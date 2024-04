Rise of the Ronin: Update 1.04 veröffentlicht und Spekulation zu den Verkäufen

Rise of the Ronin:

"Rise of the Ronin" hat ein neues Update auf die Version 1.04 erhalten. Der Changelog verrät Einzelheiten. Und auch zum Erfolg oder Misserfolg trafen Spekulationen ein.

“Rise of the Ronin” kam im März exklusiv für die PS5 auf den Markt. Basierend auf einem Metascore von 76 und einem User-Score von 8,6 konnte der Samurai-Titel von Team Ninja sowohl Tester als auch Spieler weitgehend überzeugen. Fehlerfrei erfolgte der Launch allerdings nicht.

Mit einem Update auf die Version 1.04 verspricht Team Ninja Besserung. Ein großer Teil des Changelogs widmet sich dem Bugfixing. Und auch allerlei Anpassungen an den Feinden, Waffen und der Charaktersteuerung sind an Bord.

Mit der Aktualisierung von “Rise of the Ronin” nimmt sich Team Ninja unter anderem der Kameraführung an, die in der Nähe von Wänden angepasst wurde. Dadurch sollen optimierte Winkel entstehen, sodass Spieler den Charakter und auch die Gegner besser sehen können. Ebenso ist es künftig möglich, im Auto-Run vom Pferd abzusteigen.

Zudem wurde mit der Aktualisierung die Bewegungsunschärfe der Grafikmodi „Grafik“ und „Raytracing“ angepasst und Spieler bekommen die Gelegenheit, während des Spielens auf der PS5 Musik zu hören.

Mehrere Waffen erhielten eine Überarbeitung. Beim Bajonett etwa wurden der Ki-Verbrauch von Kampffähigkeiten reduziert und Anpassungen am Schaden vorgenommen. Auch beim Säbel nahm Team Ninja eine Änderung vor, um dem Ki-Verbrauch gerecht zu werden.

Das war längst nicht alles. Der nachfolgend aufklappbare Changelog geht weit darüber hinaus.

Changelog zum Update 1.04 Adjustments to Weapons Saber: Adjusted Martial Skill damage to be fair with Ki consumption.

Mumyo-ryu Martial Skill “Kubira Whirl” and “Kubira Vortex”: Now easier to hit enemies afar.

Polearm: Lowered Ki consumption across the board for all styles.

Mumyo-ryu Martial Skill “Will-o-the-wisp Purge”: Now easier to hit enemies afar.

Bayonet: Reduced Ki consumption of Martial Skills, and adjusted damage.

Mumyo-ryu Increased max. Ki damage of shooting attacks.

Greatsword: Adjusted each style with a focus on charge attacks.

Mumyo-ryu Martial Skill “Rock Crusher”: Changed so that attack will slam enemy when hit, when activated by holding button.

Oxtail Blade: Adjusted and lowered Ki consumption of Martial Skills and non-weapon attacks.

Mumyo Kaishin-ryu Martial Skill “Beast Thrasher”: Reduced the time needed for charging the charge attack.

Unarmed: Reduced Ki consumption and adjusted Martial Skill damage. Martial Skill “Raven’s Claw”: Added invisibility briefly right after activating the skill.

Character Control Adjustments Adjusted input buffering of Martial Skills during normal attacks.

Adjusted to make Flash Attack and Violent Gale trigger faster during normal attacks.

Adjusted so that grappling hook triggers faster during normal attacks.

You can now cancel Flash Attack and Violent Gale, to perform an Martial Skill.

Adjusted input buffering of normal attacks during Flash Attack and Violent Gale.

Flash Attack and Violent Gale animations are now faster.

Adjusted so that actions after staggering an enemy with counterspark responds better.

Mid-air counterspark is now triggered earlier.

Increased Ki recovery on successful mid-air countersparks.

Adjusted so that transitions to another action upon a successful mid-air counterspark is faster.

Adjusted input buffering of normal attacks during Blade Flash.

Heavy Weapon (Odachi, Polearm, Greatsword) and Normal Weapons (Katana, Spear, Bayonet): Reduced Blood Gauge loss when blocking enemy attacks.

During combat and locked on to enemy, Combat Style window is now displayed faster.

Can now guard during pick up motion.

Grapple motion adjusted slightly.

Other adjustments to animations of actions. Enemy Adjustments On “Midnight” difficulty, some bosses now use items.

Adjusted action selection of bosses on “Dusk” and “Twilight” difficulty. Mission “The Way of the Warrior” Mission “The Seed of Doubt” Mission “Chopped Liver” Mission “The Battle of Toba-Fushimi” Mission “The Physician’s Request” “A Vow of Steel” Adjusted so that there is now sufficient time to guard/counterspark/dodge in between 1 boss’s attack and the other boss’s follow up attack. Mission “The Last Shogun” Adjusted so that it is less likely that both bosses will use their Martial Skill at the same time. Adjusted to not place flames near the boss when they move, and shortened duration. Adjusted general accuracy of Boar enemies when targeting player, as well as adjusting movement in places where there are height differences.

Other Adjustments Adjusted camera work when nearby walls to now better angles where you can see the character and your opponent better.

Adjusted Auto-run mechanic when the destination is set to an Unruly Area. Player will now stop running as soon as they reach the unruly Area instead of the exact marker location.

Can now dismount horse while in Auto-run.

Adjusted enemy placement of Unruly Area in “Midnight” difficulty.

Removed some flags that show up during Horseback Archery at the Military Academy in Edo.

Can now change/swap Veiled Arts at Equipment Screen and equipment presets.

Can now join the same room, even when each player has different difficulty settings during Cooperate.

Adjusted so that certain Black Marketers will sell “Firefighter’s Cowl”.

Post ending, Pilgrim Dogs will now bring back higher rarity items.

Adjusted the amount of Silver obtained when petting other player’s pilgrim dogs.

Adjusted motion blur of graphics mode “Graphics” and “Raytracing”.

Now able to play music on PS5 while playing. Bug Fixes Fixed an issue where Veiled Arts set to different combat styles had different specs when compared to its original style.

Fixed an issue where switching styles during specific action will result in an unintended action being triggered.

Fixed an issue where you could receive damage during Handgun Critical Hit or praying at shrines.

Fixed an issue where the horse would stop moving when circling around on stairs or slopes.

Fixed an issue where horses would have strange angles.

Fixed issue in Combat Training where Kogoro Katsura, Yukichi Fukuzawa, Eiichi Shibusawa would recover Ki during attack sequences.

Fixed issues where enemy and NPC will loop in unintended action/behavior.

Fixed issue where you will be stuck in crouch when entering storehouse, after clearing a Unruly Area in a specific way.

Fixed rare instances where enemies will get buried underground.

Fixed issue where once in a while, Combined Critical Hit would fail.

Fixed unnatural transitions of specific movements.

Fixed issue where in “Midnight” difficulty, an already restored Unruly Area would return to being unsolved.

Fixed issues where an unintended score was obtainable during Grinding Training.

Rankings will now be based on scores obtained from this version and onwards.

“High-scores obtained on previous versions will be re-calculated to its correct value after the update.

Fixed bug where the same user’s character and pilgrim dog would appear excessively.

Fixed bug where the fourth accessory would not save properly in presets.

Fixed bug where in origin “Unsharpened”, if Charm is over 101, luck would decrease.

Fixed bug where Blade Repairing after selecting “Unsharpened” would keep the luck status even after resetting.

Fixed bug during Bond Mission “The Seed of Doubt”, where after selecting a specific dialogue choice, Kogoro Katsura’s stats would not increase.

Fixed some background texture that looked rough.

Fixed issue where in graphics mode “Prioritize Graphics”, some shadow shapes would change suddenly.

Fixed performance issues in certain stages.

Fixed issues where in certain stages or circumstances, models would suddenly pop or switch appearance.

Fixed issue where when equipping certain equipment would cause the model to extend.

Other minor fixes.

Wie erfolgreich ist Rise of the Ronin?

“Rise of the Ronin” wurde von Sony Interactive Entertainment veröffentlicht und von Team Ninja entwickelt. Das zuletzt genannte Studio ist ein interner Entwickler des japanischen Publishers Koei Tecmo. Dessen Zahlen werden aktuell als Hinweis darauf gesehen, wie gut oder schlecht “Rise of the Ronin” starten konnte.

Tatsächlich nahm Koei Tecmo eine Überarbeitung der Umsatz- und Betriebsergebnisprognosen vor und senkte diese. So erwartet der Publisher elf Prozent weniger Umsatz und 28 Prozent weniger Gewinn als zuvor vorgesehen. Der Umsatz liege insgesamt um umgerechnet 70 Millionen US-Dollar zurück.

Während Spekulationen aufkamen, dass “Rise of the Ronin” für die Korrektur der Prognose verantwortlich sei und entsprechend unter den Erwartungen laufe, muss berücksichtigt werden, dass es sich nicht um das einzige Spiel handelt, an dem Koei Tecmo beteiligt ist. Dazu gehört nicht zuletzt das im vergangenen Jahr veröffentlichte und wenig erfolgreiche “Wild Hearts”.

Tatsächlich hatte das Unternehmen hinter Team Ninja allerdings große Erwartungen und ging davon aus, dass “Rise of the Ronin” fünf Millionen Mal verkauft werden kann. Unter Berücksichtigung der anderen Team-Ninja-Spiele wie “Wo Long: Fallen Dynasty” und “Nioh”, die auf deutlich weniger Verkäufe kamen, schien es eine recht hoch gegriffene Erwartung zu sein.

Der vollständige Geschäftsbericht liefert weitere Einblicke und dürfte die tatsächlichen Verursacher in Kürze klar benennen.

Mehr zu Rise of the Ronin:

„Rise of the Ronin“ kam am 20. März 2024 exklusiv für die PS5 auf den Markt. Spieler können sich nach dem Abschluss der Handlung in “herausfordernde Post-Launch-Inhalte” stürzen.

Weitere Meldungen zu Rise of the Ronin.

