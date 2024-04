Final Fantasy 16: Zielgruppe der Reihe erfolgreich verjüngt

Dank „Final Fantasy 16“ hat sich die Zielgruppe der beliebten Spielereihe erfolgreich verjüngt. Das teilte der DLC-Director Takeo Kujiraoka in einem aktuellen Interview mit, das von Push Square geführt wurde.

„In den letzten Jahren waren die Spieler der Final Fantasy-Reihe eher in einer höheren Altersklasse angesiedelt. Diesmal gibt es jedoch Umfrageergebnisse, die zeigen, dass mehr Leute in ihren Teenager- und 20er-Jahren Final Fantasy 16 gespielt haben“, erklärt Kujiraoka.

Daher kommt der Japaner zu dem Entschluss: Eines der ursprünglichen Ziele für das Action-Spiel wurde erreicht. Das Team wollte den neuen Teil für alle Altersgruppen zugänglich machen.

Die actiongeladene Ausrichtung hat den jungen Spielern also wie erwartet gut gefallen. Langjährige Fans der Reihe haben wiederum den geringen RPG-Einfluss kritisiert. Auch der geringe Schwierigkeitsgrad und die belanglosen Nebenaufgaben haben vielen Spielern nicht gefallen.

Dennoch hat Square Enix unter dem Strich viel richtig gemacht, was sich im Metascore von 87 widerspiegelt. Auch die User-Bewertungen sind größenteils positiv ausgefallen. Zu den positiven Aspekten gehört die der atmosphärische Schauplatz, das gelungene Kampfsystem und die epischen Esper-Schlachten.

Neue Möglichkeiten für die Zukunft

Ihr müsst jetzt allerdings nicht befürchten, dass alle zukünftigen Ableger wie der 16. Hauptteil aussehen. Das stellt der Entwickler direkt im Anschluss klar. Jedoch befinden sich nun neue Spieler an Bord, wodurch neue Möglichkeiten eröffnet wurden.

Naoki Yoshida wird beim nächsten Teil wahrscheinlich nicht mitwirken. Anstelle dessen soll eine jüngere Generation am Spiel arbeiten.

„Final Fantasy 16“ ist seit dem 22. Juni 2023 für PS5 erhältlich. Im Dezember folgte die Download-Erweiterung „Echoes of the Fallen“, am kommenden Donnerstag erscheint mit „The Rising Tide“ die nächste. Wer beide spielen möchte, muss für 24,99 Euro den Erweiterungspass kaufen.

Weitere Meldungen zu Final Fantasy XVI.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren