Fallout 5: Release eher früher als später? Microsoft möchte Entwicklung offenbar beschleunigen

“Fallout” bekam mit dem Start der gleichnamigen TV-Serie auf Amazon Prime einen riesigen Popularitätsschub. Er brachte die Marke in die Köpfe der Spieler zurück, sorgte für einen neuen Spielerboom und verhalf älteren Titeln zu neuen Höhen.

Nicht profitieren kann das nächste Spiel der “Fallout”-Reihe. Das liegt schlicht daran, dass die Entwicklung zwar längst beschlossene Sache ist, aber der Release von “Fallout 5” – oder wie der Titel auch heißen mag – noch einige Jahre auf sich warten lässt. Gerüchten zufolge macht Microsoft allerdings Druck.

Fallout 5 könnte früher als erwartet auf den Markt kommen

7,5 Milliarden US-Dollar gab Microsoft im Jahr 2021 für den Kauf des Bethesda-Mutterkonzerns ZeniMax Media aus. Verglichen mit der Summe, die in die Übernahme von Activision Blizzard floss, klingt der Betrag zwar weniger gigantisch. Aber es ist eine Menge Geld, die mit Gewinnen und Synergien wieder eingespielt werden muss.

“Starfield” legte einen ordentlichen Start hin, wurde aber nicht zu dem Überflieger, den viele erwartet hatten. “The Elder Scrolls 6”, von dem es zuletzt ein Lebenszeichen gab, und “Fallout 5” könnten es richten. Während der “Fallout”-Hype in den kommenden Wochen bis zum Start der zweiten Staffel abklingen dürfte, scheint Microsoft aufgrund der neuen Markenrelevanz bestrebt zu sein, das nächste Spiel der Reihe “eher früher als später” auf den Markt zu bringen.

Das behauptet zumindest Jez Corden von Windows Central, der im Podcast The Xbox Two mit Rand al Thor 19 (via Gamingbolt) zu verstehen gab: „Sie schmieden derzeit Pläne, wie sie das nächste Fallout für uns eher früher als später herausbringen können.“

Welcher Entwickler kommt zum Einsatz?

2022 gab Bethesdas Todd Howard bekannt, dass “Fallout 5” für den Zeitraum nach dem Release von “The Elder Scrolls 6” geplant ist. Und selbst das zuletzt genannte Rollenspiel lässt weitere Jahre auf sich warten. Der Titel könnte „2026 oder später“ erscheinen, wie durchgesickerte Unterlagen während des FTC-Verfahrens gegen Microsoft nahelegten. Der Gaming-Chef Phil Spencer ging einst von einem „The Elder Scrolls 6“-Launch nicht vor 2028 aus, was wiederum einen Einfluss auf “Fallout 5” haben würde.

Und auch die jüngsten Aussagen deuten eine lange Wartezeit an:

Bleibt es beim Abstand zwischen den großen Spielen, könnte “Fallout 5” sogar aus dem Jahrzehnt herausfallen. Das sehe Corden aber nicht.

Er wisse, dass es eine unglaublich vage Aussage sei. Allerdings würde ständig die Frage aufkommen, ob wir den Titel noch in diesem Jahrzehnt sehen werden. Und er glaubt, dass diese Frage mit “ja” beantwortet werden könne.

Entscheidend ist nicht zuletzt, wo und wie breit aufgestellt die Produktion erfolgt. In Bezug auf den zuständigen Entwickler fügte Corden hinzu: „So weit ich weiß, reden sie darüber.“

Es wurde spekuliert, dass Obsidian Entertainment, bekannt für “Fallout: New Vegas”, oder ein zusätzliches Team bei Bethesda Game Studios, wo an “Starfield” und “The Elder Scrolls 6” gearbeitet wird, die Verantwortung übernehmen könnten. Bestätigt ist davon nichts.

Am Ende stellt sich zumindest aus geschäftlicher Sicht die Frage, ob es zielführender gewesen wäre, “Starfield” einem neuen “Fallout” unterzuordnen und sich vorrangig auf die etablieren Marken zu konzentrieren. Immerhin ist “Fallout 4” nahezu zehn Jahre alt und das 2018 veröffentlichte “Fallout 76” verfolgt einen anderen und anfangs wenig beliebten Online-Ansatz. Allerdings starteten auch die “Starfield”-Pläne einmal anders. Erst nach der Übernahme von Bethesda wurden die Weichen gestellt und das Spiel blieb den weit verbreiteten PlayStation-Konsolen fern.

Wird Fallout 5 auch für PS5 oder PS6 erscheinen?

Sollte es Microsoft gelingen, die Entwicklung des nächsten “Fallout” zu beschleunigen, stellt sich eher als bei einer späteren Veröffentlichung die Frage, ob der Titel auch auf PlayStation-Konsolen landen würde.

Im Gegensatz zu “Starfield” handelt es sich um keine neue Marke. Auf der anderen Seite ist “Fallout” keine Reihe mit regelmäßigen Veröffentlichungen und fällt somit – im Gegensatz zu „Call of Duty“ – in die Einzelfallentscheidung. Gleiches gilt für „The Elder Scolls 6“.

Seit Anfang 2024 steht hinter der Exklusivstrategie von Microsoft allerdings ein großes Fragezeichen. Kommende Neuveröffentlichungen wie “Hellblade 2” und “Indiana Jones” erscheinen zwar exklusiv für Xbox-Konsolen und PC. Andere Spiele hingegen verloren ihre Exklusivität.

Zudem machte der Microsoft-CEO Satya Nadella während des neusten Geschäftsberichtes einmal mehr deutlich, dass es dem Unternehmen im Grunde egal ist, auf welcher Plattform Kunden ihr Geld in einen Xbox-Titel investieren:

Hierbei spielt die Profitabilität eine zentrale Rolle. Microsoft konnte mit der Übernahme von Activision Blizzard zuletzt die Gaming-Umsätze in die Höhe treiben. Der neue Geschäftsbereich schrieb allerdings Verluste und auch das Hardware-Geschäft der Redmonder bricht weiter ein. Ein großer Teil der zahlenden Kundschaft befindet sich längst auf anderen Plattformen.

