existiert, haben sich die Publisher doch sehr daran gewöhnt, dass sie ihre kommenden Spiele im Frühsommer der Öffentlichkeit präsentieren können. So werden Ubisoft, Electronic Arts und Co. im Mai und Juni einen Blick in die Zukunft gewähren. Und scheinbar wird auch Microsoft einen Xbox Showcase veranstalten.

So berichtet Tom Warren von The Verge, der als Microsoft-Insider bekannt ist, dass der Xbox Showcase am Sonntag, den 9. Juni 2024 stattfinden soll. Dies wäre der gewohnte E3-Sonntag, den die Redmonder in den letzten Jahren stets für ihre Pressekonferenz genutzt hatten.

Xbox Showcase mit großen Namen?

Darüber hinaus hat Warren bereits die ersten Spiele genannt, die aller Voraussicht nach auf diesem Xbox Showcase zu sehen sein werden.

Demnach soll unter anderem „Gears 6“ präsentiert werden. Der neueste Teil der Actionreihe wäre die nächste große Neuankündigung seitens Microsoft. „Gears 5“ feiert dieses Jahr seinen fünften Geburtstag und konnte damals sowohl Spieler als auch Kritiker begeistern. Dementsprechend dürften die Erwartungen an den neuen Ableger sehr hoch sein.

Allerdings werden laut Warren auch einige weitere namhafte Titel auf dem Showcase vertreten sein. So spricht er vom „Microsoft Flight Simulator 2024“, dem kommenden Fantasy-Rollenspiel „Avowed“ aus dem Hause Obsidian Entertainment sowie dem First-Person-Adventure „Indiana Jones and the Great Circle“, das sich bei den „Wolfenstein“-Entwicklern von Machine Games in Arbeit befindet.

Doch zusätzlich soll auch der neue „Call of Duty“-Teil offiziell angekündigt werden. Der kommende Treyatch-Titel wird das erste Spiel der Reihe sein, das unter dem Banner von Microsoft auf den Markt kommen wird. Normalerweise hatte sich Activision die Enthüllung meist für den August aufgehoben. Somit könnten Fans der Reihe voraussichtlich deutlich eher in den Genuss kommen, einen ersten Blick auf das neue Spiel zu erhaschen.

Weitere Gerüchte, die unter anderem von Windows Centrals Jez Corden gestreut wurden, deuten an, dass „State of Decay 3“ ebenfalls auf dem Xbox Showcase zu sehen sein wird. Zudem sollte man nicht vergessen, dass sich bei den Xbox Game Studios auch weitere namhafte Projekte wie „Fable“ und „Perfect Dark“ in Entwicklung befinden, zu denen man seit einiger Zeit nichts Neues gezeigt hat.

Sobald Microsoft den Xbox Showcase offiziell ankündigt, bringen wir euch auf den aktuellen Stand. Bis dahin können wir munter spekulieren, was der Publisher in wenigen Monaten vorstellen wird.

