Knuckles: Sonic the Hedgehog-Spin-off ist ein gewaltiger Erfolg auf Paramount+

Mit "Knuckles" können Fans seit einigen Tagen weitere Abenteuer aus der Welt von "Sonic the Hedgehog" erleben. Für den Streaming-Service Paramount+ hat sich die Serie schnell zu einem riesigen Erfolg gemausert!

Nachdem sich die ersten zwei „Sonic the Hedgehog“-Kinofilme stark am internationalen Box Office schlagen konnten, kündigten die Verantwortlichen mit „Knuckles“ schnell ein Spin-off an. Dieser Serien-Ableger fokussiert sich natürlich auf den gleichnamigen Charakter, den Fans bereits aus den Videospielen und dem zweiten Film kennen. Nun enthüllte Streaming-Anbieter Paramount+, dass sich die Show dank der Fans zu einem gewaltigen Erfolg entwickelt hat.

Doch was bedeutet das genau? Wie unter anderem das gut vernetzte Branchenmagazin The Hollywood Reporter berichtet, wurde die insgesamt sechs Episoden umfassende Serie allein in den ersten drei Tagen für mehr als 4 Millionen Stunden geguckt. Damit ist es die bis dato meistgeschaute Original-Show sowie Kinder-und-Erwachsenen-Serie von Paramount+. Die bisher geschauten Stunden entsprechen dabei rund 1,42 Millionen kompletten Durchgängen der Serie.

Die volle Kraft der Sonic the Hedgehog-Community

In den vergangenen Tagen konnte sich jedoch nicht nur die brandneue „Knuckles“-Serie gut bei Paramount+ behaupten. Aus dem Bericht geht nämlich ebenfalls hervor, dass zeitgleich das Interesse an weiteren „Sonic the Hedgehog“-Verfilmungen enorm angestiegen ist. Tatsächlich sollen sich die Zuschauerzahlen während dieser Zeit mehr als verdreifacht haben, wie Paramount+ angab. Laut Variety lagen diese Zahlen satte 278% über dem Tagesdurchschnitt.

„Die Sonic the Hedgehog-Fans haben uns mit voller Kraft unterstützt“, erklärte diesbezüglich Jeff Grossman, Executive Vp Programming bei Paramount+. Anschließend ergänzte er: „Wir sind begeistert von der rekordverdächtigen Performance von Knuckles und dem unglaublichen Aufschwung, den das gesamte Sonic-Universum nach der Premiere von Knuckles erfahren hat.“

Zeitlich spielt die Handlung der „Knuckles“-Serie zwischen „Sonic the Hedgehog 2“ und dem im Dezember 2024 startenden „Sonic the Hedgehog 3“, in dem mit Shadow ein waschechter Fanliebling seine Premiere feiern wird. Im Laufe der Geschichte nimmt Knuckles den aus den zwei Kinofilmen bekannten Police Officer Wade Whipple unter seine Fittiche, um ihm die Lehren der Echidna-Krieger beizubringen. Eine actionreiche Reise der Selbstfindung liegt vor ihnen.

„Knuckles“ wurde von Toby Ascher („Spenser Confidential“) und John Whittington („The LEGO Batman Movie“) als Serie konzipiert, wobei ersterer auch die Rolle des Showrunners bekleidete. Whittington steuerte indes ebenso mehrere Drehbücher für die Videospiel-Adaption bei. Die erste Episode der Serie wurde von Jeff Flowler, dem Regisseur der beiden „Sonic“-Filme, inszeniert. Im englischen Original kehrt Idris Elba („Luther“) als Stimme von Knuckles zurück.

Die „Knuckles“-Serie ist seit dem 26. April 2024 exklusiv bei Paramount+ verfügbar.

