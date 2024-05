Helldivers 2: Sony-Shooter stellt Call of Duty in den Schatten

Sony möchte die Margen erhöhen und es scheint, dass die Live-Service-Initiative der richtige Weg ist. "Helldivers 2" mischte im ersten Quartal an der Umsatzspitze mit und konnte sich sogar vor "Call of Duty" positionieren.

„Call of Duty“ ist eines der Zugpferde des für 69 Milliarden US-Dollar von Microsoft übernommenen Publishers Activision Blizzard. Seit 20 Jahren mischt die Reihe auf den vordersten Positionen der Charts mit, enttäuschte zuletzt aber auch mit einem Metascore von nur 56.

Dennoch gehörte das Gespann bestehend aus “Modern Warfare 2”, “Modern Warfare 3” und “Warzone 2.0” im ersten Quartal 2024 zu den umsatzstärksten Games. Drei andere Spiele waren noch erfolgreicher, darunter ein PlayStation-Shooter.

Helldivers 2 setzt sich vor Call of Duty-Trio

Das Marktforschungsunternehmen Newzoo hat die umsatzstärksten Konsolen- und PC-Spiele des ersten Quartals 2024 ermittelt. Die Erhebung basiert auf geschätzten Ausgaben für Premium- und In-Game-Inhalte in den USA sowie auf den fünf größten europäischen Videospielmärkten des vergangenen Jahres. Dazu gehören Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien.

Denn Angaben von Newzoo zufolge war “Fortnite” auf allen der erfassten Märkte an der Spitze und trug im ersten Quartal des Jahres über zehn Prozent zum Gesamtumsatz bei. Platz 2 ging an “EA Sports FC 24” mit einem Anteil von 8,3 Prozent. In Europa war es sogar der umsatzstärkste Titel des ersten Quartals.

Platz 3 schnappte sich der Sony-Shooter “Helldivers 2”, was ein Achtungserfolg ist. Denn damit konnte sich der von Arrowhead entwickelte Titel vor das mittlerweile zu Microsoft gehörende Trio bestehend aus “Modern Warfare 2”, „Modern Warfare 3“ und “Warzone 2.0” setzen. Hierbei handelt es sich nur um eine Momentaufnahme und spätestens nach dem Debüt des nächsten “Call of Duty” dürfte die Shooter-Reihe wieder nach vorn rutschen.

Weitere Plätze gingen an “Dragon’s Dogma 2”, das im März auf den Markt kam, und “Palworld”, das nach einem Steam-Peak von mehr als 2,1 Millionen Spielern auf dieser Plattform nur noch rund 17.000 bis 40.000 gleichzeitige Spieler anzieht.

Diese Spiele erwirtschafteten im ersten Quartal die höchsten geschätzten Umsätze.

EA Sports FC24 dominierte die europäischen Umsätze auf Konsolen

Werden die Plattformen getrennt voneinander betrachtet, ergeben sich folgende Positionierungen: “Fortnite” war basierend auf dem kumulierten Umsatz im ersten Quartal das führende Konsolenspiel, während “Helldivers 2” zum führenden PC-Spiel wurde. „Helldivers 2“ hatte am Umsatz von PC-Spielen einen Anteil von 8,56 Prozent, während der Umsatzanteil von „Palworld“ hier etwa sechs Prozent betrug

Nur auf den europäischen Markt bezogen zeigt sich eine deutliche Dominanz von „EA Sports FC24“, dem 20 Prozent des Umsatzes zugeschrieben werden. Auf europäische Konsolen eingegrenzt sind es laut Newzoo sogar über 36 Prozent. „Helldivers 2“ wiederum kommt in den ausgewerteten europäischen Ländern plattformübergreifend auf 6,4 Prozent des Umsatzes.

Eine weitere Statistik bezieht auf die umsatzstärksten Spiele, die in diesem Jahr auf den Markt kamen. Hier führt „Helldivers 2“ vor „Dragon’s Dogma 2“ und „Palworld“.

Auf Steam zogen nach einer heutigen Ankündigung allerdings dunkle Wolken auf:

Live-Service dominiert die Spielerzahlen

Die Rangliste der umsatzstärksten Spiele des ersten Quartals 2024 zeigt einmal mehr, warum Publisher verstärkt auf Live-Service-Games setzen. Auch eine vorangegangene Analyse machte deutlich, dass sie einen großen Teil der Spieler binden und Microsoft dank der Publisher-Käufe auf Konsolen gar zum Publisher mit den meisten aktiven Spielern aufsteigen konnte:

Doch auch der Kuchen wird größer: Newzoo zufolge belief sich der weltweite Umsatz auf dem Spielemarkt im Jahr 2023 auf geschätzte 184 Milliarden US-Dollar, was einem leichten Anstieg von 0,6 Prozent im Vergleich zu 2022 entspricht. Im laufenden Jahr sollen es 189,3 Milliarden US-Dollar werden, im Jahr 2026 sogar 205,7 Milliarden US-Dollar. Eine weitere Aufschlüsselung der Charts und Zahlen findet ihr im Quartalsbericht von Newzoo.

