Netflix: Noch teurer – Preise in Deutschland gestiegen

Bereits im letzten Jahr hatte der Streaming-Dienst Netflix mit einer Preiserhöhung und einem damit einhergehenden Vorgehen gegen das Account-Sharing für Aufmerksamkeit gesorgt. Dies traf nicht bei allen Nutzern auf Zustimmung, weshalb viele ihr Abonnement zunächst kündigten. Doch langfristig hatte das Unternehmen von steigenden Abonnementzahlen berichtet.

Nichtsdestotrotz hat das amerikanische Unternehmen bekanntgegeben, dass man die Preise ein weiteres Mal erhöht.

Abo-Preise steigen um bis zu zwei Euro

Das kostengünstigste Abonnement bleibt weiterhin bei 4,99 Euro im Monat. Dafür muss man sich jedoch mit der Werbung arrangieren. Das „Basic“-Abo steigt von 7,99 Euro auf 9,99 Euro. Dies betrifft ausschließlich Bestandskunden, die dieses Modell gebucht hatten. Heutzutage steht diese Variante nicht mehr für Neukunden zur Auswahl.

Diese könnten hingegen auf das „Standard“-Abonnement zurückgreifen, das zukünftig 13,99 Euro statt der bisher veranschlagten 12,99 Euro kostet. Das „Premium“-Abo schlägt hingegen mit 19,99 Euro im Monat zu Buche. Zuvor wurden 17,99 Euro fällig, wenn man sich für die Variante mit 4K-Bildqualität und 3D-Sound entschieden hatte.

Die vollständigen Abonnement-Inhalte könnt ihr der folgenden Übersicht entnehmen:

Jedoch ist Deutschland nicht der einzige Markt, der Preiserhöhungen bei Netflix über sich ergehen lassen musste. Auch in den USA und in weiteren großen Märkten wurden Abonnenten stärker zur Kasse gebeten. Die Firmenführung begründet die jüngsten Preiserhöhungen mit steigenden Investitionskosten. Demnach muss man mehr Geld in die Hand nehmen, um auch hochqualitative Eigenproduktionen zu verwirklichen, die man den Abonnenten daraufhin bieten kann.

Schließlich möchte Netflix in Zukunft auch noch finale Staffeln zu „Stranger Things“ und „Umbrella Academy“ veröffentlichen. Auch andere Serien wie „The Witcher“, „Virgin River“, „Vikings: Valhalla“, „Bridgerton“ und weitere befinden sich in der Produktion für weitere Staffeln. Darüber hinaus wird auch in weitere Filme investiert, die über den Streaming-Dienst angeboten werden sollen. Selbst in Livestreaming-Angebote hatte das Unternehmen zuletzt investiert. So hatte man sich für 10 Jahre die Rechte an Monday Night Raw der WWE gesichert und dafür fünf Milliarden US-Dollar gezahlt.

Doch was sagt ihr zur neuesten Preiserhöhung? Wird euch Netflix langsam zu teuer? Lohnt sich ein Abonnement überhaupt? Verratet es uns in den Kommentaren!

