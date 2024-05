Crunchyroll: Anime-Streaming-Service erhöht in mehreren Ländern die Preise – auch in Deutschland?

Crunchyroll hat vor wenigen Tagen offiziell bestätigt, dass das Unternehmen in einigen Ländern seine Abo-Preise erhöht. Doch betrifft diese Änderung ebenfalls deutsche Kunden des Anime-Streaming-Service?

In den letzten Wochen und Monaten erhöhten verschiedene Streaming-Anbieter ihre Abo-Preise und vor wenigen Tagen ist auch Crunchyroll auf diesen Zug aufgesprungen. Im Rahmen einer Mitteilung auf der hauseigenen Homepage bestätigte der auf Anime-Inhalte spezialisierte VoD-Service eine Preiserhöhung für mehrere Länder. Genauer hieß es, hiervon seien „Argentinien, Kolumbien, Frankreich, Portugal, die USA und ausgewählte weitere Länder“ betroffen.

Das Unternehmen erhöht etwa in den Vereinigten Staaten seine Preise für die Abo-Stufen „Mega Fan von 9,99 US-Dollar auf 11,99 US-Dollar pro Monat und […] für Ultimate Fan von 14,99 US-Dollar auf 15,99 US-Dollar pro Monat.“ Das reguläre Fan-Abo bleibt bei 7,99 US-Dollar pro Monat. Doch fällt Deutschland eventuell in die Kategorie „weitere Länder“?

Frühlings-Season bei Crunchyroll in vollem Gange

PLAY3.DE hat bei Crunchyroll nachgefragt und erhielt daraufhin die Bestätigung, dass für Deutschland keine Preiserhöhung geplant ist. Eine andere Änderung betrifft jedoch auch deutsche Fans, denn die Probezeit wurde von ursprünglich 14 Tagen auf jetzt sieben Tage verkürzt. Falls ihr also einen kostenlosen Einblick in den kompletten Katalog des Anime-Streaming-Service erhalten möchtet, bleibt euch dafür nun etwas weniger Zeit.

Sollte euch indes ein Teil des Portfolios bereits ausreichen, dürft ihr weiterhin ohne bestehendes Abonnement mehr als 1000 Anime kostenlos anschauen. Bei diesen ausgewählten Serien müsst ihr dafür mit kurzen Werbeunterbrechungen leben. Zu den kostenlos beim VoD-Anbieter verfügbaren Anime-Hits gehören unter anderem die Fußball-Show „Bluelock“, das blutige Fantasy-Drama „Chainsaw Man“ oder auch die Action-Comedy „Lycoris Recoil“.

Crunchyroll zeigt aktuell Spy x Family Code: White in den deutschen Kinos. Wie uns das witzige Abenteuer gefallen hat, erfahrt ihr in unserer Filmkritik:

Seit Anfang April läuft übrigens die Frühlings-Season und passend dazu sind diverse neue Anime-Serien bei Crunchyroll gestartet. Hierzu zählt unter anderem das bildgewaltige Abenteuer „Kaiju No 8“, auf das wir in unserer Serienvorschau etwas genauer eingegangen sind.

Schon nächsten Monat dürfen sich Anime-Fans bereits auf einen weiteren heißerwarteten Kinostart freuen. Crunchyroll und Sony Pictures bringen „Haikyu!! The Dumpster Battle“ am 25. Juni 2024 in die deutschen Kinos. Der Kinofilm ist der erste Ableger eines zweiteiligen Final-Projekts, das die Handlung der gleichnamigen populären Anime-Serie fortführt und abschließt.

Welche Anime-Serie(n) guckt ihr euch aktuell bei Crunchyroll an?

