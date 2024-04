Star Wars Outlaws: Alle bisher bestätigten Verbrechersyndikate des Ubisoft-Spiels vorgestellt

Als Kay Vess legt ihr euch im Open-World-Abenteuer "Star Wars Outlaws" mit mehreren mächtigen Verbrechersyndikaten an. Was ihr über die bisher bestätigten kriminellen Organisationen wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Artikel.

Im Action-Adventure „Star Wars Outlaws“ sollen wir die weit, weit entfernte Galaxis so erleben können wie noch in keinem Videospiel zur Sternen-Saga zuvor. Als Gesetzlose Kay Vess bewegen wir uns in der kriminellen Unterwelt und machen dabei Bekanntschaft mit berüchtigten Verbrechersyndikaten. Nachfolgend stellen wir euch die bis dato für das Open-World-Abenteuer bestätigten zwielichtigen Organisationen etwas genauer vor.

Bisher hat Ubisoft fünf Syndikate angekündigt, die im Rahmen der Handlung des Spiels eine größere Rollen einnehmen sollen. Hierbei handelt es sich um den Ashiga Clan, Crimson Dawn, das Huttenkartell, das Pyke-Syndikat und Zerek Besh. Letzterem kommt eine Schlüsselposition innerhalb der Story zu, doch dazu weiter unten im Artikel etwas mehr.

Ashiga Clan

Ein komplett neues Verbrechersyndikat lernen wir mit dem Ashiga Clan kennen. Diese Gruppierung wurde eigens für „Star Wars Outlaws“ erschaffen. Ihr Hauptstützpunkt befand sich auf dem Planeten Kijimi im Mittleren Rand der bekannten Galaxis. Während der Ära der Neuen Galaktischen Republik stand diese kalte Welt unter der Besatzung der Ersten Ordnung. Im Jahr 35 nach der Schlacht von Yavin IV (NSY) wurde der Planet ausgelöscht.

Der Ashiga Clan wurde eigens für „Star Wars Outlaws“ geschaffen. Der Ashiga Clan wurde eigens für „Star Wars Outlaws“ geschaffen. Der Ashiga Clan wurde eigens für „Star Wars Outlaws“ geschaffen.

Der Ashiga Clan hat einen strikten Ehrenkodex, welcher wiederum auf der Hierarchie der Melitto basiert. Diese insektenartigen Aliens organisieren ihre Gesellschaft wie einen Bienenstock und wird ebenfalls von einer Königin angeführt. Jedes Mitglied des Kollektivs wird dabei nach der Wichtigkeit seiner Rolle für das große Ganze beurteilt. Die Geschäfte des Ashiga Cans beinhalteten unter anderem Erpressung, Schmuggel und Waffenhandel.

Crimson Dawn

Crimson Dawn wurde während der Klonkriege von einstigen Sith-Lord Darth Maul ins Leben gerufen, der im Schatten die Fäden zog. Das Verbrechersyndikat war dabei übrigens nur ein Teil einer größeren Organisation, genauer des Schatten-Kollektivs, das sich ebenfalls unter Mauls Kontrolle befand. Offiziell repräsentiert wurde die Organisation ab dem Jahr 10 vor der Schlacht von Yavin IV (VSY) von Qi’ra, Han Solos Jugendliebe. Während ihrer aktiven Zeit war die Gruppierung vor allem wegen ihrer brutalen und rücksichtslosen Methoden gefürchtet.

Crimson Dawn ist eines der mächtigsten Verbrechersyndikate in der weit, weit entfernten Galaxis. Crimson Dawn ist eines der mächtigsten Verbrechersyndikate in der weit, weit entfernten Galaxis. Crimson Dawn ist eines der mächtigsten Verbrechersyndikate in der weit, weit entfernten Galaxis.

Der Name Qi’ra dürfte dem einen oder anderen bekannt vorkommen, immerhin spielte sie eine wichtige Rolle im Kinofilm „Solo: A Star Wars Story“, in dem sie von Emilia Clarke („Game of Thrones“) dargestellt wurde. Im Open-World-Abenteuer „Star Wars Outlaws“ ist der Charakter ebenfalls mit von der Partie, allerdings wirkt der Hollywood-Star am Videospiel nicht mit, wie Game Informer-Kollege Brian Shea via X (ehemals Twitter) bestätigte.

Nach dem Tode Darth Mauls im Jahr 2 VSY stieg Qi’ra auch offiziell zur Anführerin des Verbrechersyndikats Crimson Dawn auf. Das neue Oberhaupt der Organisation hatte gehofft, mit ihrem Einfluss den Imperator und Darth Vader stürzen zu können, allerdings verschwand die Gruppe einige Jahre danach von der Bildfläche. Im Jahr 3 NSY feierte das Syndikat dafür sein Comeback: Bei einer Auktion wollten sie den in Karbonit eingefrorenen Han Solo ersteigern. In „Star Wars Outlaws“ erleben wir die Gruppierung also auf dem Höhepunkt ihrer Macht.

Huttenkartell

Das Huttenkartell gehört zu den ältesten Verbrechersyndikaten der weit, weit entfernten Galaxis. Seine Geschichte reicht mehrere Jahrtausende zurück, was auch daran liegt, dass die einstmals strengen Regeln der Organisation immer weiter aufgeweicht wurden. Einige Mitglieder der drei Hutten-Familien gingen im Laufe der Zeit beispielsweise Deals mit der Galaktischen Republik ein, obwohl die Separatisten versucht hatten, dieses Bündnis zu vereiteln. Die Hutten handelten vor allem mit verschiedenen Drogen, Sklaven und Waffen.

Kay Vess scheint es sich in „Star Wars Outlaws“ auch mit Jabba zu verscherzen. Kay Vess scheint es sich in „Star Wars Outlaws“ auch mit Jabba zu verscherzen. Kay Vess scheint es sich in „Star Wars Outlaws“ auch mit Jabba zu verscherzen.

Während das Galaktische Imperium seine Macht immer weiter ausweitete, wuchs ebenso der Einfluss des Huttenkartells. Während dieser Ära zählte die Organisation zu den mächtigsten Verbrechersyndikaten der Galaxis. Nach dem Tode Jabbas, der während der Ereignisse in „Star Wars Outlaws“ natürlich noch quietschlebendig ist, verkümmerte das Syndikat allerdings und wäre beinahe in der Bedeutungslosigkeit verschwunden.

Pyke-Syndikat

Seine Hochzeit erlebte das Pyke-Syndikat als die Klonkriege in der Galaxis tobten. Unter der Führung von Lom Pyke und später Marg Krim war die kriminelle Organisation vor allem im Gewürz- und Coaxiumschmuggel aktiv. Während dieser turbulenten Zeit waren die Pykes ebenfalls ein Mitglied im von Darth Maul angeführten Schatten-Kollektiv. Im Rahmen der Belagerung von Mandalore (19 VSY) bekamen die Pykes den Befehl, unterzutauchen.

Zur Zeit des Galaktischen Imperiums waren insbesondere die Gewürzminen auf dem Planeten Kessel von zentraler Bedeutung für das Verbrechersyndikat. Im Jahr 10 VSY kam es auf dieser Welt zu einem Sklavenaufstand, an dem auch ein junger Han Solo beteiligt war.

Das Pyke-Syndikat ist nicht allzu gut auf Kay zu sprechen. Das Pyke-Syndikat ist nicht allzu gut auf Kay zu sprechen. Das Pyke-Syndikat ist nicht allzu gut auf Kay zu sprechen.

Dennoch war die Ära des Galaktischen Imperiums für das Pyke-Syndikat in erster Linie von Expansionen geprägt. Die Gruppierung weitete ihren Einflussbereich auf mehrere Welten aus und ging Bündnisse mit anderen Unterweltorganisationen ein.

Während des sogenannten Syndikat-Kriegs, einem „Star Wars“-Comic-Event, in dessen Verlauf verschiedene Verbrechergruppen gegeneinander kämpften und wetteiferten, mischten auch die Pykes fleißig mit. Imperator Palpatine schritt letztendlich persönlich ein, um die Oberhäupter der kämpfenden Familien zu einem Waffenstillstand zu bewegen.

Zerek Besh

Das wichtigste Verbrechersyndikat in „Star Wars Outlaws“ dürfte Zerek Besh sein, immerhin hat dessen Oberhaupt eine sehr persönliche Rechnung mit unserer Protagonistin Kay Vess offen. Sie hat Sliro, den Anführer der Organisation, verärgert und sich so seinen Zorn zugezogen. Mehr noch: Er hat eine Attentäterin auf Kay angesetzt, die unerbittlich Jagd auf unsere Spielfigur macht. Gemeinsam mit unserer treuen Crew sollen wir im Spiel einen riskanten Coup durchziehen.

Sliro ist das Oberhaupt des noch jungen Verbrechersyndikats Zerek Besh. Sliro ist das Oberhaupt des noch jungen Verbrechersyndikats Zerek Besh. Sliro ist das Oberhaupt des noch jungen Verbrechersyndikats Zerek Besh.

Sliro gehört zur Elite der Galaxis und lebt auf dem Planeten Canto Bight, den der eine oder andere womöglich bereits aus dem Kinofilm „Star Wars: Die letzten Jedi“ kennt. Darin lernen unsere beiden Helden Finn und Rose, dass der Krieg nicht so schwarz-weiß ist, wie sie immer dachten. Zerek Besh sind zur Zeit des Open-World-Abenteuers noch ein recht junges „Unternehmen“, doch die Gruppe hat sich wegen ihres Reichtums und ihrer Methoden schnell einen Ruf aufgebaut.

In „Star Wars Outlaws“ feiert das Verbrechersyndikat übrigens nicht seine Premiere. Erstmals erwähnt wurde es tatsächlich schon 2022 im Comicheft „Star Wars: Crimson Reign #5“. Zerek Besh kämpfte ebenfalls während des „Syndikat-Krieg“-Events, das nach dem Krieg der Kopfgeldjäger beginnt und davon erzählt, wie Crimson Dawn zum Schlag gegen die Sith ausholt. Crimson Dawn täuschte Zerek Besh und stachelte es so zum Kampf gegen andere Syndikate an.

Weitere wichtige Verbrechersyndikate

Auffallend ist, dass andere Verbrechersyndikate bisher noch keine Erwähnung im Promo-Material zu „Star Wars Outlaws“ finden. Zur Zeit von Kay Vess‘ Abenteuer waren noch weitere kriminelle Organisationen aktiv, deren Geschäfte während der Herrschaft des Galaktischen Imperiums ebenfalls florierten. Hierbei denken wir vor allem an drei Gruppierungen, bei denen wir uns vorstellen können, dass auch sie eine Rolle im Action-Adventure spielen könnten.

Die Schwarze Sonne spielte in „Star Wars: The Clone Wars“ eine wichtige Rolle. Die Schwarze Sonne spielte in „Star Wars: The Clone Wars“ eine wichtige Rolle. Die Schwarze Sonne spielte in „Star Wars: The Clone Wars“ eine wichtige Rolle.

Zuerst kommt uns die Schwarzen Sonne in den Sinn. Die Geschäfte dieser Organisation florierten vor allem während der Klonkriege, wobei sich die Gruppierung auf den Äußeren Rand der Galaxis fokussiert hatte. Das Syndikat war gleichsam Teil von Darth Mauls Schatten-Kollektiv, schloss später jedoch einen Pakt mit Imperator Palpatine und seinem Galaktischen Imperium. Anschließend verschwand das Syndikat vom Radar. Allerdings kehrten sie zurück, um auf den in Karbonit eingefrorenen Han Solo zu bieten.

Eine weitere Gruppe, die während der Herrschaft des Imperiums noch aktiv war, ist die Droiden-Gotra. Ihre Mitglieder setzten sich aus abtrünnigen Kampfdroiden zusammen, die gegen die Verschrottung der Droiden nach dem Ende der Klonkriege rebelliert hatten. Ursprünglich waren sie vor allem auf Coruscant aktiv, doch nachdem sie anderen kriminellen Vereinigungen als Schläger halfen, breiteten sie auch ihren eigenen Einfluss weiter aus. Kleiner Fun Fact: Erschaffen wurde diese Organisation für das eingestellte Videospiel „Star Wars: 1313“.

Zuletzt könnten wir uns vorstellen, dass in „Star Wars Outlaws“ auch der Unbroken-Clan eine Rolle spielen könnte. Dieses mächtige Verbrechersyndikat war in erster Linie auf dem Planeten Corellia, der Heimatwelt von Han Solo und Qi’ra, aktiv. Während des Zeitraums, in dem die Story des Action-Adventures spielt, wurde der Unbroken-Clan jedoch zerschlagen. Das Imperium beauftragte den Attentäterdroiden IG-88 mit der Auslöschung des Syndikatsoberhaupts.

Die Geschichte von „Star Wars Outlaws“ spielt zwischen den Jahren 3 NSY und 4 NSY, also zeitlich zwischen „Star Wars: Das Imperium schlägt zurück“ und „Star Wars: Die Rückkehr der Jedi-Ritter“. Nachdem es sich Verbrecherin Kay Vess mit Sliro und Zerek Besh verscherzt hatte, muss sie den größten Raub durchziehen, den die Galaxis jemals gesehen hat. Sollte sie erfolgreich sein, könnte sie endlich das bekommen, das sie schon immer haben wollte: Freiheit.

„Star Wars Outlaws“ erscheint am 30. August 2024 für die PlayStation 5, Xbox Series-Konsolen und den PC.

Freut ihr euch schon darauf, euch in „Star Wars Outlaws“ mit den Verbrechersyndikaten anlegen zu können?

Weitere Meldungen zu Star Wars Outlaws.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren