PS Plus Extra: Weiteres Sony-Spiel verlässt das Abo und lässt Fans spekulieren

Die einen kommen, die anderen gehen. Seit dem Start der Instant Games Collection müssen sich Spieler mit wegfallenden PS-Plus-Spielen arrangieren. Auch im Mai bleiben sie nicht verschont.

Während Bestandteile der Essential-Stufe weiterhin in die persönliche PSN-Bibliothek gepackt werden können, um sie nach dem monatlichen Austausch langfristig spielen zu dürfen, bietet die Bibliothek von PS Plus Extra diese Möglichkeit nicht. Hier kommt es im Mai zu einem weiteren Wegfall. Diesmal trifft es ein Spiel von PlayStation Interactive Entertainment.

Verabschiedet euch von Horizon Zero Dawn

Sony Interactive Entertainment hat die Complete-Edition von “Horizon Zero Dawn” in die Liste der Spiele gepackt, die nur noch bis Mitte Mai in der Bibliothek von PS Plus Extra bleiben. Der Anspruch erlischt am 21. Mai 2024 um 11 Uhr. Es ist der Zeitpunkt, an dem die nächsten Spiele für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet werden.

“Horizon Zero Dawn” kam 2017 für die PS4 auf den Markt. Nach dem Launch der Erweiterung “The Frozen Wilds” folgte die Complete-Edition, die im Frühjahr 2021 ebenfalls Teil der „Play At Home“-Initiative war. Im Vorjahr erfolgte der Launch auf dem PC.

“Horizon Zero Dawn” ist übrigens nicht das einzige Spiel, das im Mai wegfällt:

Wegfall heizt Gerüchteküche an

Dass Sony einen vergleichsweise alten Titel aus dem Extra-Angebot nimmt, sorgte für Spekulationen. Eine eigenständige PS5-Version von “Horizon Zero Dawn” gibt es weiterhin nicht, sodass ein Remaster oder dergleichen zumindest im Bereich des Möglichen liegt. Entsprechende Gerüchte sind seit längerer Zeit im Umlauf und Fans spekulieren auf eine mögliche Enthüllung während des nächsten PlayStation-Showcase.

Unabhängig davon ist der Kauf von “Horizon Zero Dawn” keine allzu kostspielige Angelegenheit. Im Rahmen von Sales fällt der zu zahlende Betrag regelmäßig auf unter zehn Euro. 2022 folgte das Sequel “Horizon Forbidden West” und auch ein PS-VR2-Spiel namens “Horizon Call of the Mountain” ist erhältlich. Der zuständige Game-Director war Teil der neusten Entlassungswelle:

PS Plus Essential, Extra und Premium im Mai 2024

Während im Mai einige Spiele aus den Bibliotheken fliegen, wandern andere Games hinein. Dazu gehören die Neuzugänge von PS Plus Essential, die seit heute bekannt sind. Unsere Meldung zur Ankündigung öffnet sich hinter diesem Link.

Für Extra und Premium lassen sich zumindest die Termine vorhersagen. So sollten Abonnenten am 15. und 21. Mai 2024 die Augen offenhalten.

