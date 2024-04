Etwas verrottet: Für 70.000 US-Dollar gibt es fahrbare PlayStation-Geschichte

PlayStation-Fans können sich einen besonderen Truck-Anhänger schnappen, der 2006 durch die USA gezogen wurde und die damals neusten Spiele samt der dazugehörigen Hardware an Bord hatte. Viel ist von der Gaming-Ausstattung allerdings nicht mehr übrig.

Mit PlayStation Portal verweilt seit 2023 ein neuer Sony-Handheld auf dem Markt. Die Hardware unterscheidet sich deutlich von der einst populären PSP, die im Jahr 2006 reichlich beworben wurde und einen besonderen Truck-Anhänger schmückt. Er kam bei der damaligen Marketing-Aktion zum Einsatz. Auch die äußerst erfolgreiche PlayStation 2 stand zu jener Zeit im Fokus.

Der PlayStation-Slogan der Truck-Tour lautete vor fast zwei Jahrzehnten: „Live in Your World, Play in Ours“. Entsprechend hatten Spieler während der Promo-Tour, die quer durch die Vereinigten Staaten führte, die Möglichkeit, einen Blick auf die neuesten Spiele und Konsolen zu werfen. Sie mussten lediglich schauen, wo der besagte Truck den nächsten Stopp einlegt.

Den PlayStation-Trailer gibt es für 70.000 US-Dollar

Die 2006 gängige Hardware-Generation ist längst überholt. Die PlayStation Portable wurde durch die weniger erfolgreiche und zwischenzeitlich ebenfalls eingestellte PS Vita ersetzt. Und viele der damaligen Spiele haben mehrere Nachfolger erhalten. Das gilt nicht zuletzt für “Call of Duty 3”.

Den Truck-Anhänger allerdings gibt es noch immer. Und er könnte bald im Garten eines PlayStation-Fans stehen. Denn er wird verkauft, wobei 70.000 US-Dollar auf dem Preisschild stehen.

Der Verkauf erfolgt auf dem Marktplatz von Facebook. Allerdings legen die dazugehörigen Bilder nahe, dass der Trailer die besten Jahre längst hinter sich hat. Zu erkennen sind im Inneren die verblassten Schriftzüge von “ATV Offroad Fury 4″, “SOCOM: Fireteam Bravo 2” und „NBA 07”, aber auch eine ziemlich marode Basis, die einiges an Restaurationszeit erfordern würde.

Bilder des Trailers zeigen den heruntergekommenen Zustand. Weitere Einblicke gibt es auf der verlinkten Marketplace-Seite. (Bildquelle: Facebook Marketplace)

Der jetzige Besitzer betont, dass der Truck „mehrere Jahre lang außer Betrieb“ war und mit unzähligen Problemen wie verrotteten Reifen aus dem Lager geholt wurde. Ob jemand bereit ist, den genannten Betrag zu bezahlen, bleibt daher abzuwarten.

Ebenfalls sollten Käufer keinesfalls die Ausstattung aus dem Jahr 2006 erwarten. Spiele und Konsolen gehören nicht zum Verkaufsumfang. Allerdings hängen weiterhin Bildschirme an der Wand und auch Controller sind zu erkennen.

Ohnehin war der PlayStation-Truck bzw. der dazugehörige Trailer nicht lange im Einsatz, wie IGN berichtet: Er wurde zügig ausgemustert, da Sony stattdessen die PlayStation 3-Version auf Tour schickte. Die Konsole kam nach signifikanten Verzögerungen Ende 2006 auf den Markt. In Europa erschien die Last-Last-Gen-Hardware sogar erst 2007.

Weitere Blicke in die Vergangenheit:

Die Truck-Tour hat ein Feuer entfacht

Letztlich sorgt der PlayStation-Truck für Erinnerungen. So schreibt ein User auf Reddit: “Ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie ich mit meinem Vater in Arizona in einen Target-Store ging, als ich etwa 10 Jahre alt war, und das hier stand vor der Tür.”

Er durfte damals eine „Loco Roco“-Demo spielen, was im Zehnjährigen ein Feuer entfacht habe, das bis heute nicht erloschen sei. Mit dem späteren Kauf einer PSP sei ein Kindheitsraum in Erfüllung gegangen. “Ich spiele das Spiel manchmal noch immer und habe weiterhin meine Gen-1-PSP”, so seine Worte.

Auch in Deutschland gab es ähnliche Touren. Könnte ich euch noch daran erinnern?

Weitere Meldungen zu PlayStation.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren