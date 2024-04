Blizzard Entertainment: Welchen Einfluss hat die Übernahme durch Microsoft?

Mit der Übernahme von Activision Blizzard ging im letzten Jahr Blizzard Entertainment in den Besitz von Microsoft über. Doch welchen Einfluss hat der Kauf durch das Redmonder Software-Unternehmen auf die internen Abläufe der "Diablo"- und "World of Warcraft"-Macher?

Nach diversen Rechtsstreits und einer gerichtlichen Auseinandersetzung mit der US-amerikanischen Federal Trade Commission (kurz: FTC) schloss Microsoft im letzten Jahr die rund 69 Milliarden US-Dollar schwere Übernahme von Activision Blizzard ab.

Zu den Studios, die mit dem Kauf des Publishers in den Besitz von Microsoft übergingen, gehörte Blizzard Entertainment. Doch welchen Einfluss hatte die Übernahme durch die Xbox-Macher auf die internen Prozesse des Studios hinter bekannten Serien wie „Diablo“ oder „Overwatch“?

Eine Frage, die im Interview mit Videogames Chronicle Holly Longdale, ihres Zeichens Vice President des Studios und Executive Producerin des Online-Rollenspiels „World of Warcraft“, beantwortete. Diese bezeichnete die Übernahme durch Microsoft als durchweg positiv und hilfreich.

Blizzard darf Blizzard bleiben

„Es war wirklich nur hilfreich“, sagte Longdale über die Übernahme. „Wir hatten Zeit mit Helen Chang von Mojang, und wir haben Informationen ausgetauscht, so dass wir quasi Zugang zu dem hatten, was für sie funktioniert hat. Wir konnten auch mit dem Team von Elder Scrolls Online sprechen und austauschen, was wir machen und was gut funktioniert. Es ist fast so, als ob wir dadurch einen Vorteil haben.“

„Niemand verlangt etwas von uns“, betonte Longdale. „World of Warcraft läuft sehr gut und sie sind sehr stolz auf das, was es erreicht hat. Daher ist es fast so, als ob man es einfach weitermachenund es weiterhin großartig sein lässt.“

„Sie haben uns enorm unterstützt und sie lassen Blizzard einfach Blizzard sein.“

Über eine Konsolen-Version von World of Warcraft wird gesprochen

Ein weiteres Thema, über das Blizzard Entertainments Vizepräsidentin in dem Interview sprach, ist eine mögliche Konsolen-Portierung des Online-Rollenspiel-Hits „World of Warcraft“.

Diesbezüglich hätte das Studio zwar weiterhin nichts anzukündigen. Allerdings soll es sich bei einer Konsolen-Version des MMOs um ein Thema handeln, über das die Entwickler intern regelmäßig sprechen.

„Wir haben diese drei Erweiterungen und wir sind wirklich begeistert davon. Aber ja, natürlich. Es wäre sehr unaufrichtig zu sagen, dass wir nicht… natürlich sprechen wir darüber“, so Longsdale zu einer möglichen Konsolen-Fassung von „World of Warcraft. „Wir sind jetzt Microsoft.“

Aktuell liegt der Fokus des Teams aber erst einmal auf der kommenden Erweiterung „The War Within“, auf die sich Spielerinnen und Spieler von „World of Warcraft“ im Laufe des Jahres freuen dürfen.

