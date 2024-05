PS VR2: Game-Director eines Vorzeige-Spiels von Sony entlassen

Wie viele Abnehmer das im Februar 2023 veröffentlichte Virtual-Reality-Headset PlayStation VR2 bisher gefunden hat, ist offen. Allerdings kam vor einigen Wochen die Meldung auf, dass die Herstellung zeitweise pausiert wurde, um die Lagerbestände abzubauen.

Für einen neuen Impuls könnten neben einer Preissenkung auch überzeugende Systemseller sorgen. Hier verlässt sich Sony zu sehr auf Drittanbieter. Und ein führender Mitarbeiter, der mit der Entwicklung eines Spiels für PS VR2 reichlich Erfahrungen sammeln konnte, wurde zwischenzeitlich entlassen.

Game-Director von Horizon Call of the Mountain ist weg

Alex Barnes war als Game-Director für die Entwicklung von “Horizon: Call of the Mountain” (Test von PLAY3.DE) verantwortlich. Es erschien im vergangenen Jahr zum Launch des Headsets und kam auf einen beachtlichen Metascore von 79. Auch die Bewertungen im PlayStation-Store deuten darauf hin, dass die meisten Spieler recht angetan sind.

In einem Beitrag auf Twitter/X gab Barnes bekannt, dass er nach beinahe sieben Jahren, in denen er für Firesprite tätig war, entlassen wurde. „Es war eine harte Zeit in den letzten Monaten. Danke an alle, die sich gegenseitig geholfen haben, ihr wart unglaublich“, heißt es in seinem Tweet.

Auch dem Team, das am PS-VR2-Spiel mitgewirkt hatte, widmete sich Barnes im weiteren Verlauf: “Die Leute bei Firesprite und Guerrilla, die an einem Strang gezogen haben, um Horizon Call of the Mountain zu entwickeln, gehören zu den talentiertesten und engagiertesten Entwicklern, mit denen ich je das Vergnügen hatte, zusammenzuarbeiten.”

Es sei die Ehre seines Lebens gewesen, als Game-Director mit einem solchen Team arbeiten zu können.

https://twitter.com/cappatches/status/1785449045911060659

Warum Barnes das Feld räumen musste, ist nicht bekannt. Jedoch gab PlayStation im Februar bekannt, weltweit 900 Mitarbeiter entlassen zu wollen, was etwa acht Prozent der Belegschaft entspricht. Wie viele Mitarbeiter von Firesprite betroffen waren, ist nicht bekannt. Das Studio wurde 2021 von Sony übernommen.

Medienberichten zufolge sollte das Firesprite-Studio der Marke “Twisted Metal” zu einem Reboot verhelfen, bevor die Produktion laut Bloomberg eingestellt wurde. Mittlerweile widmet sich das Team offenbar einem Horrortitel.

Wo bleiben die First-Party-Kracher?

Auch wenn die Hintergründe der Personalentscheidung unklar sind, dürften derartige Entlassungen nicht dazu beitragen, Vertrauen in die Zukunft von PlayStation VR2 aufzubauen.

“Horizon Call of the Mountain” gehört zu den Vorzeigetiteln des Headsets, ist gleichzeitig aber eines der wenigen Spiele, die von Sony stammen. “Firewall Ultra” folgte im Sommer 2023, konnte aber weder Spieler noch Fachpresse überzeugen.

Auch ein Blick in die PSN-Charts macht das Fehlen einer First-Party-Initiative deutlich. Zwar landete “Horizon Call of the Mountain” im März auf dem sechsten Platz der PS-VR2-Rangliste, allerdings umgeben von kleineren Third-Party-Produktionen, die einerseits nicht immer neu sind und oft auch auf anderen zugkräftigen Plattformen wie etwa Meta Quest verweilen. Für Meta Quest 3 wurde erst heute „Batman: Arkham Shadow“ angekündigt.

Das denken PLAY3.DE-Leser mittlerweile über PlayStation VR2:

Ob es Sony mit diesem Schritt gelingt, für eine Trendumkehr zu sorgen, ist ungewiss: Aber PlayStation VR2 soll in einer bisher nicht vorgestellten Art und Weise mit PC-Spielen kompatibel gemacht werden. Sony hofft, den Support in diesem Jahr bereitstellen zu können.

