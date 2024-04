Remnant 2: Neuer DLC „The Forgotten Kingdom“ enthüllt – Details und Trailer

Mit "The Forgotten Kingdom" wurde ein neuer DLC für das Actionspiel "Remnant 2" vorgestellt. Neben einem Trailer hat Gunfire Games auch einige Details zu den neuen Inhalten verraten.

Das Actionspiel „Remnant 2“ wird in wenigen Wochen eine neue Erweiterung erhalten. In den Abendstunden präsentieren uns der Publisher Arc Games sowie das zuständige Entwicklerstudio Gunfire Games den DLC „The Forgotten Kingdom“.

Lebhafte Steine in Remnant 2

In „The Forgotten Kingdom“ wird man die vergessene Geschichte des verlorenen Stammes der Yaesha aufdecken. Der Geist eines alten Steins möchte seinen rachsüchtigen Zorn auf die Welt loslassen. Deshalb wird man die Spuren der Qual, des Verrats und des Todes folgen, die das Land der einst stolzen Zikkurate heimsuchen.

Die lebenden Steine wandern durch die bröckelnden Überreste der antiken Zivilisation und befinden sich auf der Suche nach Frischfleisch.

Wie die Entwickler mitteilen, können sich die Spieler auf eine brandneue Geschichte einstellen, die sie auch in ein neues Gebiet von Yaesha führen wird. Neue Dungeons, mächtige Ausrüstung und ein neuer Archetype dürfen selbstverständlich nicht fehlen.

Bei dem neuen Archetype handelt es sich um „The Invoker“. Er zieht seine Stärke aus den natürlichen Geistern von Yaesha und nutzt die mystische Kraft des Dschungels. Konkrete Details möchten die Verantwortlichen im Laufe des kommenden Woche enthüllen.

Doch wann erscheint „The Forgotten Kingdom“ jetzt überhaupt für „Remnant 2“? Alle Interessierten können die neuen Abenteuer ab dem 23. April 2024 auf der PlayStation 5, der Xbox Series X/S und dem PC (via Steam & Epic Games Store) erleben. Der Preis der Erweiterung beträgt 9,99 Euro. Allerdings ist der Inhalt auch im 25 Euro teuren DLC-Bundle enthalten.

Hier ist der offizielle Trailer zu „The Forgotten Kingdom“:

Bei „Remnant 2“ handelt es sich um ein beinhartes Actionspiel, das euch in die Welt von Yaesha schickt. Es warten überaus tödliche Kreaturen und gottartige Bosse auf euch. Selbstverständlich geizen die Entwickler auch nicht an Schwierigkeit. Deshalb sollte man sich bestenfalls drei Freunde schnappen und im kooperativen Mehrspieler die Herausforderungen angehen. Schließlich kann man in diesem Fall auch die Fähigkeiten aufeinander abstimmen.

