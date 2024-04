IKEA: Bunte Gaming-Kollektion mit 20 praktischen Möbelstücken vorgestellt

Neue Möbel für gemütliche Zocker-Sessions benötigt? Dann ist Brännboll das Richtige für euch. Diese Kollektion von IKEA richtet sich explizit an Gamer.

Die Brännboll-Kollektion von IKEA ist für Gamer genau das Richtige. 20 Möbelstücke werden hiermit geboten, die eure Wohnung zu einer gemütlichen Gaming-Einrichtung machen.

Laut dem schwedischen Medienkonzern ist Gaming „das größte Hobby der Welt.“ Von weltweit 3,3 Milliarden Spielern ist die Rede. Leute aus allen Altersgruppen und sämtlichen Fähigkeitsstufen fallen darunter. Für diese Menschen möchte IKEA „intelligente Lösungen für Gelegenheitsspieler“ liefern, denen sowohl Stil als auch Funktionalität wichtig ist.

Ein paar der Möbel haben gleich mehrere Funktionen. Zum Beispiel dient der Sessel als dynamische Komponente in eurem Spielerlebnis und verstärkt die Interaktion des Spielers. Außerdem hat der Hersteller die Möbelstücke so konzipiert, dass ihr sie an verschiedene Räume anpassen und jederzeit umstellen könnt.

IKEA möchte damit zeigen: Gaming ist für alle da und gehört überall in die Wohnung. Die Möbel sollen es einem einfach machen, Räume fürs Spielen, fürs Wohnen und alles dazwischen anzupassen.

Ergonomische Sitzmöglichkeiten und mehr

Sitzgelegenheiten sind der Schwerpunkt in der Kollektion. Darunter befinden sich ergonomische Stühle, die für verschiedene Haltungen geeignet sind. Ebenfalls dabei ist ein aufblasbarer Stuhl. Auch eine Gaming-Station mit aufklappbarer Tischplatte, integriertem Stauraum für den PC und nützliches Kabelmanagement ist dabei. Weitere Möbelstücke sind ein Schrank, der sich an die Wand montieren lässt, Beistelltische und ein multifunktionaler Korb.

Als Ergänzung dienen Accessoires und dekorative Dinge wie etwa ein Mauspad, ein Teppich oder eine Decke für ein gemütliches Spielerlebnis.

Diese Kollektion stellt das klassische Gaming-Design in Frage. Statt gewohnt dunklen Farben kriegt ihr leuchtende Farben und Elemente zu sehen. Die Energie des Sports wurde hierbei mit dem Komfort und der Leistung des Gamings verbunden. So entsteht ein einzigartiger Look.

„Wir hoffen, dass diese Kollektion Freunde und Familien ermutigt, sich gemeinsam zu engagieren und Freude und Verbundenheit durch gemeinsame Spielerlebnisse zu schaffen“, so der zuständige Product Design Entwickler Philip Dilé.

Die Brännboll-Kollektion wird ab September dieses Jahres in allen IKEA-Märkten verfügbar sein.

