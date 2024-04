Stellar Blade: The Journey-Video gewährt einen Blick hinter die Kulissen des Action-RPGs

Nur noch knapp zwei Wochen müssen sich interessierte Spieler gedulden, ehe das heißerwartete Action-RPG „Stellar Blade“ seinen Weg auf die PlayStation 5 findet. Um euch die Wartezeit etwas zu versüßen, veröffentlichten Entwicklerstudio Shift Up und Publisher Sony mit „The Journey“ den ersten Teil einer Reihe von Entwicklertagebüchern, die euch einen Blick hinter die Kulissen des kommenden PS5-Exklusivspiels gewähren.

Das etwas mehr als sieben Minuten lange Video könnt ihr euch wie gewohnt weiter unten in diesem Artikel selbst ansehen. Durch das Behind the Scenes-Video führen mehrere Mitarbeiter von Shift Up, unter anderem Kim Hyung Tae (CEO, Director, Art Director, Autor), Hyung Min Lee (System Design Lead) und Jiyeon Lee (Leveldesignerin).

Macher über Inspiration, AAA-Entwicklung in Korea & mehr

Im Laufe von „The Journey“ sprechen die Verantwortlichen über verschiedene Dinge, die letztendlich zur Arbeit an „Stellar Blade“ geführt und das Projekt geformt haben. Kim Hyung Tae erklärt beispielsweise, die Inspiration für das Action-Rollenspiel habe er während eines Streiks der Taxifahrer in Südkorea bekommen. Es sei ein Arbeitsfeld, das einmal von der KI übernommen werden könnte, was ihn zum Nachdenken über die Sicherheit seines eigenen Jobs gebracht hätte.

Was bedeutet es, wenn Menschen so schnell ersetzt werden könnten? Diese Frage habe am Anfang der Arbeiten am Spiel gestanden. Darüber hinaus käme dem Thema „Menschlichkeit“ eine zentrale Rolle im PlayStation-Exclusive zu. „Was ist Menschlichkeit? Kann Menschlichkeit verloren werden? Kann sie ersetzt werden?“ Fragen, denen das Entwicklerteam von Shift Up im Rahmen von Eves kommenden Abenteuer genauer auf den Grund gehen möchte.

Ihr möchtet noch mehr über die Entwicklung von Stellar Blade erfahren? Dann lest euch gerne unser PLAY3.DE-Interview mit den Machern durch:

Außerdem gehen die Verantwortlichen auf die Schwierigkeiten ein, ein AAA-Konsolenspiel wie „Stellar Blade“ in Südkorea überhaupt zu realisieren. „Als ich mich anfänglich dazu entschieden habe, dieses Spiel zu erschaffen, dachten viele Menschen, wir hätten den Verstand verloren.

Denn in Südkorea dominieren Mobile-Games den Markt und der Konsolenmarkt war fast nicht existent“, erklärt Director Kim Hyung Tae.

Ebenfalls Erwähnung findet des Weiteren das Monsterdesign des PS5-Exklusivspiels. Bei der Ausarbeitung der Naytiba genannten Bestien erhielt das Entwicklerteam von Shift Up Unterstützung von Jang Hee-Cheol. Dieser arbeitete gemeinsam mit Regisseur Bong Joon-ho („Parasyte“) an dessen Monsterfilm „The Host“. Er hat sein Wissen rund um Monsterdesign mit den „Stellar Blade“-Machern geteilt.

Eine zweite Episode der Entwicklertagebuch-Reihe soll „bald“ veröffentlicht werden. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

„Stellar Blade“ erscheint am 26. April 2024 exklusiv für die PlayStation 5.

Was ist eure Meinung zu diesem Blick hinter die „Stellar Blade“-Kulissen in „The Journey“?

Weitere Meldungen zu Stellar Blade.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren